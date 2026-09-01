Biocombustibles: negociaciones en el Senado para controlar la puja entre azucareros y el complejo maíz/soja

La presidenta y el vice de la comisión de Minería, Energía y Combustibles, Flavia Royón y Flavio Fama, respectivamente (Fotos: Prensa Senado)

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Después de un miércoles que -se supone- estará cargado de definiciones en el Senado, con el Súper RIGI en primer lugar, un plenario de las comisiones de Energía, Minería y Combustibles; y de Presupuesto y Hacienda se reunirán el jueves, para intentar dictaminar sobre diferentes proyectos relacionados con nuevos cortes de biocombustibles. Es decir, modificar el sistema hoy vigente hasta 2030 que, en la Cámara alta, generó una fuerte disputa entre azucareros versus el complejo maíz/soja.

En las últimas horas, legisladores de dos bloques dialoguistas reconocieron contactos y negociaciones entre el oficialismo libertario y la oposición -de todo tipo- para amortiguar la tensión en un tema que, a varias bancadas, las atraviesa de manera transversal por los distritos involucrados en la trifulca. No obstante, hasta anoche no se vislumbraba un sendero que logre equilibrar a las partes de cara a un convite para analizar las diferentes iniciativas. El mismo estará encabezado por la salteña y flamante presidenta de la comisión de Energía, Flavia Royón.

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La semana pasada, el convite casi se desmadra cuando el libertario Juan Cruz Godoy (Chaco) pidió que se pasara a cuarto intermedio, con el fin de evitar una discusión sobre las ideas en bandeja y patear la rúbrica de dictámenes. Esto generó la respuesta veloz del peronista disidente Carlos Espínola (Corrientes), quien recordó las mesas de debate de los últimos meses sobre el tópico y tiene un texto presentado. Se sumó la tucumana Beatriz Ávila, en representación del sector azucarero.

El primer llamado de atención llegó desde el ex jefe de bloque de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado, Ezequiel Atauche (Jujuy), que observó la moción de su colega de bancada Godoy. Seguido a ello, desde otro espacio se sugirió dividir la cuestión y acelerar lo del bioetanol, ya que la traba estaría en la falta de acuerdo en el grupo biodiésel. Adhirió a esto el justicialista pampeano Pablo Bensusán.

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La jefa libertaria en la Cámara alta, Patricia Bullrich

Después llegó el turno de la titular del interbloque libertario, Patricia Bullrich (Capital Federal), quien también tiene una norma presentada sobre la que se empezó a escribir un borrador de despacho. Se ubicó en el mismo sendero que Atauche. “Hay que avanzar”, dijo la porteña, quien después requirió a su colega de espacio y secretario de la comisión de Energía, el ex radical Pablo Cervi (Neuquén), que leyera nuevos cambios del articulado que se quería rubricar. Fue desordenado.

“Es una irregularidad absoluta”, alertó el filo kirchnerista puntano Fernando Salino. “Están hablando de un dictamen que no se conoce y escucho aquí una variedad de opiniones. Es un disparate”, agregó. Al filo del caos y en medio de los intentos de Royón para descomprimir el clima, Bullrich coincidió en reordenar la situación y convocar para la semana en curso.

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Hay siete iniciativas. Además de las de Bullrich, Royón, Espínola y Ávila aparecen las del kirchnerista Jorge Capitanich (Chaco), una desde Santa Cruz y otra de misioneros. El plenario, en caso de tener quorum para una potencial luz verde, tiene horario de comienzo desde las 11 de pasado mañana.

Para mañana, la Cámara alta tiene previstos varios cónclaves. Se destaca el del Súper RIGI, que habla de beneficios en inversiones por más USD 1.000 millones en sectores que la Casa Rosada considera “industrias del futuro”. En tanto, los radicales estarán a la expectativa de firmar un eventual despacho por un Régimen de Incentivo para Inversiones Relevantes (RIIR), que apunta a planes desde los USD 12 millones para grandes empresas.

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Horas más tarde, aliados seguirán de cerca otro plenario para ver si se empuja el final de la discusión para regular el mercado voluntario de carbono y otros pasivos ambientales, aunque desde una oficina de peso en el oficialismo deslizaron a este medio que persisten algunas diferencias.