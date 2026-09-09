Sorpresa en el mercado automotor: una fábrica lanzó créditos UVA más baratos que los del principal banco público

Toyota lanzó una nueva línea de crédito con sistema UVA y plazo a 60 meses, y con una tasa de interés menor que la del Banco Nación. (Freepik)

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Pocos días después de que el Banco Nación lanzara su segunda línea de créditos +Autos para comprar vehículos nuevos o usados con sistema UVA —que ajusta por inflación— y hasta cinco años de plazo, la automotriz que lidera las ventas en Argentina salió al mercado con una nueva propuesta de financiación basada en el mismo esquema y plazo, pero con una tasa de interés menor, aunque con dos condiciones diferentes: no financia el 100% del valor y el crédito es prendario.

Tanto uno como otro esquema ponen en el centro de la discusión la efectividad real que tuvo hasta el momento la oferta de tasa 0% en el mercado automotor, especialmente porque las ventas cayeron un 13,3% en el acumulado de los primeros ocho meses del año, aun cuando las ofertas sin interés mejoraron en los últimos meses.

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Actualmente, casi todas las automotrices tienen líneas de crédito en formato UVA como una alternativa más, aunque con plazos cortos, y el foco parece estar puesto principalmente en las de tasa 0%, porque “venden más”, aunque la realidad muestre que eso no necesariamente está ocurriendo.

El cambio de las financiaciones

Hace poco menos de un año, durante una entrevista concedida a Infobae en Brasil, el presidente de Renault Argentina, Pablo Sibilla, dijo que no era partidario de ofrecer crédito a tasa 0% y que la verdadera expansión del mercado automotor argentino podría producirse si todas las marcas contaran con más líneas de financiamiento, con tasas menores que las del sistema financiero y plazos más largos.

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“Si pudiéramos financiar a tasa baja y con cuotas chicas, el mercado se expandiría muchísimo. Llegaríamos a 700.000 autos rápidamente. Pero hoy no es viable porque las tasas siguen siendo muy altas. La tasa 0% no existe realmente, es una subvención que hacemos las marcas y que nos cuesta mucho”, dijo el empresario en aquel momento.

Pablo Sibilla, presidente de Renault, dijo hace un año que era preferible financiar autos 0 km a tasas bajas y mayores plazos que mantener el sistema de tasa 0% subsidiado.

“Si por mí fuera, yo no vendería autos a tasa 0%, pero mientras todas las marcas lo hagan, tenés que tener productos en esa línea porque el mercado las demanda. Yo creo que el cliente que compra el 50% del auto en 12 meses a tasa 0% generalmente ya tiene el dinero y solo está aprovechando la oferta”, explicó.

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Con una mirada similar, el presidente de Toyota Argentina, Gustavo Salinas, coincidió en esa misma época al afirmar que “cuando hay una tasa de interés como la actual para préstamos prendarios normales, del 40% al 50%, la tasa cero tiene un costo altísimo. Se lo termina cargando de alguna manera al cliente porque no se puede absorber semejante diferencia. Por eso nosotros preferimos no ir por ese camino”, sostuvo.

Poco después, Toyota empezó a ofrecer algunas líneas de crédito a tasa 0%, aunque con cupos limitados de unidades, algo que la automotriz reconoció desde el inicio, a diferencia de otras terminales que, aun con esa misma limitación de presupuesto o de cantidad de vehículos por mes con ese beneficio, no lo informan oficialmente.

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La opción de los créditos UVA

Esta semana, con el lanzamiento de las líneas de crédito UVA del Banco Nación, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, hizo referencia a los créditos a tasa 0% de las automotrices con una expresión subida de tono.

Federico Sturzenegger dijo que "hay que ser medio boludo" para pensar que en Argentina se financian los autos 0 km a tasa 0%.

Los créditos de la entidad nacional permiten comprar un auto nuevo o usado, financiar el 100% del valor en hasta 60 meses con sistema UVA, más una tasa del 19% para clientes y del 26% para no clientes del banco. El costo financiero total de esa línea de créditos es del 26,9% para los primeros y del 36,2% para la cartera abierta.

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“Muchas concesionarias te dicen que te financian al 0%. Pero hay que ser ‘medio boludo’ para pensar que en Argentina eso existe. Obviamente, el costo financiero se carga en el costo del 0 km. Entonces, separar el costo del financiamiento del costo del auto me parece también algo muy positivo”, señaló el funcionario.

Hoy, el Ministro volvió a usar su red social para comentar la ofera de la automotriz de origen japonés, escribiendo un posteo en el que destaca que “la competencia podía en cualquier momento superar esta oferta. Pues helo aquí. Hoy Toyota lanzó en su red un financiamiento a 5 años (antes eran 3) con una tasa de 13,9%”.

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“Para tener una idea del cambio, hasta ayer para quien compraba un Corolla a plazo no había cuota más barata que 1,5 millones. Con esta nueva línea baja a 847.000, casi la mitad”, destacó.

La nueva oferta de Toyota

Este miércoles, Toyota Argentina lanzó una nueva línea de créditos UVA con una tasa de interés menor que la del Banco Nación, ya que permite financiar hasta el 75% del valor de un auto 0 km de la marca en hasta 60 meses, con una tasa del 13,9%.

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La diferencia con la línea UVA ofrecida por el Banco Nación radica en que se trata de créditos prendarios y no de créditos personales, lo que implica que el auto funciona como garantía del pago de las cuotas durante toda la financiación.

El nuevo crédito UVA de Toyota permite financiar el 75% de un Yaris a 5 años, con una cuota que hoy tiene un valor de $686.904.

Según explicó Toyota con dos ejemplos, comprar un Toyota Yaris XS, cuyo precio de venta actual es de $35.708.000, implica contar con un monto inicial equivalente al 25% del valor, es decir unos $9.000.000, y pagar una cuota de $686.904.

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El otro ejemplo incluido en la comunicación oficial de la marca es el de un Toyota Corolla XLI 2.0, que tiene un precio de $44.082.000 y requiere un anticipo de unos $11.100.000, con una cuota mensual de $847.992.

Este programa es aplicable a toda la gama de modelos de Toyota y el monto máximo a financiar es del 75% del valor del vehículo a 60 meses, aunque los clientes pueden optar por montos menores. Esta línea de créditos tiene un costo financiero total (CFT) del 21,32%, incluidos impuestos y un seguro contra terceros que es necesario contratar por tratarse de un vehículo prendado.