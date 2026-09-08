Crimen y Justicia

Detuvieron a los dos acusados de robar celulares durante una falsa venta en una estación de servicio de Lanús

Los sospechosos fueron localizados en Villa Fiorito. En los allanamientos, la Policía Bonaerense secuestró una pistola 9 milímetros con la numeración suprimida, municiones y una camioneta que habría sido utilizada durante la fuga

Así fue el procedimiento que culminó con la captura de uno de los ladrones

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La Policía Bonaerense detuvo a Leonardo Ayala (31) y Facundo Ocampo (36) acusados de asaltar a punta de pistola a dos jóvenes que habían pactado la venta de celulares a través de Internet en una estación de GNC de Lanús. Los sospechosos fueron localizados en Villa Fiorito y, durante los procedimientos, los efectivos secuestraron una pistola calibre 9 milímetros con la numeración suprimida, municiones y una camioneta que habría sido utilizada durante la fuga.

Según confirmaron fuentes policiales a Infobae, la investigación comenzó tras el vilento robo ocurrido el martes 2 de septiembre en la esquina de avenida San Martín y Emilio Castro. Gabriel F., de 26 años, y Adrián H., de 24, se encontraban en la estación de servicio esperando a un supuesto comprador para concretar una operación acordada previamente por Facebook.

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Según contó Gabriel, había invertido cerca de $3 millones en la compra de 12 celulares para iniciar un negocio de compraventa. Adrián, por su parte, también llevó equipos que comercializaba por su cuenta luego de que el interesado manifestara que quería comprar iPhone. En un principio, las víctimas habían rechazado encontrarse en una vivienda y propusieron la estación de servicio porque consideraban que sería un lugar más seguro.

Mientras aguardaban dentro del local, dos hombres entraron armados y les robaron los aparatos. La secuencia completa fue registrada por Adrián, quien llevaba anteojos equipados con una cámara. Según explicó posteriormente, su intención era utilizar las imágenes como contenido para sus redes sociales.

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Pactaron vender celulares en una estación de servicio de Lanús y les robaron (Video/@adrianloppez_)

Tras el asalto, los delincuentes escaparon a bordo de un Ford Fiesta Kinetic bordó, que fue encontrado abandonado poco después en Lomas de Zamora. Al verificar los datos del vehículo, los investigadores determinaron que tenía un pedido de secuestro activo desde el 28 de agosto, solicitado por la Comisaría 6ª de Avellaneda.

La causa quedó en manos de la UFI N° 6 descentralizada de Avellaneda-Lanús, que inició actuaciones por robo y ordenó una serie de medidas para identificar y localizar a los sospechosos. A partir del análisis realizado durante la investigación, los agentes establecieron que, después de abandonar el Ford Fiesta, los acusados habrían continuado la fuga en otro vehículo.

Con los elementos reunidos, este lunes el Juzgado de Garantías N°1 Descentralizado de Avellaneda-Lanús ordenó dos allanamientos en Villa Fiorito. En uno de ellos, realizado en una vivienda de la calle Necol, efectivos del Grupo Táctico Operativo de la Comisaría Primera de Lanús detuvieron a Ayala y Ocampo.

Lanús robo detenidos
Los detenidos están acusados de robo agravado en poblado y en banda y tenencia de arma de guerra

En el lugar, además, secuestraron una Renault Kangoo blanca que, según la investigación, habría sido utilizada después de que los asaltantes abandonaran el Ford Fiesta.

También encontraron una pistola Bersa Thunder calibre 9 milímetros con la numeración suprimida, un cargador, 12 municiones del mismo calibre, un correaje con portacargador y portaesposas, un cuello polar negro, un par de guantes negros de neopreno y un iPhone.

El cuello polar y los guantes coinciden con la vestimenta que llevaba uno de los asaltantes durante el robo y que quedó registrada en el video del ataque, una de las pruebas analizadas por los investigadores para avanzar sobre los sospechosos.

Lanús robo detenidos
Los agentes secuestraron una pistola, municiones, una camioneta y demás elementos de interés para la causa

El segundo allanamiento se realizó en un domicilio de la calle Zárate, también en Villa Fiorito, aunque, según pudo saber Infobae, el procedimiento dio resultado negativo.

Ayala y Ocampo quedaron a disposición de la Justicia acusados de robo agravado por haber sido cometido en poblado y en banda y tenencia de arma de guerra. Este martes, ambos fueron trasladados a sede judicial.

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