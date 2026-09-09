Entretenimiento

Tom Cruise se transforma en un magnate petrolero acusado de provocar un tsunami en el nuevo tráiler de “Digger”

El director mexicano Alejandro G. Iñárritu presenta su nueva producción que llegará a las salas de cine el 1 de octubre

La nueva película de Tom Cruise que se estrenará en cines el 1 de octubre de 2026 (Warner Bros.)
Guardar

Warner Bros. difundió el tráiler final de Digger, la nueva película protagonizada por Tom Cruise, que llegará a la pantalla grande en octubre de este año.

El adelanto ofrece la imagen más completa hasta el momento de Cruise en el papel de Digger Rockwell, un magnate petrolero irreconocible bajo una extensa prótesis facial y corporal.

PUBLICIDAD

Dirigida por el mexicano Alejandro G. Iñárritu, la cinta narra la historia de uno de los hombres más poderosos del mundo, señalado como responsable de un desastre ecológico de escala global tras una explosión en una de sus plataformas petroleras que desencadena un tsunami.

El propio personaje reconoce en el tráiler que algunos lo consideran “la escoria de la Tierra”.

El material audiovisual muestra a Digger en conversación con el presidente de Estados Unidos, interpretado por John Goodman, quien le informa sobre la magnitud de la catástrofe y le atribuye la responsabilidad de salvar a cientos de miles de personas.

PUBLICIDAD

Digger - Tom Cruise
Tom Cruise interpreta en Digger a Digger Rockwell, un magnate petrolero transformado con una prótesis facial y corporal (Warner Bros.)

Imágenes del desastre revelan que, según el relato de la hermana del protagonista —interpretada por Sandra Hüller—, media región queda inundada por la ola.

Durante un juicio caótico que también aparece en el adelanto, Digger defiende su labor al argumentar que las compañías petroleras facilitan la vida de las personas, aunque la opinión pública se vuelve cada vez más en su contra.

Una línea del personaje de Jesse Plemons, llamado Kenny, describe de forma implícita a la propia película como “ridícula, aterradora, graciosa, estúpida” y “muy divertida de ver”.

El tráiler cierra con una escena en la que el presidente reprende a un miembro de su gabinete por un chiste de mal gusto al señalar que “hay mujeres presentes”, antes de que el grupo de hombres, tras mirar alrededor confundido, estalle en carcajadas.

El avance confirma el tono satírico de la producción, que apunta tanto a la respuesta de gobiernos y corporaciones ante la crisis climática como a ciertas dinámicas de la política contemporánea.

Digger - Tom Cruise
Sandra Hüller interpreta a la hermana de Digger, quien afirma en el relato que media región queda inundada por la ola (Warner Bros.)

La estética simétrica de la cinta y sus apuestas apocalípticas remiten al humor absurdo de comedias políticas previas del género.

AV Club describió a Digger como un “eco-criminal” cuya riqueza, fama y conexiones lo convierten, paradójicamente, en una de las pocas personas capaces de resolver el problema que él mismo originó.

El medio citó, a modo de comparación, una frase del exalcalde de Nueva York Eric Adams: “Soy el piloto, y ustedes son los pasajeros. Dejen de rezar para que estrelle el avión. Recen para que lo aterrice, porque no hay paracaídas en este avión. Todos vamos a caer juntos”.

Acompañan a Cruise en el reparto Riz Ahmed, John Goodman, Sandra Hüller, Michael Stuhlbarg y Jesse Plemons, además de Emma D’Arcy, conocida por su papel en House of the Dragon.

Iñárritu coescribió el guion junto a Sabina Berman y a sus habituales colaboradores Alexander Dinelaris Jr. y Nicolás Giacobone, con quienes trabajó en Birdman.

Digger - Tom Cruise
El avance confirma el tono satírico de "Digger" y apunta a la respuesta de gobiernos y corporaciones ante la crisis climática y la política contemporánea (Warner Bros.)

Se trata del primer largometraje del director desde Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades (2022) y su regreso a un proyecto de habla inglesa desde El renacido (2015), que obtuvo tres premios Óscar.

La trayectoria de Iñárritu incluye también cuatro estatuillas por Birdman, entre ellas mejor película, y reconocimientos por Babel y Biutiful.

Respecto al presupuesto, un representante de Warner Bros. indicó al periodista Matt Belloni que la producción costó 125 millones de dólares, aunque este expresó dudas sobre esa cifra al calificarla de “sospechosa”.

Una fuente interna del estudio aseguró, en cambio, que el costo real se estaba “empujando hacia los 200 millones de dólares”, en declaraciones recogidas por World of Reel.

Digger se estrenará en cines de América Latina el 1 de octubre de 2026.

Temas Relacionados

DiggerTom CruiseAlejandro G. Iñárrituestrellas de hollywoodentretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Quiénes son los 10 directores que están marcando el rumbo del cine de terror y ciencia ficción en 2026

El ranking realizado por The Hollywood Reporter reunió a realizadores de distintas generaciones cuyas producciones lograron gran impacto comercial y cultural, desde propuestas independientes hasta grandes franquicias de la industria del entretenimiento

Quiénes son los 10 directores que están marcando el rumbo del cine de terror y ciencia ficción en 2026

La esposa de Bruce Willis cuenta cómo sus hijas la han visto “rota en el piso” en medio de la enfermedad del actor: “Sigo luchando a diario”

Emma Heming Willis habló con franqueza sobre el peso emocional de sostener el día a día de su esposo

La esposa de Bruce Willis cuenta cómo sus hijas la han visto “rota en el piso” en medio de la enfermedad del actor: “Sigo luchando a diario”

El curioso acuerdo de Schwarzenegger para conservar el traje de Mr. Freeze: pagará solo un dólar al año

El actor firmó un contrato con Warner Bros. para mantener en su poder el figurino del villano que interpretó en la película de 1997, según reveló el productor del filme

El curioso acuerdo de Schwarzenegger para conservar el traje de Mr. Freeze: pagará solo un dólar al año

Quién es Nina Johnson, la misteriosa joven de 28 años que estaría saliendo con Noel Gallagher

El músico fue visto junto a Nina Johnson, con quien ya había sido relacionado tras una cita en Londres en mayo

Quién es Nina Johnson, la misteriosa joven de 28 años que estaría saliendo con Noel Gallagher

Decenas de personas fueron evacuadas en Malibú tras la apertura de un socavón frente a la casa de Nicolas Cage

El derrumbe abrió un enorme boquete junto a la residencia del actor en Lechuza Beach

Decenas de personas fueron evacuadas en Malibú tras la apertura de un socavón frente a la casa de Nicolas Cage

DEPORTES

Lewis Hamilton vs. Charles Leclerc y Fred Vasseur: la inesperada crisis en Ferrari que sacude a la F1 tras la tensa carrera en Monza

Lewis Hamilton vs. Charles Leclerc y Fred Vasseur: la inesperada crisis en Ferrari que sacude a la F1 tras la tensa carrera en Monza

"Tercer tiempo", la iniciativa de la Conmebol en las categorías juveniles que se puso en práctica en la Liga Evolución Sub15

A la espera del arribo del Kily González, el Inter Miami de Lionel Messi jugará ante Chicago Fire: hora, TV y formaciones

Una frase escalofriante y el plan para emboscarlos: revelaron detalles estremecedores sobre el crimen del ex Puma Federico Martín Aramburu

Estudiantes de La Plata abre su llave de cuartos de final de Libertadores ante Corinthians: hora, TV y probables formaciones

TELESHOW

La carta de amor de Luisana Lopilato a Michael Bublé por su cumpleaños: “La agradezco a Dios por ponerte en mi camino”

La carta de amor de Luisana Lopilato a Michael Bublé por su cumpleaños: “La agradezco a Dios por ponerte en mi camino”

Nuevo parte médico por la salud de Mirtha Legrand desde su internación: “Evoluciona favorablemente”

Reacciones a la muerte de Chiche Gelblung, en vivo: Tinelli, Pergolini y Rial despidieron al periodista

La vida de Chiche Gelblung con Cristina Seoane: 50 años juntos entre crisis, pasiones y un amor incondicional

Luis Ventura recordó la huella profesional de Chiche Gelblung: “Era el maestro de los maestros”

INFOBAE AMÉRICA

"Pan con aceite y agua endulzada" el desayuno que retrata la escasez en Cuba

"Pan con aceite y agua endulzada" el desayuno que retrata la escasez en Cuba

¿Aumentará la edad de jubilación? Especialista advierte el impacto de posibles reformas paramétricas en El Salvador

El Ministerio de Educación de Guatemala crea programa Gobierno Estudiantil y ordena su aplicación en todo el sistema

Panamá vigila un barco de 200 metros afectado por un incendio durante su recorrido entre China y Ecuador

Hallan casi 12 kilos de fentanilo, heroína y metanfetamina ocultos en una miniván: estaban valuados en más de USD 500.000