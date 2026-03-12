Su papá brilló en Europa y cautivó a Federer, y ella descolla en el Real Madrid: Dolores Delgado, la delantera que ilusiona a Argentina

Dolores Delgado proyecta su futuro en el Real Madrid B y en la selección argentina

Con apenas 17 años, Dolores Delgado ya se ganó un lugar destacado en la cantera del Real Madrid y en la selección argentina. Su nombre volvió a resonar con fuerza cuando convirtió cuatro goles en la victoria por 13-1 frente al CD Móstoles, un resultado que reflejó la característica goleadora de la delantera. Esa jornada no fue un hecho aislado: la joven futbolista lidera la tabla de goleadoras con 47 tantos en 19 partidos, consolidándose como la máxima artillera de la Primera División Autonómica Juvenil.

Nacida el 17 de abril de 2008 en Estambul, Dolores creció en España y desde pequeña se vinculó al fútbol, siguiendo la huella de su padre, Matías Delgado, exjugador de Chacarita Juniors y figura del Basel en la liga suiza. Desde entonces, su vida giró en torno a los entrenamientos, las competencias y el sueño de marcar su propio camino en el deporte, primero en la cantera del Atlético de Madrid C y luego en el Real Madrid B.

La delantera se consolida como la máxima goleadora en el torneo español con 47 goles

A pesar de haber vivido casi toda su vida en España y de tener pasaporte italiano, Dolores eligió representar los colores de la selección argentina, algo que emociona tanto a ella como a su familia. En 2023, fue convocada por primera vez por el entrenador Christian Meloni para participar en el Sudamericano Sub 17 de Paraguay y posteriormente en el torneo de Colombia, donde inició su recorrido para destacarse actualmente como una de las figuras del plantel. Su relación con la celeste y blanca se fortaleció con el tiempo, ya que tuvo la oportunidad de gritar goles con la camiseta nacional, en el torneo juvenil y en amistosos disputados a final del año pasado en el Predio Lionel Andrés Messi en Ezeiza.

El camino de Dolores no estuvo exento de desafíos. Defendió la camiseta del Atlético, equipo en el que acumuló 37 goles en 23 partidos en la última temporada juvenil. Su traspaso al conjunto Merengue, a mediados del año pasado, fue un paso clave para su crecimiento: allí reparte su tiempo entre el Real Madrid B, que compite en la Segunda División de España, y el equipo juvenil, donde la diferencia de nivel respecto a otros clubes de la región es notable. Este contexto le permitió sumar minutos y goles, aunque el cuerpo técnico del seleccionado reconoce que el torneo regional no siempre ofrece la exigencia competitiva como en Argentina, donde tiene la ventaja de medirse ante equipos del mismo nivel.

La estructura de las ligas juveniles españolas difiere de la argentina. Mientras en el país sudamericano los equipos de primera división compiten entre sí en las categorías formativas, en Madrid los clubes más potentes como el Real Madrid y el Atlético suelen enfrentarse a rivales de categorías inferiores de su región, lo que genera marcadas desigualdades en los resultados y en el desarrollo de las futbolistas. Por eso, el cuerpo técnico de la selección argentina sigue de cerca el progreso de Dolores y de otras jugadoras que se desarrollan en el exterior, buscando que sumen experiencia en contextos más exigentes y que puedan integrarse al grupo con tiempo suficiente antes de los torneos clave.

La futbolista fue convocada por primera vez al conjunto nacional en 2023

En este sentido, la preparación para el próximo torneo Sub 17 presenta varios retos. La logística de las convocatorias, los viajes desde Europa y la falta de continuidad en los entrenamientos con la Selección complican el ensamblaje del equipo. Muchas jugadoras, como Dolores, llegan a último momento debido a los compromisos con sus clubes, lo que obliga al cuerpo técnico a acelerar procesos y adaptar las rutinas a la realidad de cada una. Los entrenadores valoran especialmente la versatilidad de la atacante, que puede desempeñarse en su club como centrodelantera, mientras en el seleccionado lo viene haciendo por el extremo derecho.

Frente a la inminencia de los compromisos sudamericanos, en una charla con el entrenador Christian Meloni para Infobae expresó que el objetivo es claro: clasificar al Mundial Sub 17. El sorteo del Sudamericano de la categoría, que se jugará en Paraguay entre el 24 de abril y el 9 de mayo, determinó que la Albiceleste comparta grupo con el local, Colombia, Chile y Bolivia.

El plantel se encuentra en un proceso de crecimiento, y el cuerpo técnico confía en que el talento de jugadoras como Dolores Delgado será determinante para acercarse a los estándares de las potencias continentales.

El caso de Dolores no es aislado dentro del fútbol femenino argentino. Cada vez son más las jóvenes que se desarrollan en clubes de Europa, Australia o Estados Unidos y que luego son detectadas por el cuerpo técnico nacional. Christian, uno de los responsables del área de juveniles, explicó en relación a la delantera que “el día a día de jugar en una liga no tan competitiva es diferente a las chicas que juegan en Primera División como Anikka Paz, Kishi Núñez, Mercedes Diz. Ella es un proyecto interesante”.

Dolores Delgado acumula goles con la camiseta celeste y blanca

En el Real Madrid B, Dolores también alterna entrenamientos con el equipo juvenil y suma minutos en ambas competencias, pese a que la dinámica le permite ganar rodaje, la competencia interna es fuerte. Como lo explicó el entrenador argentino, muchas veces futbolistas del primer equipo deciden descender, lo que limita las oportunidades para las más jóvenes, pero también eleva el nivel de exigencia.

La familia Delgado lleva el deporte en la sangre. El vínculo de Matías con el fútbol no solo marcó la carrera de su hija, sino que también le permitió estrechar lazos con personalidades como Roger Federer, quien admiraba la habilidad del exfutbolista argentino. La admiración fue mutua: “Se nota que quiso ser futbolista porque sabe todo, entiende un montón. Le encanta y de hecho juega muy bien. Una vez se entrenó con nosotros y la tenía muy clara”, recordó Delgado sobre el atleta suizo. La relación incluyó intercambios de camisetas y regalos, como la raqueta firmada que el tenista le obsequió tras recibir una casaca del Basel, un gesto que quedó grabado en la memoria familiar.

Dolores junto a su padre Matías, su familia y Roger Federer en Suiza

Representar a la Argentina implica para Dolores una conexión emocional profunda, tanto ella como su padre recuerdan la llegada de la futbolista a la Selección con alegría. Cada convocatoria es motivo de orgullo, aunque también implica sacrificios. El cuerpo técnico argentino trabaja para que jugadoras como ella puedan integrarse mejor a los procesos de selección, aprovechando las fechas FIFA y ajustando las rutinas según las demandas de cada torneo. “La verdad que tenemos muy buen equipo, tenemos que adaptar a las chicas que son nuevas”, expresó Meloni.

Hoy el fútbol femenino argentino atraviesa una etapa de transición. Tras años de resultados discretos en los torneos sudamericanos, la selección juvenil demuestra saltos de calidad apoyándose en el talento de una nueva generación. Dolores Delgado encarna esa esperanza: su capacidad goleadora, su experiencia internacional y su determinación la colocan como una de las promesas más firmes de la disciplina.

Mientras tanto, la joven delantera sigue sumando goles y sueños en Madrid y la selección argentina tiene en mente los próximos desafíos, luego de alcanzar la cita mundialista con la Sub 20, y con el Sudamericano Sub 17 cerca: “En la realidad el Mundial es otro nivel, pero bueno, estamos cada día acercándonos más compitiendo mejor con grandes equipos así que esperemos seguir este camino”, concluyó Christian Meloni.