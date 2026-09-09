A los 13 años tuvo que ser reanimada, a los 22 perdió la vida: la trágica lucha de Lucia Sisic, la última Miss Austria

Lucia Sisic conservaba el título de Miss Austria 2024 al momento de su fallecimiento (Redes sociales/The Mirror)

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Lucia Sisic, Miss Austria 2024, murió a los 22 años por causas que todavía no han sido informadas. La noticia que se difundió esta semana causó impacto por la corta edad de la reina de belleza y por lo inesperado de su fallecimiento.

Sisic había hablado públicamente sobre sus problemas de salud. Desde su nacimiento, convivió con una enfermedad cardíaca congénita que requirió siete procedimientos quirúrgicos a lo largo de su vida. Sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado que esta condición esté relacionada con su muerte.

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Una enfermedad que la acompañó desde su nacimiento

Lucia Sisic nació en Viena con un defecto en una válvula cardíaca. Su primera operación tuvo lugar poco después de su nacimiento y, desde entonces, tuvo que someterse a controles médicos, intervenciones y periodos de recuperación.

(Instagram/@luciasisic)

La enfermedad también condicionó algunos aspectos de su niñez. En una entrevista concedida al medio austríaco Heute en 2024, la joven recordó las actividades escolares en las que no podía participar debido a su condición. “Mi infancia fue simplemente diferente, pero también me hizo fuerte”, afirmó, según BBC .

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Uno de los momentos más delicados ocurrió cuando tenía 13 años. Durante una de sus operaciones tuvo que ser reanimada, una experiencia que describió como una situación de “todo o nada”. Después de esa intervención sufrió daños en los nervios de la pierna y el pie izquierdos, por lo que tuvo que aprender a caminar nuevamente, según Hola Magazine.

Sisic también procuró que su historia sirviera para dar ánimo a otras personas con problemas de salud. “No quiero lástima, quiero animar a los demás”, señaló.

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En 2024, además, dedicó unas palabras a los especialistas que la atendieron durante su infancia. “Gracias a los especialistas y a los médicos dedicados, que una y otra vez salvaron mi vida con sus grandes esfuerzos, he superado muchos momentos difíciles y he podido llevar una vida plena”, escribió en redes sociales.

La séptima intervención cardíaca tuvo lugar durante el invierno de 2025. Después del procedimiento, Sisic compartió su alivio con sus seguidores y expresó su esperanza de tener un largo periodo sin nuevas cirugías.

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Lucia Sisic conservaba el título de Miss Austria 2024 al momento de su fallecimiento (Redes sociales/The Mirror)

“He superado mi séptima operación y estoy muy contenta de poder tomarme oficialmente -espero que por unos años- un descanso”, escribió en Instagram.

Los meses previos a su muerte

Las publicaciones de Sisic en las semanas previas a su muerte mostraron distintos momentos de su vida personal. Cerca de tres semanas antes de su fallecimiento, compartió fotografías de un viaje a Bosnia y Herzegovina, país relacionado con las raíces familiares de sus padres.

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Su última publicación en Instagram fue del 12 de agosto. En ella posó con un vestido dorado y escribió como única descripción: “Golden moments” (“Momentos dorados”).

Lucia Sisic conservaba el título de Miss Austria 2024 al momento de su fallecimiento (Redes sociales/The Mirror)

Sisic ganó Miss Austria en 2024, después de ser coronada Miss Viena ese mismo año. Al momento de su muerte continuaba como titular del título nacional, ya que no se había celebrado una nueva edición del certamen.

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Su fallecimiento también impactaría la participación de Austria en Miss Universo 2026. De acuerdo con Hola Magazine, el país no participará en esta edición y, hasta el momento, no se ha informado de una nueva representante que ocupe el lugar de Sisic.