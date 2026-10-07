Economía

Qué hacer con el dólar y a qué países se debería parecer Argentina: el diagnóstico del nuevo economista favorito de Milei

Alberto Ades realizó una presentación ante el Gabinete por invitación del Presidente. Infobae accedió al documento, que advierte sobre un elevado nivel de apreciación cambiaria y cómo enfrentarlo. El impacto negativo de la suba de tasas en EEUU

El economista Alberto Ades disertó en la última reunión de Gabinete.
El economista Alberto Ades disertó en la última reunión de Gabinete. (Foto: Alberto Ades en X)
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Alberto Ades advirtió ante el propio Gabinete nacional, y por una invitación de Javier Milei, que el valor actual del dólar es 29% más bajo que el promedio de los últimos 23 años. Incluso, está más barato que antes de la corrida cambiaria que sufrió Mauricio Macri en 2018.

Sin embargo, el economista resaltó que “esta vez las condiciones son diferentes”, aunque plantea distintos enfoques sobre cómo abordar la situación.

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De acuerdo al trabajo presentado por Ades, al que tuvo acceso Infobae, el actual tipo de cambio real -según como lo mide el BCRA- se encuentra en 85,2 puntos, mientras que el promedio de los últimos 25 años fue de 120.

En esos niveles Argentina acumuló reservas sin depender de un solo sector”, indicó el reporte. Parece hacer alusión (aunque no lo dice explícitamente) al período que fue del 2003 al 2010, cuando el Central llegó a tener USD 50.000 millones de reservas líquidas.

Ades se reunió en distintas ocasiones con Milei desde que asumió la presidencia y varias veces se encontraron en Nueva York. El especialista, que desarrolló buena parte de su carrera profesional en Goldman Sachs y actualmente es director en Vector Alpha, fue invitado por el Presidente para hablar el lunes ante el Gabinete nacional.

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El documento que presentó ante los ministros elogia muchas de las medidas del Gobierno, pero también advierte sobre el peligro de quedarse a mitad de camino, poniendo especial énfasis en las reformas estructurales.

También le planteó en la cara a los funcionarios cuáles son los peligros de un tipo de cambio muy apreciado como el actual. Y abordó los caminos para reacomodarlo sin un salto devaluatorio.

La tesis de Ades es que “los países que funcionan terminan caros en dólares”, por lo cual debería ser casos para imitar por parte de Argentina. Los tres ejemplos mencionados fueron Corea del Sur (“primero ganó productividad y después el tipo de cambio se apreció”), Israel (la apreciación llegó junto a décadas de inversión y exportación de tecnología) y finalmente Chile (“con apertura y regla fiscal, la apreciación se sostuvo por la inversión, no solo en cobre”).

Por qué esta vez no es 2018”, plantea en uno de los slides que se concentra en la situación argentina. Menciona tres diferencias fundamentales. En primer lugar que la cuenta corriente en aquel momento tenía un rojo de USD 28.000 millones (más de 5% del PBI) y ahora en cambio presenta un superávit de 2.200 millones de dólares.

Por otra parte, el déficit fiscal financiero fue en aquel entonces de 6,1% del PBI, contra un superávit ahora de 0,1% y primario de 0,6 por ciento. Por último, señala que hace nueve años había un problema con los flujos: “Hoy los flujos están ordenados, pero tenemos un problema de stock. Faltan reservas y no tenemos acceso a los mercados internacionales”.

Ades planteó tres alternativas para enfrentar la “fortaleza del peso”. Las opciones presentadas por el ex Goldman Sachs fueron las siguientes:

  • Más superávit fiscal: Esto le daría más espacio al Tesoro para comprar dólares sin emitir. El problema de esta alternativa es que exige más ajuste en un año electoral. “Es la única opción que deprecia el tipo de cambio real y acumula reservas a la vez”, sostiene.
  • Devaluación discrecional: Corregiría el tipo de cambio nominal de un golpe. Sin embargo, la contra es que el peligro es que el salto se traslade a precios en pocos meses, quedando un problema de credibilidad.
  • Reformas de productividad: “Aprecia el tipo de cambio real de equilibrio, y el nivel de hoy deja de ser un atraso”, indica. Sin embargo, adquiere que requiere tiempo y capital político, pero no resuelve la transición. “Valida el peso fuerte en lugar de corregirlo, pero recién en el largo plazo”.

“El programa -concluyó Ades ante el Gabinete- juega al tercer camino, pero el instrumento disponible hoy es el primero, o sea mayor ajuste fiscal. Cada punto extra de superávit es demanda que se retira y reservas que se compran sin deuda”. Asimismo, advirtió que la meta fiscal del primer semestre se incumplió por poco, en el marco de la tercera revisión del acuerdo. “El FMI igual apoya”.

En cuanto al contexto global, el trabajo alerta que “el capital va a ser más caro por un buen tiempo, sobre todo por la tasa larga. Los déficits vuelven a tener un costo”.

Y para culminar, el “paper” deja elogios pero también advertencias. “Argentina tiene hoy lo que no tenía hace tres años: credibilidad fiscal”, sintetiza.

A modo de cierre, observa que “todavía se sufre la falta de reservas netas, acceso al mercado en volumen y las reformas institucionales que hagan durar esa credibilidad. Con dinero más caro, esas faltas pueden pesar más que antes”.

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