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“Carrie” revela su tráiler oficial: así luce la nueva serie basada en la famosa novela de Stephen King

Tras varias adaptaciones cinematográficas, la primera versión televisiva de este clásico llegará completa el 7 de octubre

La serie basada en la novela de terror de Stephen King que se estrenará el 7 de octubre (Prime Video)
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Prime Video difundió el tráiler oficial de Carrie, la serie que reversiona la novela de terror de Stephen King bajo la dirección de Mike Flanagan.

El avance ofrece un primer vistazo detallado a la producción, que llegará a la plataforma de streaming el 7 de octubre.

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El adelanto se conoció el miércoles y muestra, según la descripción oficial de la plataforma, “un vistazo revelador de cómo la serie expande el mundo” original.

La promoción busca aportar “nueva profundidad y complejidad a sus queridos personajes” mientras explora las fuerzas que moldean a Carrie White, interpretada por Summer H. Howell.

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“¿Cuánto sabemos realmente sobre Carrie, o sobre lo que ocurrió en Chamberlain?”, plantea la promoción de Amazon MGM Studios, en referencia al pueblo ficticio donde transcurre la trama.

El tráiler también amplía la relación entre Carrie y su madre, Samantha Sloyan, quien interpreta a Margaret White.

Prime Video presenta el tráiler oficial de "Carrie"
La nueva adaptación de la novela plantea interrogantes sobre Carrie White y sobre lo ocurrido en Chamberlain, el pueblo ficticio de la historia (Prime Video)

La serie sigue a una adolescente inadaptada que, tras la muerte repentina de su padre, debe enfrentar por primera vez la escuela pública, un escándalo de acoso viral, la presión de las redes sociales y el despertar de sus poderes telequinéticos, de acuerdo con la sinopsis oficial del proyecto.

Un adelanto previo, presentado en julio durante la Comic-Con de San Diego, ya había mostrado escenas del gimnasio escolar.

El avance también incluyó el momento en que Carrie recibe la corona en el baile de graduación y su posterior grito en medio de un incendio.

Durante el panel de la Comic-Con, Flanagan explicó que su versión se aparta de las adaptaciones anteriores de la novela.

Carrie fue escrita hace medio siglo. Carrie fue adaptada de manera espectacular por Brian De Palma. Es intocable. No hay razón alguna para intentar seguir esos pasos. El mundo, sin embargo, ha cambiado bastante”, señaló el cineasta.

Para actualizar la historia a la época actual, el director invitó a estudiantes de preparatoria a la sala de guionistas.

Prime Video presenta el tráiler oficial de "Carrie"
"Carrie" desarrolla el vínculo entre Carrie White y su madre Margaret White, interpretadas por Summer H. Howell y Samantha Sloyan (Prime Video)

“Compartieron situaciones impactantes o un trato constante y microagresiones que no necesariamente se presentan como acoso dirigido”, afirmó Flanagan en declaraciones recogidas por Deadline.

El director también se refirió a la escena del baile de graduación, que calificó como “la escena más compleja que jamás he filmado”.

“Creo que mucha gente cree que sabe lo que es el programa. Y lo que más me emociona hoy es saber qué gran sorpresa va a ser nuestra Carrie”, sostuvo.

Howell, elegida para el papel protagónico tras un proceso de casting que evaluó a más de mil actores, describió la construcción de su personaje.

“Se siente como si mi Carrie llegara a este mundo muy abierta y emocionada, quiere hacer amigos, ir a la escuela y conocer gente. Nunca ha experimentado a nadie más que a su mamá y a su papá”, explicó la actriz.

Junto a Howell, la serie cuenta con Siena Agudong como Sue Snell, Alison Thornton como Chris Hargensen y Joel Oulette como Tommy Ross.

Prime Video presenta el tráiler oficial de "Carrie"
La sinopsis oficial sitúa a la protagonista ante la escuela pública, un caso de acoso viral, la presión de las redes sociales y sus poderes telequinéticos (Prime Video)

Thornton, quien interpreta a la antagonista Chris Hargensen, destacó la dinámica de trabajo en el set.

“Era muy importante que nos tuviéramos confianza desde el principio, porque el programa es muy oscuro y el set tenía que ser un espacio seguro”, indicó la actriz.

El elenco se completa con Josie Tota como Tina, Arthur Conti como Billy, Thalia Dudek como Emaline, Amber Midthunder como la señorita Desjardin y Matthew Lillard como el director Grayle.

El reparto suma colaboradores habituales de Flanagan y nuevas incorporaciones, entre ellos Michael Trucco, Crystal Balint y Kate Siegel.

También forman parte del elenco Rahul Kohli, Tim Bagley y Heather Graham, además de Katee Sackhoff y Danielle Klaudt.

Flanagan, conocido por Misa de medianoche y La maldición de Hill House, ejerce como guionista, productor ejecutivo y showrunner de la serie, con King también como productor ejecutivo. Trevor Macy ejerce como productor ejecutivo del proyecto, que produce Amazon MGM Studios.

Prime Video presenta el tráiler oficial de "Carrie"
El avance presenta una expansión del mundo original y profundiza en los personajes creados por Stephen King (Prime Video)

El cineasta dirigió los episodios 1, 2, 7 y 8. Los episodios 3, 4, 5 y 6 estuvieron a cargo de Kate Siegel, Axelle Carolyn, Kyra Sedgwick e Hiromi Kamata, respectivamente.

Howell tiene experiencia previa en el género de terror, con apariciones en títulos como Curse of Chucky, Cult of Chucky y Channel Zero.

El proyecto fue anunciado en octubre de 2024 y recibió luz verde de Amazon en abril de 2025. La producción concluyó en octubre de ese mismo año.

Primera adaptación televisiva de “Carrie”

Carrie marca la primera vez que la historia se adapta para televisión. La novela de King, publicada en 1974, permaneció 14 semanas en la lista de más vendidos de The New York Times y fue traducida a más de 35 idiomas.

La primera adaptación cinematográfica llegó en 1976 de la mano de Brian De Palma, con Sissy Spacek y Piper Laurie en los papeles principales, ambas nominadas al Oscar por sus interpretaciones.

Le siguieron Carrie 2: La ira (1999), una versión televisiva en 2002 y un remake en 2013 dirigido por Kimberly Peirce, con Chloë Grace Moretz y Julianne Moore en los roles principales.

Prime Video presenta el tráiler oficial de "Carrie"
"Carrie" será la primera adaptación televisiva de la novela del famoso escritor y sus ocho episodios llegarán completos a Prime Video el 7 de octubre (Prime Video)

Los ocho episodios de la nueva serie se estrenarán de manera completa el 7 de octubre de 2026 en Prime Video.

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