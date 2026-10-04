Baby Lores, bajado del avión antes del despegue hacia Cuba, donde su madre está internada en terapia intensiva

El músico Baby Lores difunde un video en el que afirma que no le permitieron ingresar a Cuba y que fue desembarcado de un avión. Las imágenes muestran al artista en el interior de la aeronave y recorriendo las instalaciones de una terminal aérea. La grabación finaliza con una cita escrita atribuida al cantante que hace referencia a la restricción impuesta contra su voz y su música.

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El cantante cubano Baby Lores denunció este sábado que le impidieron viajar a Cuba para visitar a su madre, internada en terapia intensiva. El artista, radicado en Miami, aseguró que fue retirado del avión minutos antes del despegue y vinculó la decisión con sus críticas públicas al régimen cubano.

La restricción se suma a otros casos de artistas y figuras públicas impedidos de entrar o salir de la isla por expresar posiciones críticas. La figura del “regulado”, una limitación migratoria aplicada sin un proceso legal formal, ha sido utilizada contra disidentes y creadores.

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Baby Lores relató que compró el pasaje, subió al avión y aguardó la partida, pero personal no identificado le ordenó descender cuando faltaban pocos minutos para el despegue. “Decidí sacar un pasaje y Cuba me negó la entrada, me bajaron del avión. Y estas son las consecuencias de estar de parte de la verdad”, expresó en un video difundido desde el aeropuerto.

El cantante fue retirado de una aeronave minutos antes del despegue tras abordar su vuelo hacia la isla. (Imagen de cortesía)

En una publicación en Facebook, el músico detalló la secuencia: “Compré mi pasaje, abordé el avión y me senté esperando despegar. Minutos antes de salir, me hicieron bajar. Me negaron la entrada al país donde nací”.

La denuncia por abusos, censura y represión

El cantante afirmó que no recibió una explicación oficial de las autoridades cubanas y sostuvo que la prohibición se produjo después de que decidió hacer públicas sus posiciones sobre la situación en el país. “Esto ocurre después de que decidí dejar de callarme, hablar públicamente y denunciar lo que considero abusos, censura y represión en Cuba”, escribió.

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La medida le impidió ver a su madre mientras permanece grave en terapia intensiva. Baby Lores sostuvo que la decisión no modificará sus posturas: “No me callaron. Hicieron exactamente lo contrario. Porque impedirme entrar a Cuba no borra lo que pienso. No borra dónde nací. No borra mi historia. No borra mi familia. Y mucho menos borra mi voz”.

El artista cerró su mensaje con una crítica a quienes dispusieron la restricción: “Si para callar a un artista tienen que cerrarle las puertas de su propia tierra, entonces nunca le tuvieron miedo a su música. Le tuvieron miedo a su voz”.

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Sus posiciones contra el régimen cubano se hicieron más frecuentes en los últimos meses. En abril de este año participó en la audiencia judicial de El Insurrecto y, en diciembre de 2025, se pronunció públicamente tras el arresto de ese artista.

El músico vinculó la prohibición de ingreso a sus recientes manifestaciones públicas contra la censura y la represión. (Imagen de cortesía)

La fundación Somos Esperanza, creada por Baby Lores, recibió un reconocimiento en el Capitolio de Washington en marzo de 2026 por su labor con niños con autismo y otras capacidades diferentes.

La pérdida de su abuela y otros artistas afectados

La prohibición de entrada ocurrió meses después de otra pérdida familiar: la abuela del músico murió en junio pasado tras permanecer hospitalizada. El cantante agradeció entonces haber podido despedirse de ella durante un viaje a Cuba en enero de 2025, el primero que realizaba en seis años. informó CiberCuba

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El músico Gorki Águila fue detenido por la Seguridad del Estado en mayo de 2024 cuando intentaba salir del país. El humorista Alexis Valdés, por su parte, ha declarado públicamente que no tiene permiso para ingresar a Cuba desde 2002.