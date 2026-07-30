Veteranos de BioWare presentan ‘The Eventide’, un juego detectivesco sobrenatural

The Eventide presenta su tráiler.

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Studio Reset, un estudio formado por veteranos de BioWare, Hinterland e Inflexion Games, presentó The Eventide, un juego detectivesco sobrenatural ambientado en una ciudad canadiense. El proyecto está en desarrollo para PC, puede añadirse a la lista de deseos de Steam y todavía no tiene una fecha de lanzamiento.

Una agencia contra fenómenos paranormales

The Eventide coloca al jugador al frente de una organización secreta dedicada a vigilar, investigar y detener sucesos paranormales. Estos incidentes son provocados por planos de existencia paralelos que se filtran en el mundo cotidiano, aunque pasan inadvertidos para la mayor parte de la población gracias al trabajo de la agencia.

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En vez de controlar directamente a un detective, el jugador deberá dirigir un equipo y enviar a dos de sus integrantes a cada caso. Esa selección determinará qué pruebas pueden descubrirse, cómo serán interpretadas y qué conclusión alcanzará la investigación.

La ciudad tendrá una estética neon-noir, una combinación de escenarios oscuros propios del cine negro con iluminación de neón y elementos urbanos contemporáneos. Studio Reset también anticipó entornos tridimensionales creados a mano y situaciones en las que los espacios cotidianos quedarán atravesados por manifestaciones extrañas.

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El estudio define al proyecto como una propuesta inspirada en Expedientes X. El punto de partida comparte con esa serie la existencia de una organización que examina fenómenos ocultos, pero traslada el foco hacia la gestión de un grupo cuyos integrantes perciben cada incidente de manera diferente.

Cómo funciona Parallax Deduction

El sistema central se llama Parallax Deduction y está construido alrededor de las perspectivas de los agentes. Antes de una misión será necesario seleccionar a dos investigadores. Sus fortalezas, debilidades y conocimientos habilitarán pistas distintas, además de interpretaciones que pueden entrar en conflicto.

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Una de las agentes presentadas es Evelyn Atwood, una criptozoóloga paciente y metódica. La criptozoología estudia criaturas cuya existencia no ha sido confirmada, por lo que Evelyn buscará explicaciones biológicas y analizará los fenómenos desde una mirada científica.

Sam Hingle es un exdetective especializado en interpretar el comportamiento humano. Su capacidad para leer a testigos y sospechosos puede descubrir motivaciones que pasarían inadvertidas para un personaje concentrado en pruebas físicas. La tercera integrante revelada es Kira, una agente misteriosa que puede detectar energías emocionales, presencias psíquicas y otros elementos invisibles para sus compañeros.

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Estas diferencias afectarán el desarrollo completo de los casos. Una pareja puede encontrar datos que otra combinación nunca verá, mientras que determinadas interpretaciones podrían conducir a respuestas incompletas o directamente equivocadas. Resolver una misión, entonces, no dependerá exclusivamente de reunir todas las pruebas disponibles.

El director creativo y productor Kaelin Lavallee explicó la idea con una frase: “Vemos el mundo como necesitamos verlo; no tal y como es”. Según Lavallee, el objetivo es que el jugador viva cada caso desde la perspectiva de los personajes para comprender qué significan las pistas, en lugar de limitarse a encontrarlas.

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The Eventide, de Studio Reset

Veteranos de grandes juegos y datos pendientes

El equipo de Studio Reset incluye desarrolladores con experiencia en Mass Effect, Dragon Age, The Long Dark y Nightingale. The Eventide está siendo creado con Unreal Engine 5, tecnología utilizada para construir sus escenarios 3D y representar la irrupción de los fenómenos paranormales.

El anuncio presentó la premisa, los tres primeros agentes y el funcionamiento general de las investigaciones, pero todavía quedan varios datos sin comunicar. Studio Reset no detalló la historia principal, la cantidad total de personajes, el número de casos ni la extensión prevista para la campaña.

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Tampoco se informó si habrá versiones para consolas. Por ahora, PC es la única plataforma confirmada, la ficha de Steam ya permite añadir el juego a la lista de deseos y no existe una ventana de lanzamiento.