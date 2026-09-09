Tom Cruise se transforma en un magnate petrolero acusado de provocar un tsunami en el nuevo tráiler de “Digger”

La nueva película de Tom Cruise que se estrenará en cines el 1 de octubre de 2026 (Warner Bros.)

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Warner Bros. difundió el tráiler final de Digger, la nueva película protagonizada por Tom Cruise, que llegará a la pantalla grande en octubre de este año.

El adelanto ofrece la imagen más completa hasta el momento de Cruise en el papel de Digger Rockwell, un magnate petrolero irreconocible bajo una extensa prótesis facial y corporal.

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Dirigida por el mexicano Alejandro G. Iñárritu, la cinta narra la historia de uno de los hombres más poderosos del mundo, señalado como responsable de un desastre ecológico de escala global tras una explosión en una de sus plataformas petroleras que desencadena un tsunami.

El propio personaje reconoce en el tráiler que algunos lo consideran “la escoria de la Tierra”.

El material audiovisual muestra a Digger en conversación con el presidente de Estados Unidos, interpretado por John Goodman, quien le informa sobre la magnitud de la catástrofe y le atribuye la responsabilidad de salvar a cientos de miles de personas.

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Tom Cruise interpreta en Digger a Digger Rockwell, un magnate petrolero transformado con una prótesis facial y corporal (Warner Bros.)

Imágenes del desastre revelan que, según el relato de la hermana del protagonista —interpretada por Sandra Hüller—, media región queda inundada por la ola.

Durante un juicio caótico que también aparece en el adelanto, Digger defiende su labor al argumentar que las compañías petroleras facilitan la vida de las personas, aunque la opinión pública se vuelve cada vez más en su contra.

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Una línea del personaje de Jesse Plemons, llamado Kenny, describe de forma implícita a la propia película como “ridícula, aterradora, graciosa, estúpida” y “muy divertida de ver”.

El tráiler cierra con una escena en la que el presidente reprende a un miembro de su gabinete por un chiste de mal gusto al señalar que “hay mujeres presentes”, antes de que el grupo de hombres, tras mirar alrededor confundido, estalle en carcajadas.

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El avance confirma el tono satírico de la producción, que apunta tanto a la respuesta de gobiernos y corporaciones ante la crisis climática como a ciertas dinámicas de la política contemporánea.

Sandra Hüller interpreta a la hermana de Digger, quien afirma en el relato que media región queda inundada por la ola (Warner Bros.)

La estética simétrica de la cinta y sus apuestas apocalípticas remiten al humor absurdo de comedias políticas previas del género.

AV Club describió a Digger como un “eco-criminal” cuya riqueza, fama y conexiones lo convierten, paradójicamente, en una de las pocas personas capaces de resolver el problema que él mismo originó.

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El medio citó, a modo de comparación, una frase del exalcalde de Nueva York Eric Adams: “Soy el piloto, y ustedes son los pasajeros. Dejen de rezar para que estrelle el avión. Recen para que lo aterrice, porque no hay paracaídas en este avión. Todos vamos a caer juntos”.

Acompañan a Cruise en el reparto Riz Ahmed, John Goodman, Sandra Hüller, Michael Stuhlbarg y Jesse Plemons, además de Emma D’Arcy, conocida por su papel en House of the Dragon.

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Iñárritu coescribió el guion junto a Sabina Berman y a sus habituales colaboradores Alexander Dinelaris Jr. y Nicolás Giacobone, con quienes trabajó en Birdman.

El avance confirma el tono satírico de "Digger" y apunta a la respuesta de gobiernos y corporaciones ante la crisis climática y la política contemporánea (Warner Bros.)

Se trata del primer largometraje del director desde Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades (2022) y su regreso a un proyecto de habla inglesa desde El renacido (2015), que obtuvo tres premios Óscar.

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La trayectoria de Iñárritu incluye también cuatro estatuillas por Birdman, entre ellas mejor película, y reconocimientos por Babel y Biutiful.

Respecto al presupuesto, un representante de Warner Bros. indicó al periodista Matt Belloni que la producción costó 125 millones de dólares, aunque este expresó dudas sobre esa cifra al calificarla de “sospechosa”.

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Una fuente interna del estudio aseguró, en cambio, que el costo real se estaba “empujando hacia los 200 millones de dólares”, en declaraciones recogidas por World of Reel.

Digger se estrenará en cines de América Latina el 1 de octubre de 2026.