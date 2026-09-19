Donald Trump promulgó la ley de sanciones contra Irán y la “flota fantasma” de Rusia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, muestra un decreto firmado (REUTERS/Evan Vucci/Archivo)

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el viernes un decreto que refuerza las sanciones contra Rusia e Irán y habilita la imposición de aranceles de hasta 100% a los principales compradores de petróleo y gas rusos, según anunció la Casa Blanca. La norma, aprobada esta semana por el Congreso, otorga al mandatario republicano amplias facultades para imponer gravámenes a los cinco mayores compradores de hidrocarburos de Rusia, entre los que figuran China e India.

La legislación, rebautizada en homenaje al senador republicano Lindsey Graham, extiende el marco de sanciones a los sectores energético y armamentístico de Irán. El texto también alcanza de forma explícita al presidente ruso, Vladimir Putin, a funcionarios de su gobierno, oligarcas y entidades bancarias.

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“Según el proyecto de ley, el presidente debe imponer sanciones que bloqueen la concesión de visados y la propiedad a determinadas personas (físicas y jurídicas), como el presidente ruso, ciertos mandos militares y cualquier persona extranjera que, a sabiendas, proporcione bienes o servicios relacionados con la base industrial de defensa del país”, establece la norma.

La medida superó las votaciones en el Congreso, aunque algunos sectores del Partido Demócrata expresaron reparos sobre el alcance de las atribuciones arancelarias concedidas al presidente estadounidense.

El texto, que también apunta contra la la llamada “flota fantasma” de buques cisterna rusos que eluden las restricciones ya vigentes. también permite a Trump imponer gravámenes que podrían mantenerse incluso después de la finalización de su mandato.

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Un barco de la "flota fantasma" de Rusia (Archivo)

La firma ocurrió en medio de la crisis energética vinculada al conflicto entre Estados Unidos e Irán en Medio Oriente. Ese escenario benefició en un primer momento a Moscú, al punto de que la administración Trump eximió de forma temporal las compras de petróleo ruso que ya estaban en tránsito marítimo.

Graham, uno de los principales respaldos de Ucrania en el Senado estadounidense, impulsó el paquete de sanciones hasta su muerte en julio, tras regresar de una visita oficial a Kiev.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, celebró vía redes sociales la promulgación de la ley: “Agradezco al presidente Trump por firmar esta legislación de importancia crítica. Agradezco a todos los senadores y miembros de la Cámara de Representantes que la apoyaron. La mejor manera de honrar la memoria de Lindsey será implementar las disposiciones de esta ley de manera plena y rápida. Y la mejor recompensa para todos los que nos ayudan a ejercer presión sobre Rusia para que ponga fin a su guerra será la paz”.

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El mandatario también señaló que “el senador Graham nunca dudó ni por un momento de que Estados Unidos tenía la fuerza para luchar contra los dictadores y lograr resultados si hacía lo correcto”.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky (REUTERS/Yves Herman)

“La paz se logra mediante la fuerza. La tranquilidad se logra mediante la seguridad. Y la mejor garantía de seguridad es la determinación. ¡Gracias a todos los que defienden la vida con firmeza! ¡Gracias a todos los que apoyan a Ucrania! ¡Gracias, Estados Unidos!“, cerró en mensaje.

El Kremlin calificó como un “paso hostil” la iniciativa aprobada por el Congreso de Estados Unidos que habilitará a Yrump a imponer aranceles y sanciones adicionales contra Rusia y los países que compren su energía.

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El portavoz de la Presidencia rusa, Dimitri Peskov, afirmó que nuevas medidas punitivas de Washington dificultarán las negociaciones para poner fin a la guerra en Ucrania. “Desde luego, la introducción de sanciones adicionales por parte de Estados Unidos complicaría los esfuerzos para hallar una solución pacífica en Ucrania”, declaró, según la agencia estatal TASS.

El portavoz indicó que el Kremlin siguió de cerca el avance legislativo de la propuesta, que amplió las facultades del presidente estadounidense en materia arancelaria.

(Con información de Reuters)