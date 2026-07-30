REVIEW | House of the Dragon - Temporada 3 - Episodios 5 y 6: Punto de quiebre

House of The Dragon - Season 3 - Episode 5

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Episodios 5 y 6: Punto de quiebre

Llegó el sexto episodio de House of the Dragon y la serie continúa narrando la historia de Rhaenyra Targaryen, ahora en posesión de King’s Landing, en su lucha por la legitimidad del trono y el poder contra los usurpadores. La guerra civil de esta casa atraviesa este universo de forma troncal y empieza a afectar a cada una de las casas que hemos visto, y no tanto, en la serie madre. Sin embargo, hay algunas dificultades que empiezan a aparecer a la hora de contar esta historia.

Si en Game of Thrones la gran traba para convertirse en la mejor serie de todos los tiempos de manera unánime fue la falta de tiempo, el talón de Aquiles de House of the Dragon es diametralmente el opuesto. No sólo todo se siente estirado completamente, sino que hay una sensación constante de que una temporada menos (o dos) le hubiera venido fantástico a esta serie.

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House of The Dragon - Season 3 - Episode 5

Estos episodios representan el punto de quiebre más importante para la mayor parte de los personajes. El gran elenco que posee House of the Dragon se encuentra diezmado y en muchas locaciones diferentes al mismo tiempo, haciendo que cada uno de los personajes tenga un propio arco personal.

A su vez, se aprovecha esta situación para mechar muchas imágenes de la relación entre Ormund Hightower y Daeron Targaryen, los inesperados y nuevos némesis de Rhaenyra en esta Westeros del pasado. Estos personajes, que hasta hace pocos capítulos significaban solo nombres en los libros de historia, hoy parecen ser la complicación más grande para el trono Targaryen en base a fuerza estratégica y operativa a lo largo del reino.

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House of The Dragon - Season 3 - Episode 5

Este episodio inicia con uno de los momentos más esperados por casi toda la audiencia de esta serie. Aunque se sienta un poco tardío, está bien ejecutado y es sorpresivo porque incluso se animaron a jugar con la dualidad de hacerte creer que no van a hacer lo que estás pensando y lo terminan haciendo, lo cual le suma un factor sorpresa a una situación que ya no lo tenía.

Fuera de esto, el mayor problema que están teniendo estos dos episodios de House of the Dragon es que son sumamente repetitivos al punto de que no hace falta ver mucho de la serie para entender lo que está pasando. Hay muchas tramas a la vez y todas ellas se chocan con los mismos obstáculos hace tres episodios, haciendo que sea muy tedioso seguir la mayoría de ellas.

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House of The Dragon - Season 3 - Episode 5

House of the Dragon no es una mala serie, y de hecho, en el segundo visionado se vuelve mejor; ya que está pensada como un todo y no como sus partes. Eso es algo difícil de encontrar hoy en día, donde lo primordial a nivel marketing es que estas producciones den de qué hablar semana tras semana.

En ese aspecto, valoro mucho la calidad de esta serie. No defrauda y creo que al pasar los años quedará como una gran obra, sobretodo por el enorme componente humano y los mensajes que lleva detrás; pero siendo el spin-off de una serie que te hacía creer que cualquier cosa podía pasar en cualquier momento, termina quedando atrapada entre el ritmo que propone y el que quiere vender.

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Aún quedan dos episodios más, que más allá de que seguramente tendrán otro tipo de dinamismo respecto a esta mitad de temporada, también dejarán muchas puertas abiertas para una cuarta temporada que representará el final de House of the Dragon. Creo que ahí podrán liberarse de las ataduras de tener que extender innecesariamente algunas tramas en pos de garantizar una cantidad de episodios.

6 Punto de quiebre De una manera muy repetitiva y lenta, House of the Dragon empieza a cocinar los arcos finales de la serie. Disponible en Max