Jornada financiera: subieron las acciones y los bonos argentinos pese a la rueda adversa de Wall Street

La suba del petróleo condiciona a las bolsas internacionales.

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Tras el feriado del lunes en Estados Unidos, Wall Street retomó la actividad con cotizaciones a la baja, una tendencia que pudo ser eludida por los activos argentinos, que exhibieron un ligero rebote en ese contexto poco auspicioso. Los principales índices de Nueva York cedieron en un rango de 0,3 a 1,2 por ciento.

El S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires ganó 1,4%, a 3.075.982 puntos, a la vez que los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- avanzaron un 0,1% en promedio, con un riesgo país de JP Morgan que avanzó un entero para la Argentina, en los 494 puntos básicos.

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“En el ámbito local, los activos argentinos se negociaron con alzas. Apoyados por un positivo dato de inflación de CABA (que desaceleró al 1,7% en agosto), los bonos soberanos hard dollar pasaron a terreno positivo en Nueva York, permitiendo que el indicador de riesgo país elaborado por el JP Morgan se consolide en la zona de los 490 puntos básicos”, consignó Damián Vlassich, Team Leader de Estrategias de Inversión en IOL.

“En la renta variable, el S&P Merval rebotó un 1,4% en pesos -recuperando la zona de los 1.942 puntos en dólares) impulsado por tomas de posición en acciones energéticas”, añadió Vlassich.

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Un reporte del equipo de Research de Adcap Grupo Financiero indicó que “esta semana estará marcada principalmente por la inflación y la licitación del Tesoro. El REM (Relevamiento de Expectativas de Mercado del BCRA) de agosto reforzó la visión de que la inflación se está estabilizando más cerca del 1,7% mensual que del 2%, un escenario que también se refleja en los breakevens y en indicadores de alta frecuencia más favorables. Luego, la atención se trasladará a la licitación del Tesoro del viernes, con vencimientos por $8,1 billones”.

El petróleo volvió a operarse con alzas en torno a un 2%, ante las dilaciones para alcanzar algún tipo de acuerdo en Oriente Medio. El barril de Brent del Mar del Norte para entregar en noviembre sumó 1,7%, a 98,68 dólares. YPF ganó 0,9%, a USD 53,10 por ADR, y Vista trepó 2,9 por ciento.

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“El estancamiento en el curso de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán para alcanzar un acuerdo definitivo que cese las hostilidades en Medio Oriente, y su prolongación en el tiempo, representa un foco latente de inestabilidad geopolítica que mantiene las presiones inflacionarias”, explicó Puente en un informe.

Laura Torres, directora de Inversiones de IMB Capital Quants, consideró que “la sesión de hoy puso en evidencia un clásico patrón de pánico geopolítico y estacionalidad tras el Labor Day, donde el repunte violento del petróleo actúa como una amenaza directa para las tasas de interés. No obstante, la firmeza de ciertos gigantes tecnológicos sugiere que el mercado no está ante un cambio de tendencia estructural, sino ante un ajuste por sobrecalentamiento en niveles máximos”.

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Con USD 393,3 millones en el segmento de contado, la plaza mayorista recuperó parcialmente el monto de operaciones, que creció casi USD 100 millones respecto del lunes, cuando mermó la oferta debido al feriado en los Estados Unidos.

El tipo de cambio oficial subió apenas 50 centavos, a 1.512 pesos. En lo que va de septiembre el dólar comercial gana solo 2,50 pesos o 0,2%, a la vez que en el recorrido de 2026 la suba fue de 57 pesos o 3,8 por ciento.

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El BCRA fijó un techo para su régimen de bandas cambiarias en los 1.890,37 pesos. El dólar mayorista debería subir 378,37 pesos o 25% para alcanzar ese objetivo, un amplio margen para las compras oficiales de divisas.

“Recién sobre el final, las últimas operaciones traccionaron un poco más y llevaron la cotización a cerrar en $1512, precio que también viene funcionando como techo desde hace varias jornadas”, sintetizó Nicolás Merino, operador de ABC Mercado de Cambios.

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El dólar al público finalizó a $1.530 para la venta en el Banco Nación por cuarto día seguido. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.529,40 para la venta y $1.477,80 para la compra. El dólar blue terminó sin variantes a 1.545 pesos.

Los contratos de dólar futuro tuvieron movimientos marginales, con negocios por el equivalente a USD 693,2 millones, según datos de A3 Mercados. Las posturas para fin de mes restaron 50 centavos, a 1.529,50 pesos.

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El Banco Central absorbió USD 20 millones con su participación cambiaria del día, el 5,1% del volumen en el segmento spot, mientras que las reservas internacionales brutas, en USD 50.732 millones, disminuyeron en un millón de dólares respecto del lunes.