Economía

ANSES: cuándo cobro en septiembre 2026 si mi DNI termina en 8

El calendario distribuye los pagos de jubilaciones, pensiones y asignaciones en distintas fechas, con haberes ajustados un 2,11% y un bono de $70.000 para quienes perciben la mínima

Una mujer mayor sonriente con un suéter beige recibe billetes de una empleada en un escritorio blanco con el logo azul de Anses de fondo. Varias personas esperan sentadas.
ANSES paga en septiembre de 2026 según un cronograma escalonado por terminación de DNI y para el DNI terminado en 8 fija fechas distintas según la prestación (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) distribuye los pagos de septiembre mediante un cronograma escalonado que ordena las acreditaciones según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada beneficiario.

Los haberes del mes se actualizaron un 2,11%, de acuerdo con el mecanismo previsto en el Decreto de Necesidad y Urgencia 274/24, que toma como referencia la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

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Jubilaciones y pensiones con haberes que no superan el mínimo

Los jubilados y pensionados cuyos haberes no superan el mínimo y tienen DNI terminado en 8 cobrarán el 18 de septiembre. La acreditación se realizará de forma automática en la cuenta bancaria que cada titular tiene registrada para percibir la prestación.

Quienes integran este grupo recibirán $498.633,20. El importe contempla un haber mensual actualizado de $428.633,20 y un refuerzo extraordinario de $70.000 destinado a los beneficiarios que perciben el ingreso mínimo.

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Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo

Los titulares de jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo y tienen el DNI terminado en 8 cobrarán el 28 de septiembre de 2026.

La jubilación máxima establecida asciende a $2.884.295,54, de acuerdo con los valores establecidos por la normativa vigente.

planes sociales ANSES fila
Las jubilaciones y pensiones mínimas con DNI terminado en 8 cobran el 18 de septiembre en ANSES y reciben $498.633,20 con un refuerzo extraordinario de $70.000

Asignación Familiar por Hijo (AUH) y Asignación Universal por Hijo

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo y de la Asignación Familiar por Hijo con DNI terminado en 8 cobrarán el 18 de septiembre. Ambas prestaciones comparten el mismo esquema de acreditaciones, ordenado por el último número del documento.

La AUH tendrá un valor de $154.031 por hijo. Para los casos de hijos con discapacidad, el monto informado asciende a $501.537. En la Asignación Familiar por Hijo, el importe correspondiente al primer tramo de ingresos será de $77.025.

Asignación por Embarazo (AUE)

Las titulares de la Asignación por Embarazo con DNI finalizado en 8 tendrán acreditado el pago el 22 de septiembre.El monto vigente de esta prestación durante septiembre será de $154.031. Para las beneficiarias residentes en zona 1, el valor diferencial informado alcanza los $200.241.

Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad

Quienes cobran la Asignación Prenatal y tienen el DNI terminado en 8 recibirán el pago el 16 de septiembre.

El importe base de la prestación es de $77.025 para familias con ingresos de hasta $1.192.505. Para los grupos familiares ubicados en tramos superiores, el valor disminuye.

La Asignación por Embarazo con DNI terminado en 8 se paga el 22 de septiembre y ANSES fijó un monto de $154.031, que sube a $200.241 en zona 1 (REUTERS/Agustin Marcarian)
La Asignación por Embarazo con DNI terminado en 8 se paga el 22 de septiembre y ANSES fijó un monto de $154.031, que sube a $200.241 en zona 1 (REUTERS/Agustin Marcarian)

En cuanto a la Asignación por Maternidad, se abona el primer día del calendario de pago para todas las terminaciones de DNI. El pago comienza el 10 de septiembre, sin distinción por el último número del documento.

Asignaciones de pago único por nacimiento, adopción y matrimonio

Para estos beneficios, el cronograma no se divide según el último número del DNI. El monto fijado para la asignación por nacimiento es de $89.782, mientras que la prestación por adopción asciende a $536.774. En el caso de la asignación por matrimonio, el importe será de $134.430.

Los pagos correspondientes a la primera quincena estarán disponibles del 9 de septiembre al 9 de octubre. Para la segunda quincena, el período de acreditación irá del 21 de septiembre al 9 de octubre.

Pensiones No Contributivas (PNC)

Los titulares de Pensiones No Contributivas con DNI terminado en 8 cobrarán el 14 de septiembre. El haber total para septiembre asciende a $370.043,24: incluye $300.043,24 por el haber mensual actualizado y un bono extraordinario de $70.000. El cronograma comprende las Pensiones No Contributivas por invalidez o vejez.

Interior de una oficina de ANSES con personas haciendo fila y sentadas, mientras empleados atienden en mostradores, algunos entregando dinero. Hay carteles de ANSES.
Las Pensiones No Contributivas con DNI terminado en 8 cobran el 14 de septiembre y perciben $370.043,24 entre haber actualizado y bono extraordinario (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Los titulares de esta prestación cobrarán durante septiembre sin un calendario dividido según la terminación del DNI. La fecha de disponibilidad para todas las terminaciones de documento se extiende desde el 8 de septiembre hasta el 9 de octubre de 2026.

Prestación por Desempleo Plan 1

Los beneficiarios de la Prestación por Desempleo Plan 1 con DNI terminado en 8 cobrarán el 28 de septiembre.

Prestación por Desempleo Plan 2

La Prestación por Desempleo Plan 2 tendrá un período único de acreditación para todas las terminaciones de DNI. Podrán cobrar entre el 1 y el 9 de octubre de 2026.

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