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Millie Bobby Brown adoptó un segundo bebé junto a Jake Bongiovi

La estrella de ‘Stranger Things’ habría decidido ampliar la familia tras la llegada de su primera hija

En las imágenes, la actriz sostiene a una niña en brazos mientras él lleva un portabebés en el torso. (Créditos: Millie Bobby Brown)

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Millie Bobby Brown y su esposo, Jake Bongiovi, ampliaron su familia. La actriz de Stranger Things, de 22 años, y el hijo del músico Jon Bon Jovi, de 24, recibieron a su segundo bebé mediante adopción, según confirmó una fuente a PEOPLE este jueves 17 de septiembre. Los representantes de la pareja no han realizado declaraciones públicas sobre la llegada del nuevo integrante de la familia.

La noticia llega poco más de un año después de que Brown y Bongiovi se convirtieran en padres por primera vez. En agosto de 2025, la pareja anunció que había adoptado a una niña y expresó su intención de vivir esa etapa lejos de la exposición pública.

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“Este verano dimos la bienvenida a nuestra dulce bebé mediante adopción. Estamos más que emocionados de embarcarnos en este hermoso nuevo capítulo de la paternidad, en paz y privacidad”, escribieron Brown y Bongiovi en una publicación conjunta de Instagram. El mensaje terminaba con una frase que resumía el cambio en su familia: “Y entonces fuimos tres”.

Millie Bobby Brown
La pareja disfruta la paternidad, y habrían decidido tener un hijo más (Photo © 2025 Backgrid/The Grosby Group)

Aunque la pareja no había anunciado públicamente la llegada de su segundo hijo, una publicación reciente de Brown en redes sociales ya había llamado la atención de sus seguidores.

El 7 de septiembre, la actriz compartió un carrusel de fotografías y videos de un viaje familiar por los Dolomitas, en Italia. En uno de los registros aparece Brown mientras carga a su hija y camina junto a unas alpacas. A su lado, Bongiovi lleva un portabebés sujeto al pecho. La imagen generó especulaciones entre los seguidores sobre la posibilidad de que la familia hubiera crecido nuevamente.

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Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi han adoptado a una bebé
Así fue el anuncio oficial de la llegada de su primera hija (Instagram/MillieBobbyBrown)

Brown y Bongiovi han decidido mantener a sus hijos alejados de la atención mediática. Hasta ahora tampoco han revelado públicamente el nombre de su primera hija ni han mostrado su rostro.

En noviembre de 2025, Brown explicó a British Vogue por qué había tomado esa decisión. “Para mí, es muy importante protegerla y proteger su historia hasta que tenga la edad suficiente para decidir si algún día quiere compartirla por sí misma”, señaló. “No me corresponde ponerla deliberadamente bajo los reflectores sin que ella lo quiera. Si algún día decide compartir su personalidad con el mundo, como yo lo hice cuando era joven, es algo que apoyaríamos”.

La adopción siempre estuvo entre sus planes

Previamente, la actriz de Enola Holmes explicó que la decisión de adoptar había nacido en ella desde que era niña. “Siempre fue parte de mis sueños de infancia”, afirmó en una entrevista con el podcast Not Gonna Lie With Kylie Kelce.

Brown recordó que cuando tenía cinco o seis años jugaba con muñecas que, según su imaginación, habían sido adoptadas: “Nunca tuve ninguna de ellas para mí. Y nunca fingí estar embarazada”.

Millie Bobby Brown
Brown y Bongiovi comenzaron su relación en 2021, se comprometieron en 2023 y se casaron en mayo de 2024.

Sin embargo, la estrella de Netflix también aclaró que la adopción no significa que haya descartado la posibilidad de tener hijos biológicos. “No es porque no quiera eso. Ojalá algún día esté en mi futuro”, explicó.

En aquella conversación, Brown enfatizó en el vínculo genuino que implica adoptar. “La adopción es amor, la adopción es para siempre”, resaltó.

Aunque la actriz ha recibido cuestionamientos por convertirse en madre a los 21 años, ella no le da importancia a esos comentarios. “Estoy pasando el momento más increíble”, aseguró a Kylie Kelce. “Es como pasar del blanco y negro al color”.

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