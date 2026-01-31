Joe Cole y el recuerdo del día que una celebración casi termina en tragedia: “Me quedé colgado como Indiana Jones”

Joe Cole protagonizó una de las anécdotas más recordadas del Chelsea tras el título de la Premier League 2004/05 (REUTERS)

La Premier League 2004/05 marcó un antes y un después para el Chelsea. Con la llegada de Roman Abramovich y la conducción de José Mourinho, el club londinense se reinventó y conquistó su primer título en la era moderna del fútbol inglés. Entre los protagonistas de aquella gesta se encontraba Joe Cole, un volante creativo que, además de dejar huella en el terreno de juego, protagonizó una de las anécdotas más recordadas de los festejos del equipo: un momento de euforia que pudo haber tenido un final trágico.

El ascenso de Joe Cole y el Chelsea campeón

Joe Cole llegó al Chelsea en 2003, procedente del West Ham United. Su arribo formó parte de la ambiciosa renovación impulsada por Abramovich, que buscaba transformar al club en una potencia europea.

Cole fue uno de los primeros fichajes de esa nueva era, y su talento no tardó en brillar. Compartió vestuario con figuras como Didier Drogba, Frank Lampard y John Terry, bajo el mando de Mourinho, quien asumió como director técnico en 2004.

La temporada 2004/05 fue histórica para el Chelsea. El equipo logró una campaña arrolladora, alcanzando el título de la Premier League tras imponerse al Bolton. El plantel terminó doce puntos por encima de su clásico rival, y más cercano perseguidor, el Arsenal, consolidando una supremacía que se mantendría durante varios años.

Para Cole, aquel campeonato representó la coronación de un sueño y el inicio de un ciclo dorado en su carrera.

El micro descapotable para los desfiles del campeón, el escenario de la "casi" tragedia de Cole (Wikipedia)

Una celebración que casi termina en desastre

La consagración trajo consigo festejos multitudinarios. El plantel subió a un micro descapotable para recorrer las calles de Londres y compartir la victoria con la afición. En ese contexto, Joe Cole vivió un episodio tan hilarante como peligroso, que él mismo relató años después en una entrevista para FourFourTwo.

“Ganamos la Premier League con una victoria en Bolton y casi me caigo del techo del micro durante los festejos”, recordó Cole. La emoción del momento se combinó con el consumo de alcohol y la euforia colectiva. “Estaba tan exaltado que saqué el techo corredizo para poder subirme encima, empecé a rociar champagne sobre la multitud de hinchas del Chelsea, y de repente resbalé. Literalmente me quedé colgado como Indiana Jones. Pensé: ‘Será mejor que vuelva adentro del micro’”, explicó el exfutbolista.

El relato captura a la perfección la atmósfera de aquellos días: desbordado de alegría, Cole estuvo a punto de caerse del micro en pleno desfile, una situación que pudo haber terminado en tragedia. Su confesión, cargada de humor británico, revela el costado humano de los protagonistas, que en medio de la gloria no estuvieron exentos de riesgos y excesos.

El propio Cole agregó otro detalle pintoresco sobre su relación con Drogba: “Siempre teníamos una broma durante las presentaciones de trofeos: cuando ganamos la Carling Cup juntos, los dos corrimos con el trofeo y los demás decían: ‘¡Compártanlo!’. Desde entonces, cada vez que ganábamos un título, hacíamos lo mismo. Se transformó en nuestra tradición”.

Cole ganó tres títulos de Premier League, una FA Cup y una Carling Cup durante su etapa con los Blues (REUTERS)

Un legado de éxitos y recuerdos imborrables

El episodio no pasó de ser una anécdota, pero ilustra el clima único que vivía el Chelsea por aquellos años. Cole y Drogba formaron una dupla recordada no solo por sus logros deportivos, sino también por la camaradería y las bromas que compartían en cada consagración. La secuencia del marfileño corriendo con el trofeo de la Champions League en 2012 es vista como un guiño a esa costumbre iniciada junto a Cole.

A nivel deportivo, el legado de Joe Cole en el Chelsea es indiscutible. Ganó la Premier League en tres ocasiones (2004/05, 2005/06 y 2009/10), se alzó con la FA Cup y la Carling Cup, y fue parte del ciclo más exitoso en la historia de la institución. En total, jugó 143 partidos junto a Drogba, con quien cosechó 88 victorias y 15 goles combinados.

Joe Cole y Didier Drogba compartieron una tradición única durante las celebraciones de trofeos que fortaleció el espíritu del plantel (AP)

Tras su paso por el Chelsea, Cole continuó su carrera en el Liverpool, regresó al West Ham United y pasó por el Lille de Francia, antes de cerrar su trayectoria en el Aston Villa, el Coventry City y el Tampa Bay Rowdies. Con la selección de Inglaterra alcanzó 56 presencias y anotó diez goles, incluyendo uno en la Copa del Mundo.

Actualmente, retirado de la actividad profesional, Cole se desempeña como comentarista de televisión, donde sigue vinculado al fútbol y comparte su mirada desde las tribunas, alejado del verde cesped.