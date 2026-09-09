Guatemala cierra agosto de 2026 con 318 homicidios: el pico en cinco años, el repunte tras el semestre “a la baja” y los fines de semana más letales

Agosto de 2026 cerró con 318 homicidios en Guatemala, el registro mensual más alto de los últimos cinco años, según la Plataforma de Datos Estadísticos de Incidencia Criminal (Pladeic) del Ministerio de Gobernación (Mingob).
La cifra superó las 313muertes violentas contabilizadas en julio y confirmó una tendencia al alza durante los últimos meses.
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Entre julio y agosto se registraron 631 homicidios en el país. Solo en agosto, el promedio fue superior a 10 víctimas por día. El mes también quedó por encima de los registros de agosto de los últimos cinco años: 237 casos en 2021, 254 en 2022, 271 en 2023, 272 en 2024 y 283 en 2025.
El incremento ocurrió luego de un primer semestre en el que las autoridades habían informado una reducción de los homicidios respecto del mismo período del año anterior, atribuida a operativos de seguridad. No obstante, las cifras mensuales muestran un repunte desde febrero, con excepción de junio.
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El departamento de Guatemala concentró la mayor cantidad de homicidios durante agosto, con 135. Le siguieron Escuintla, con 36; Chiquimula, con 20, y Santa Rosa, con 17.
En el municipio de Guatemala se contabilizaron 50 muertes violentas; la zona 18 acumuló 17 de esos casos.
Los sábados reunieron el 22% de los homicidios del mes y los domingos, el 20,8%. La mayor concentración horaria ocurrió entre las 18 y las 24 horas, franja en la que se produjo el 39,6% de los ataques. Entre enero y agosto, el país acumuló 2 mil 71 muertes violentas.
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Los ataques armados y el crimen de dos jóvenes marcaron las últimas semanas
Uno de los episodios más violentos de agosto ocurrió entre el 22 y el 23, cuando al menos 14 personas murieron en una serie de ataques armados en distintos puntos del país.
A esos hechos se sumaron hallazgos de cadáveres abandonados con señales de violencia, que quedaron bajo investigación de la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ministerio Público (MP).
Entre los casos que concentraron atención figura el asesinato de dos jóvenes de 18 y 19 años, quienes habían desaparecido tras ser interceptados en unas canchas de fútbol del sur de la capital. Sus cuerpos aparecieron dos días después, envueltos en bolsas plásticas, en Cerro Gordo, zona 21.
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La PNC capturó a un presunto integrante del Barrio 18, de 24 años y conocido como alias Chino, por su posible participación en el secuestro y homicidio. Las autoridades mantienen como hipótesis que varios de estos hechos responden a disputas territoriales, conflictos internos y actividades vinculadas al narcomenudeo, aunque cada caso continúa bajo investigación.
El Ministerio Público registró 65 personas halladas en bolsas, sábanas o costales
El aumento de los homicidios coincide con la repetición de hallazgos de cuerpos envueltos en bolsas, sábanas, costales, nailon o abandonados dentro de otros contenedores. Entre el 1 de enero y el 2 de septiembre, el Ministerio Público (MP) registró 54 denuncias relacionadas con 65 personas fallecidas localizadas en esas condiciones, en 10 departamentos.
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Cuarenta y nueve víctimas fueron encontradas en el departamento de Guatemala. El municipio capitalino concentró 16 casos, seguido de Mixco, con ocho; Villa Nueva y Chinautla, con cuatro cada uno. Del total nacional, 50 víctimas eran hombres, seis mujeres y en nueve casos todavía no se había determinado el sexo.
Durante agosto, la PNC informó sobre al menos 12 cadáveres abandonados en distintos sectores. Entre los casos recientes figuran una mujer localizada atada de pies y manos en la zona 1 y dos jóvenes encontrados en Cerro Gordo. La Fiscalía de Delitos contra la Vida busca establecer responsables y determinar si existen patrones que vinculen los expedientes.
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