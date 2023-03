“Recibió tres balazos por la espalda”: las últimas revelaciones sobre el crimen del ex jugador de Los Pumas Federico Martín Aramburu

Federico Martín Aramburu, ex jugador de rugby de Los Pumas que fue baleado a la salida de un bar en París (AFP)

A un año de la dolorosa muerte de Federico Martín Aramburu, el ex jugador de rugby de Los Pumas que fue baleado a la salida de un bar en París, los abogados de su familia consideran que los presuntos autores del crimen, dos hombres políticamente muy cercanos a la extrema derecha que se cruzaron con él en ese establecimiento nocturno, no actuaron en estado de “defensa propia” como dicen sus representantes legales.

En declaraciones exclusivas al periódico Le Parisien , los abogados Yann Le Bras y Christophe Cariout-Martin, quienes defienden a la familia de Aramburu y a su amigo Shaun Hegarty, presente durante la noche de la tragedia, han analizado en profundidad el caso que tiene como principales sospechosos a Loïk Priol y Romain Bouvier, activistas de índole fascista que están imputados por “homicidio” y se encuentran encarcelados.

“Una especie de autodefensa, no puede resultar en 10 balas disparadas a un ritmo frenético. La realidad de este caso es que Federico Martin Aramburu recibió cuatro balazos de Loïk Le Priol, tres de ellos en la espalda. Por su formación militar, sabemos que tiene un dominio absoluto en el manejo de las armas. Sabe dónde y a qué apunta. Romain Bouvier sale del coche, estira el brazo a la altura de los ojos y dispara cuatro veces. Estamos lejos de una acción defensiva”, explicó Yann Le Bras.

En sus respuestas al citado medio, Le Bras también dijo que la exposición de los hechos de Xavier Nogueras, el abogado de Le Priol, podía considerarse “jurídicamente irracional y humanamente obscena”.

Un homenaje a Federico Martin Aramburu en Biarritz, donde se había radicado tras su retiro del rugby (AP Photo/Bob Edme)

Christophe Cariout-Martin, además, se mostró sorprendido por la falta de solidaridad mostrada por los representantes del Estado en este asunto y lanzó un fuerte mensaje para las autoridades del país: “Si debe haber un mensaje, serían acciones fuertes. Las familias están a la espera de encontrar la paz y sentirse seguras, y hoy no es así, porque los políticos aún no han asumido sus responsabilidades ante el peligro de los grupos de ultraderecha.”

En tanto, Yann Le Bras señaló que existen fallas en el sistema de vigilancia de personajes considerados peligrosos en Francia. “El arsenal encontrado en el apartamento de uno de ellos (Bouvier) es escalofriante. Uno puede preguntarse: ¿para qué se estaban preparando? Estamos al límite de un expediente susceptible de ser de interés antiterrorista (...) De hecho, a estos individuos se les prohibió estar juntos y portar armas. La realidad es que están juntos, portan armas y tienen un impresionante arsenal de varias decenas de armas. Sabemos que no puede haber un Policía detrás de cada activista, pero ¿habíamos tomado la medida de su peligrosidad?”, denunció.

Federico Martín Aramburu, quien tenía 42 años al momento de perder la vida, fue baleado después de un altercado en un bar llamado Le Mabillon, ubicado barrio parisino de Saint-Germain-des-Prés en la capital francesa, donde había acudido con su amigo Shaun Hegarty, ex compañero suyo en el Biarritz Olympique y quien era su socio en la empresa de viajes ‘Esprit Basque’. Tenían planeado asistir junto otras personas al partido del día siguiente entre Francia e Inglaterra por el Torneo del Seis Naciones en el mítico Stade de France.

Esa noche, Aramburu había cenado previamente con Marcelo Bosch, José Orengo y Octavio Bartolucci, sus ex compañeros de la selección argentina de rugby, donde registró 22 presentaciones y logró ocho tries, siendo tal vez el más recordado el que consiguió en el partido por el tercer puesto del Mundial 2007 ante Francia. Además, fue bicampeón del rugby francés con el Biarritz (donde se radicó tras su retiro) y también jugó en USA Perpignan (2006-2008), US Dax (2008-2010) y Glasgow Warriors de Escocia (2010-2012).

