Aceptó ser extraditado a Estados Unidos por narcotráfico uno de los hermanos del alcalde de Dolores, en Guatemala

Ronald Alexys Morales Guerra aceptó ser extraditado a Estados Unidos por cargos de narcotráfico. (MP)

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Ronald Alexys Morales Guerra aceptó este miércoles ser extraditado a Estados Unidos por cargos de narcotráfico, una decisión que lo convierte en el segundo de los tres hermanos del alcalde de Dolores, Petén, en allanarse al proceso mientras sigue pendiente la situación de un tercer requerido por la misma causa.

El Tribunal Quinto de Sentencia Penal tiene programado para el 7 de agosto resolver el requerimiento de extradición de Héctor Rubén Morales Guerra, el tercero de los hermanos capturados. Carlos Obeniel Morales Guerra ya había aceptado el 29 de abril su envío a la justicia estadounidense.

La audiencia de Ronald Alexys Morales Guerra se celebró en ese mismo tribunal. Durante la diligencia, aceptó ser enviado a Estados Unidos para enfrentar el proceso abierto en su contra por una corte de ese país.

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La abogada del sindicado informó antes de iniciar la audiencia que su defendido estaba dispuesto a allanarse al proceso y aceptar voluntariamente la extradición. El presidente del tribunal, César García, le preguntó si esa era su voluntad y si renunciaba a cualquier acción legal que pudiera impedirla.

Morales Guerra respondió que desistía de esos recursos porque no estaba de acuerdo con la actuación de su anterior abogado. Según el medio, esa defensa previa había promovido acciones para frenar el envío.

El tribunal ordenó iniciar las coordinaciones para la entrega

Tras verificar que no tiene procesos pendientes en Guatemala, el tribunal autorizó que se notifique a la cancillería guatemalteca para iniciar las coordinaciones con las autoridades de Estados Unidos y ejecutar la entrega, informó la publicación.

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Carlos Obeniel Morales Guerra ya había aceptado el 29 de abril su envío a la justicia de Estados Unidos. (MP)

El caso responde a un requerimiento de la Corte Distrital para el Distrito Este de Texas, que señala a los tres hermanos por presunta conspiración para fabricar y distribuir cinco kilogramos o más de una mezcla con una cantidad detectable de cocaína, con la intención, el conocimiento y causa razonable para creer que esa sustancia sería importada ilegalmente a territorio estadounidense.

El Ministerio Público informó que los tres fueron capturados el 20 de febrero en Petén, Guatemala. Ronald Alexys, Carlos Obeniel y Héctor Rubén Morales Guerra son hermanos del alcalde de Dolores, Francisco Morales Guerra.

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Según la Fiscalía, una investigación de las autoridades encargadas del cumplimiento de la ley identificó una organización de tráfico de drogas que operaba en Sur, Centro y Norteamérica. Esa estructura era responsable del trasiego de grandes cantidades de cocaína hacia Estados Unidos.

La investigación ubica a los tres hermanos en la red desde 2006

De acuerdo con la Fiscalía, los detenidos fueron identificados como integrantes de esa organización desde aproximadamente 2006 hasta por lo menos mayo de 2024. En ese período, habrían sido responsables de transportar, dirigir y administrar una parte de las actividades del tráfico de cocaína en Honduras, Guatemala y México.

Ronald Alexys Morales Guerra es hermano del Alcalde de Dolores, Petén, Guatemala, Francisco Morales Guerra.

Francisco Morales Guerra, alcalde de Dolores, fue electo por la alianza Valor-Unionista y que transita su primer período al frente de la municipalidad.

La misma publicación señaló que en las elecciones municipales de 2023 en Dolores participaron 22 candidatos y que Francisco Morales Guerra ganó con 23,67% de los votos.

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