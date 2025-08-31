Lo apodaron el “nuevo Messi”, fue rechazado por Boca y River, lo siguió Real Madrid y ahora buscará su primer título ante Inter Miami

Pedro De la Vega llegó a Seattle Sounders en 2024 y alcanzó las semifinales de la MLS en su primera temporada (Crédito: Steven Bisig-Imagn Images)

“No le tiene miedo al escenario”. Esas fueron las palabras elegidas por Luis Zubeldía después de alinear como titular a Pedro De la Vega en su estreno en la Primera División. El juvenil saltó a la cancha con 17 años, 7 meses y 9 días y se retiró a los 58 minutos en lugar de Marcelino Moreno siendo la figura de su equipo en la derrota 0-1 contra el Racing de Eduardo Coudet el 16 de septiembre de 2018. Su talento lo llevó a ser comparado con Lionel Messi, Boca Juniors y River Plate lo rechazaron antes de arribar al Granate, Real Madrid estuvo tras sus pasos, fue vendido en una cifra millonaria a la Major League Soccer (MLS) y este domingo buscará aguarle la fiesta a la Pulga con Seattle Sounders en la definición de la Leagues Cup ante Inter Miami.

El extremo se formó como futbolista en el club Ferrocarril Sud de Olavarría. A la edad de 11 años, en 2012, buscó probar suerte en Buenos Aires. Sus aspiraciones eran altas, y eso lo llevó a probarse en los dos clubes más grandes del país, pero el Xeneize y el Millonario le dieron la misma respuesta: no había lugar en la pensión.

“Yo estuve un año jugando el torneo Metropolitano para River. Vivía en Olavarría, jugaba y me volvía porque era chico y no me animaba a venir a vivir a Buenos Aires, mi familia tampoco. Hice un año eso, al otro año me tenía que ir y no me animé. Entonces en 2015, ya estaba decidido a quedarme en Buenos Aires, pero cuando fui, por distintas cosas, no me quedé y no me dieron pensión. Lanús me aceptó desde muy chiquito“, declaró cuando fue invitado al programa de Mirtha Legrand días después de su bautismo como profesional.

Su primer calendario en las divisiones menores del cuadro del Sur sucedió en 2015 y, dos años más tarde, fue reconocido por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) como jugador destacado del fútbol juvenil. En charla con Diario El Popular, expresó: “No me lo imaginaba; no pienso nunca en eso. Yo juego y siempre trato de dar lo mejor. Obvio que me puse muy contento; llamé a mi familia y le conté. Lo tomé con tranquilidad, aunque en su momento me sorprendió“.

Su debut ante la Academia inició una seguidilla de partidos seguidos como titular o suplente, pero siempre teniendo minutos. Luego de disputar 36’ en la caída 2-0 ante Newell’s en Rosario, regresó al recinto local para iniciar desde el minuto cero en la derrota 5-1 frente al River Plate de Marcelo Gallardo. De hecho, en ese partido se viralizó un video donde se lo veía llorando en el banco de suplentes después de ser reemplazado por Jorge Pereyra Díaz.

El juvenil de 17 años rompió en lágrimas después de ser reemplazado en un partido de 2018

Este recuerdo provocó una declaración del presidente de la Banda, Rodolfo D’Onofrio, con quien coincidió en la mesa de Mirtha Legrand. “Tengo un problema con Pedro. Tengo un puñal clavado en el corazón… El día de sus lágrimas en ese partido con River, pregunté por este chico, dije ‘qué gran jugador es’ y vino alguien del club y me dijo ‘te voy a dar la peor noticia: se probó en River’. Tremendo dolor”, se sinceró.

Tras esta explosión entre el público futbolero, la carrera de Pedro De la Vega tenía preparado un nuevo desafío. El entrenador Fernando Batista lo citó para que sea parte de la delegación que compitió en el Sudamericano Sub 20 de 2019 en Chile con la selección argentina. Arrancó entre los suplentes, pero rápidamente se hizo un lugar en la alineación del equipo subcampeón del breve torneo. Ese mismo año integró la nómina de jugadores que jugó el Mundial de la categoría celebrado en Polonia, y que terminó con eliminación ante Malí en octavos de final.

Sus actuaciones en la Selección Juvenil generaron un interés proveniente del Viejo Continente, más precisamente desde Real Madrid. La Cadena Ser apuntó a que el Merengue había mandado emisarios al Sudamericano para observar en detalle a De la Vega, quien fue caratulado como “el nuevo Messi argentino”. Incluso, el presidente de Lanús, Nicolás Russo, reconoció sondeos desde Juventus e Inter de Italia, entre otros clubes, pero ningún ofrecimiento llegó a buen destino.

Pepo De la Vega se estrenó en Lanús a fines de 2018 (Crédito: Fotobaires)

Sin acuerdos con otros clubes, De la Vega se quedó en el club bonaerense, que le brindó su absoluto respaldo y a partir de 2020 le ofreció la camiseta número 10. Su citación a los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 volvió a demostrar que estaba en el radar de la Albiceleste y, por ese tiempo, Gallardo se ilusionó con tenerlo bajo su ala en River Plate para afrontar la segunda parte de la Copa Libertadores, pero las exigencias del dueño de su pase, que pedía una cifra cercana a los 10 millones de dólares, enfriaron las conversaciones.

Más adelante, una grave lesión lo dejó afuera de las canchas por ocho meses. En febrero de 2022 sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha durante un entrenamiento. Se perdió toda la Copa Sudamericana y regresó el 25 de octubre en el último encuentro del año deportivo con empate 1-1 ante Platense.

Finalmente, Pedro De la Vega cerró su etapa en Lanús en 2023. El 27 de noviembre de ese año disputó su último partido, en el que lució la cinta de capitán. Fue en la igualdad 1-1 contra Estudiantes y salió a los 26 minutos en lugar de Jonatan Torres. Disputó 126 partidos con esta camiseta, en los cuales anotó 17 goles y 15 asistencias.

De la Vega anotó un gol en la semifinal de la Leagues Cup contra Los Angeles Galaxy (Crédito: Stephen Brashear-Imagn Images)

Seattle Sounders compró su pase en una cifra cercana a los siete millones de dólares y le dio un rol preponderante en el plantel como Jugador Franquicia Joven, junto al mediocampista Albert Rusnák y al delantero Raúl Ruidíaz, quienes eran los dos Jugadores Franquicia del equipo norteamericano en ese momento. Su entrenador, Brian Schmetzer, que está en el cargo desde 2016, también le repartió elogios a su pupilo: “Estamos muy emocionados de darle la bienvenida a Pedro a nuestro equipo. Es un jugador peligroso con habilidades creativas en el último tercio. Como cuerpo técnico, esperamos ver cómo puede elevar nuestro ataque”.

Debutó con The Sounders el 24 de febrero de 2024 por la primera fecha de la MLS. Ingresó en el complemento con la N° 10 en la espalda y anotó el descuento en la caída 2-1 contra Los Ángeles FC en California. En su primera temporada, llegó a las semifinales del campeonato, instancia en la que cayó contra el futuro campeón, Los Angeles Galaxy. Se tomó revancha de ese traspié este miércoles, ya que anotó uno de los goles de la victoria 2-0 contra ese rival por las semis de la Leagues Cup. En ese certamen registró un golazo candidato al Premio Puskas para cerrar la apabullante victoria 7-0 al Cruz Azul en primera fase.

Sus nueve gritos y cuatro pases gol en 54 juegos con Seattle Sounders le dan una carta de presentación al joven de 24 años que buscará el primer título de su carrera este domingo desde las 20:55 (hora argentina) frente al Inter Miami de Lionel Messi. “Un sueño, gracias”, escribió Pepo en una publicación de Instagram, en la que adjuntó una fotografía con el astro rosarino en medio de la concentración de la Selección Mayor de Scaloni y la Sub 23 liderada por Mascherano. Ahora, le tocará enfrentar a la Pulga y al Jefecito por primera vez en veredas opuestas.

Pedro De la Vega estaba convocado a la Sub 23 y aprovechó a sacarse una foto con Lionel Messi (Crédito: @pepodlv7/Instagram)