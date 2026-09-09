Dotemu llevará Absolum a iOS y Android con progreso cruzado y soporte para mandos

Absolum Mobile presenta su tráiler.

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Absolum llegará a dispositivos móviles el 5 de noviembre de 2026 mediante la App Store de iOS y Google Play para Android. Playdigious y Dotemu anunciaron una adaptación desarrollada para celulares y tabletas, con interfaz renovada, controles táctiles, compatibilidad con mandos, logros y distintas opciones para trasladar partidas entre plataformas. El precio todavía no fue comunicado, aunque quienes reserven el juego o completen la preinscripción recibirán un descuento del 30 %.

Una adaptación creada para pantallas táctiles

La versión móvil no trasladará directamente los controles de consolas y PC. El trabajo realizado por Guard Crush Games y Supamonks incluye una nueva interfaz de usuario y un sistema de manejo completamente táctil, pensado para jugar sin accesorios. Quienes prefieran una distribución tradicional de botones podrán conectar un mando compatible.

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Absolum combina el combate lateral de un beat ‘em up con elementos de roguelike. Esto significa que el jugador avanza por recorridos con enfrentamientos sucesivos, mientras cada intento puede ofrecer variaciones y mejoras que cambian la partida. El título permite controlar a cuatro héroes, cada uno involucrado en la lucha por liberar la tierra fantástica de Talamh.

La historia enfrenta al grupo con el Rey Sol Azra, gobernante que prohibió la magia y esclavizó a los magos después de un cataclismo provocado por algunos de ellos. Ese conflicto sirve como base para recorrer los escenarios, derrotar enemigos y desarrollar las habilidades de los personajes durante cada partida.

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La adaptación también incorporará logros vinculados con Game Center en iOS y con Google Play Games en Android. El anuncio menciona compatibilidad tanto con teléfonos como con tabletas, aunque todavía no detalla requisitos técnicos, modelos compatibles ni opciones gráficas para dispositivos de distinta potencia.

Cómo funcionarán el progreso y las partidas en la nube

Uno de los principales agregados será el progreso cruzado entre Android y PC. Los usuarios podrán continuar su partida en ambos sistemas cuando utilicen la misma cuenta de Google Play Games. El progreso cruzado permite conservar avances y retomarlos en otro dispositivo, en lugar de comenzar una campaña separada.

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La información publicada también menciona partidas guardadas en la nube entre iOS y Android. Esta función permitirá trasladar una partida entre los dos sistemas móviles, aunque el alcance anunciado para PC está limitado específicamente a Android mediante la cuenta de Google Play Games.

Esa diferencia resulta relevante para quienes alternan entre varios dispositivos. El comunicado no confirma una sincronización equivalente entre iOS y las versiones de PC o consolas, ni indica que las compras anteriores otorguen acceso automático a la edición móvil. Por ahora, las funciones detalladas se concentran en compartir el avance bajo las condiciones indicadas por cada plataforma.

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El cooperativo online aparece mencionado entre las características del lanzamiento. En cambio, el cooperativo local todavía no está confirmado para celulares y tabletas. La compatibilidad con mandos podría facilitar una modalidad compartida, pero los responsables del juego no informaron si dos personas podrán jugar desde un mismo dispositivo.

Absolum, de Guard Crush, Supamonks y Dotemu.

El recorrido de Absolum por consolas, PC y móviles

Absolum se estrenó originalmente en octubre de 2025 para PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch y PC. Más tarde, en marzo de 2026, recibió una versión para Xbox Series. La llegada a iOS y Android ampliará su disponibilidad poco más de un año después de su lanzamiento inicial.

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También está prevista una versión nativa para Nintendo Switch 2 antes de que termine 2026. Esa edición será independiente de la publicada para la primera Nintendo Switch, aunque las fuentes no detallan posibles mejoras técnicas, fecha exacta ni opciones para actualizar desde la versión anterior.

En móviles, las reservas estarán disponibles mediante la App Store, mientras que en Android será posible completar la preinscripción desde Google Play. Ambas opciones incluirán una rebaja del 30 % sobre un precio que Playdigious y Dotemu todavía no revelaron.

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