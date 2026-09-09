República Dominicana

Autoridades dominicanas decomisan 5 mil medicamentos, estimulantes y bebidas alcohólicas en cuatro comercios chinos

El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes y el Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Comercio de Mercancías informaron que la intervención detectó bienes sin registro sanitario, trazabilidad fiscal o etiquetado en español

República Dominicana informó la incautación de más de 30 mil mercancías presuntamente irregulares en comercios chinos durante los últimos meses. (Foto cortesía MICM)
República Dominicana informó la incautación de más de 30 mil mercancías presuntamente irregulares en comercios chinos durante los últimos meses. (Foto cortesía MICM)
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Durante los últimos meses las autoridades de República Dominicana informaron sobre la incautación de más de 30 mil mercancías presuntamente irregulares en comercios chinos.

La intervención más reciente se realizó en Santiago de los Caballeros, donde fueron inspeccionados cuatro establecimientos y se decomisaron 5,872 unidades de productos sin los permisos exigidos por la normativa local.

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Entre los últimos artículos incautados figuran estimulantes sexuales, medicamentos, bebidas alcohólicas de alta gama, cigarrillos y otros bienes de consumo que, según las autoridades, no contaban con registro sanitario, trazabilidad fiscal o etiquetas en español.

Un operativo en Santiago de los Caballeros inspeccionó cuatro comercios y decomisó 5.872 unidades de productos sin permisos exigidos por la normativa local. (Foto cortesía MICM)
Un operativo en Santiago de los Caballeros inspeccionó cuatro comercios y decomisó 5.872 unidades de productos sin permisos exigidos por la normativa local. (Foto cortesía MICM)

Cuatro comercios fueron inspeccionados en Santiago

El operativo estuvo a cargo del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) y del Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Comercio de Mercancías (CECCOM), con acompañamiento del Ministerio Público.

Las inspecciones se concentraron en los negocios Mall Lindo, Well Being Malls, Plaza Moda Select y Kindo Mall, ubicados en Santiago de los Caballeros. La jornada fue encabezada por Lía Collado, procuradora fiscal del Departamento de Delito Electrónico de la Fiscalía de Santiago.

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De acuerdo con el reporte oficial, los equipos ingresaron a los establecimientos para verificar si los productos comercializados cumplían los requisitos sanitarios, tributarios y de etiquetado establecidos en República Dominicana. Las autoridades identificaron mercancías que, presuntamente, eran ofrecidas al público sin cumplir esas condiciones.

Personas de pie y apoyadas en una acera frente a tiendas chinas con rejas metálicas en el centro de Santo Domingo, República Dominicana.
Exempleados de tiendas chinas, con semblantes afectados, se congregan frente a los negocios cerrados en las calles del centro de Santo Domingo, República Dominicana, tras perder sus trabajos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estimulantes, medicamentos y alcohol figuran entre lo decomisado

El detalle de la incautación en Santiago incluye 3,706 unidades de estimulantes sexuales, categoría en la que la información oficial no precisa marcas ni presentaciones. El comunicado tampoco identifica esos artículos de forma específica como juguetes sexuales, aunque señala que se trata de productos de uso sexual.

Además, fueron decomisadas 2,141 unidades de medicamentos y mercancías diversas. Según el MICM, estos productos carecían de registro sanitario o tenían etiquetas únicamente en su idioma original, sin la información en español que exigen las regulaciones dominicanas.

La lista también incluye 25 unidades de bebidas alcohólicas premium. Las autoridades señalaron que esas botellas formaban parte de productos que no tenían los permisos legales requeridos para su comercialización.

El comunicado menciona, además, cigarrillos premium y otros artículos de consumo dentro de las mercancías detectadas en los distintos operativos. Sin embargo, no especifica cuántas unidades de cada uno de esos productos fueron incautadas en Santiago.

Entre los productos decomisados también hubo 25 unidades de bebidas alcohólicas premium y cigarrillos premium sin permisos legales para su comercialización. (Foto cortesía MICM)
Entre los productos decomisados también hubo 25 unidades de bebidas alcohólicas premium y cigarrillos premium sin permisos legales para su comercialización. (Foto cortesía MICM)

Los operativos también llegaron a otros puntos del país

Antes de la actuación en Santiago, el MICM y el CECCOM realizaron intervenciones en Los Alcarrizos, Villa Consuelo, Haina y la Carretera Sánchez. En esos lugares, las autoridades también ocuparon artículos similares por presuntas faltas relacionadas con registros sanitarios, etiquetado y controles fiscales.

El MICM sostuvo que la venta de productos sin registro sanitario, sin trazabilidad fiscal y sin información en español puede constituir una infracción a la Ley 17-19, sobre comercio ilícito, contrabando y falsificación de productos regulados; a la Ley General de Salud 42-01; y a la Ley General de Aduanas 168-21.

Las instituciones indicaron que mantendrán las inspecciones en comercios de distintas zonas del país para identificar mercancías que no cumplan con las exigencias legales.

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