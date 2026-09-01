Zdero buscará convertir a Chaco en la primera provincia en suspender las PASO pese a la resistencia del peronismo

El oficialismo de Chaco pidió una sesión especial para suspender las PASO de 2027 en la provincia. (Instagram)

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El bloque de legisladores que responde al gobernador de Chaco, Leandro Zdero, presentó este lunes un pedido de sesión especial para el próximo miércoles. Dentro de la agenda, figura la suspensión de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para el 2027 y así ser la primera provincia en avanzar con una medida de este estilo.

“Vamos a trabajar en conseguir un consenso para el miércoles y que estemos casi todos los legisladores sentados discutiendo la iniciativa”, dijo a Infobae una alta fuente de la bancada que responde al mandatario.

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Chaco Puede es el interbloque oficialista donde confluyen radicales, libertarios y PRO. Necesita de la oposición si pretende conseguir el quórum que ponga en funcionamiento la Legislatura unicameral chaqueña. También para obtener las mayorías y sancionar el proyecto.

Uno de los principales referentes legislativos del peronismo adelantó a este medio: “No acompañaremos la medida”.

Leandro Zdero buscará la reelección en 2027 y prevé reeditar su acuerdo con La Libertad Avanza en una sola lista.

Zdero buscará la reelección el año próximo. Eso ordena el escenario político en el oficialismo. Aliado de la Casa Rosada, es casi un hecho que el gobernador reedite el acuerdo con La Libertad Avanza y confluyan en una sola lista en los comicios de 2027.

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El peronismo, en cambio, necesita de esa herramienta a fin de encauzar la lucha por la gobernación y en los distintos municipios. Todo indica que Jorge Capitanich buscará un cuarto mandato. Sin embargo, el ex Jefe de Gabinete de Cristina Kirchner dio luz verde para que otros referentes, intendentes sobre todo, lancen sus propuestas.

La Constitución del Chaco establece que la elección provincial debe hacerse separada de las nacionales. Esto significa que Zdero no tendrá otra alternativa que desdoblar la votación y anticiparla.

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Un proyecto, dos despachos

La iniciativa para suspender las PASO fue una decisión política del gobernador. Sin embargo, llegó a la Legislatura como propuesta del interbloque Chaco Puede. Fue remitida a la Comisión de Hacienda y Presupuesto. La razón es que el argumento principal para cancelarlas es el gasto. “La organización de un proceso electoral adicional implica un despliegue logístico, operativo y económico”, se estableció en los fundamentos.

En ese marco, la suspensión se presenta como “una medida orientada a optimizar la utilización de los recursos públicos”. Esto permitirá “su reasignación a áreas prioritarias de gestión” y contribuirá “al ordenamiento de las cuentas provinciales”, evaluó el escrito.

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Además, consideraron que la participación electoral “ha evidenciado una menor convocatoria con el paso del tiempo. La presente medida también tiende a simplificar el calendario electoral, evitando la reiteración de convocatorias a las urnas y facilitando la participación ciudadana”.

“La suspensión que se propicia tiene carácter excepcional y temporal”, remarcó. Por eso “no afecta el normal desarrollo del proceso electoral general ni el funcionamiento del sistema democrático”, estimó. Garantiza que la selección de candidaturas continúe realizándose en el ámbito de las fuerzas políticas. Esto debe hacerse conforme a sus respectivas normativas internas, completó.

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El peronismo de Chaco anticipó que no acompañará la suspensión de las PASO impulsada por el gobernador Leandro Zdero.

Del tratamiento en comisión surgieron dos despachos. El de mayoría es del oficialismo. Con seis firmas, aconseja al pleno la aprobación del proyecto de ley. El de minoría reunió cuatro rúbricas, todas del PJ. Propone que el proyecto siga en comisión.

“Creemos que la ley es perfectible, que se pueden hacer planteos y pensar en cómo mejorar sus costos, financiamiento y procedimiento. Las podríamos charlar, pero en ningún momento se armó una mesa política para analizar el tema”, se quejó el referente del PJ.

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Además, sentenció que no existieron conversaciones o consultas antes de convocar a la sesión especial del miércoles.

Otros temas

En el mismo encuentro, el oficialismo intentará destrabar otras dos iniciativas. Una de ellas será el RINI (régimen de incentivo para nuevas inversiones) con el fin de promover la radicación de capitales en Chaco. La restante será el endurecimiento de sanciones a quienes obstruyan lagunas y canales.

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La semana pasada, Chaco Puede obtuvo una victoria legislativa. Por amplia mayoría, la Cámara sancionó la ley de reiterancia que agrava las condiciones para otorgar la prisión preventiva a personas que tienen varios procesos simultáneos. La intención es evitar la “puerta giratoria”, explicó el oficialismo.