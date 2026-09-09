Guatemala

Guatemala cierra agosto de 2026 con 318 homicidios: el pico en cinco años, el repunte tras el semestre “a la baja” y los fines de semana más letales

Pladeic del Mingob reporta un récord mensual y una curva que volvió a subir desde febrero. La capital concentra la mayor carga. La franja nocturna y el sábado dibujan el mapa de la violencia

Peritos y policías procesan una escena nocturna con cinta policial amarilla. Se observa un cuerpo en el suelo y vehículos policiales con luces encendidas.
El Ministerio Público registró 65 personas halladas en bolsas, sábanas o costales entre enero y septiembre, con 49 víctimas localizadas en el departamento de Guatemala. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Agosto de 2026 cerró con 318 homicidios en Guatemala, el registro mensual más alto de los últimos cinco años, según la Plataforma de Datos Estadísticos de Incidencia Criminal (Pladeic) del Ministerio de Gobernación (Mingob).

La cifra superó las 313muertes violentas contabilizadas en julio y confirmó una tendencia al alza durante los últimos meses.

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Entre julio y agosto se registraron 631 homicidios en el país. Solo en agosto, el promedio fue superior a 10 víctimas por día. El mes también quedó por encima de los registros de agosto de los últimos cinco años: 237 casos en 2021, 254 en 2022, 271 en 2023, 272 en 2024 y 283 en 2025.

La zona 21 también registra hallazgos de cuerpos en costales y bolsas en Cerro Gordo, aunque las autoridades no vinculan esos crímenes con este ataque armado.
Entre enero y agosto, Guatemala acumuló 2 mil 71 muertes violentas, con un repunte de homicidios desde febrero salvo en junio. (Archivo / PNC de Guatemala)

El incremento ocurrió luego de un primer semestre en el que las autoridades habían informado una reducción de los homicidios respecto del mismo período del año anterior, atribuida a operativos de seguridad. No obstante, las cifras mensuales muestran un repunte desde febrero, con excepción de junio.

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El departamento de Guatemala concentró la mayor cantidad de homicidios durante agosto, con 135. Le siguieron Escuintla, con 36; Chiquimula, con 20, y Santa Rosa, con 17.

En el municipio de Guatemala se contabilizaron 50 muertes violentas; la zona 18 acumuló 17 de esos casos.

Los sábados reunieron el 22% de los homicidios del mes y los domingos, el 20,8%. La mayor concentración horaria ocurrió entre las 18 y las 24 horas, franja en la que se produjo el 39,6% de los ataques. Entre enero y agosto, el país acumuló 2 mil 71 muertes violentas.

Infografía sobre homicidios en Guatemala entre 2021 y 2026 con un mapa del país, cifras anuales e íconos de gráfico escalonado.
Un informe de Pladeic y Mingob indica que los homicidios en Guatemala aumentaron de 237 en 2021 a 318 en 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los ataques armados y el crimen de dos jóvenes marcaron las últimas semanas

Uno de los episodios más violentos de agosto ocurrió entre el 22 y el 23, cuando al menos 14 personas murieron en una serie de ataques armados en distintos puntos del país.

A esos hechos se sumaron hallazgos de cadáveres abandonados con señales de violencia, que quedaron bajo investigación de la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ministerio Público (MP).

Entre los casos que concentraron atención figura el asesinato de dos jóvenes de 18 y 19 años, quienes habían desaparecido tras ser interceptados en unas canchas de fútbol del sur de la capital. Sus cuerpos aparecieron dos días después, envueltos en bolsas plásticas, en Cerro Gordo, zona 21.

El sector de El Trébol ya había registrado otro ataque armado el 6 de agosto, en un contexto en el que Guatemala reportó 1.437 homicidios entre enero y junio de 2026.
La cifra de homicidios en Guatemala superó las 313 muertes violentas de julio y confirmó una tendencia al alza en los últimos meses. (Archivo / Bomberos Voluntarios)

La PNC capturó a un presunto integrante del Barrio 18, de 24 años y conocido como alias Chino, por su posible participación en el secuestro y homicidio. Las autoridades mantienen como hipótesis que varios de estos hechos responden a disputas territoriales, conflictos internos y actividades vinculadas al narcomenudeo, aunque cada caso continúa bajo investigación.

El Ministerio Público registró 65 personas halladas en bolsas, sábanas o costales

El aumento de los homicidios coincide con la repetición de hallazgos de cuerpos envueltos en bolsas, sábanas, costales, nailon o abandonados dentro de otros contenedores. Entre el 1 de enero y el 2 de septiembre, el Ministerio Público (MP) registró 54 denuncias relacionadas con 65 personas fallecidas localizadas en esas condiciones, en 10 departamentos.

Cuarenta y nueve víctimas fueron encontradas en el departamento de Guatemala. El municipio capitalino concentró 16 casos, seguido de Mixco, con ocho; Villa Nueva y Chinautla, con cuatro cada uno. Del total nacional, 50 víctimas eran hombres, seis mujeres y en nueve casos todavía no se había determinado el sexo.

La PNC pidió al Congreso activar un plan de resguardo preventivo para los partidos ante atentados armados, amenazas y choques entre simpatizantes vinculados al riesgo electoral de 2027.
Agosto de 2026 cerró con 318 homicidios en Guatemala, el registro mensual más alto de los últimos cinco años, según Pladeic del Mingob. (Archivo / PNC de Guatemala)

Durante agosto, la PNC informó sobre al menos 12 cadáveres abandonados en distintos sectores. Entre los casos recientes figuran una mujer localizada atada de pies y manos en la zona 1 y dos jóvenes encontrados en Cerro Gordo. La Fiscalía de Delitos contra la Vida busca establecer responsables y determinar si existen patrones que vinculen los expedientes.

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