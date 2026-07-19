Los memes y reacciones de la final entre Argentina y España: del “gracias Messi y Selección” a Madonna, Ronaldinho y Ronaldo

Mundial 2026 - España 1 - Argentina 0

El pitazo final del árbitro esloveno Slavko Vincic en el MetLife Stadium de Nueva Jersey no solo consagró a España como campeón del mundo. También disparó en las redes sociales una ola de mensajes, imágenes y memes que convirtieron la derrota de Argentina en uno de los eventos más comentados del día. El hilo conductor fue uno solo: la despedida de Lionel Messi de los Mundiales.

Minutos después del gol de Ferrán Torres a los 106 minutos, que sentenció el 1-0 para La Roja, la imagen del capitán albiceleste sentado solo en el césped del estadio, descalzo, con los botines a un lado y la mirada perdida en las pantallas gigantes, recorrió el mundo. Una frase que se volvió tendencia de inmediato: “Gracias, capitán. Eternamente agradecidos”. En cuestión de minutos, el hashtag #GraciasMessi se instaló entre los primeros puestos en X (antes Twitter) en Argentina, España y varios países de América Latina.

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La noche anterior, Messi había publicado en su cuenta de Instagram un mensaje que ya olía a despedida. “Lo más lindo de todos estos años nunca fueron solamente los títulos, sino todo el camino. Compartir el día a día con este grupo, competir juntos, levantarnos en los momentos difíciles y disfrutar cada paso”, escribió el capitán. La publicación superó los 89.000 comentarios en menos de una hora. Antonela Roccuzzo, su esposa, respondió con una serie de emojis de llanto. El conductor Marcelo Tinelli le dedicó un párrafo extenso: “Pase lo que pase, con ustedes siempre. Sin ofender a nadie, son la mejor selección de la historia. Gracias por tanto”.

Tras el pitazo final, los mensajes de los hinchas argentinos en redes sociales oscilaron entre la tristeza y el orgullo. “Gracias Argentina” fue otra de las frases que más circuló, acompañada de videos del recorrido de la Selección a lo largo del torneo: la remontada ante Inglaterra en semis, los goles de Julián Álvarez, las atajadas del Dibu Martínez. Muchos usuarios coincidieron en que el equipo de Lionel Scaloni había llegado hasta donde pocos esperaban, con dos centrales lesionados y diez jugadores durante casi todo el alargue tras la expulsión de Enzo Fernández.

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Messi se convirtió en el primer futbolista de campo en la historia en disputar tres finales de un Mundial como titular, tras las de Brasil 2014 y Qatar 2022. El rosarino cerró el torneo con 8 goles, a uno de la Bota de Oro que se llevó Kylian Mbappé, quien marcó 10 tantos. La selección argentina cierra el ciclo de Scaloni con cuatro títulos y cinco finales consecutivas.

Los mejores memes de la final Argentina-España: