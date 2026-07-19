“Agradecimiento eterno”: la reflexión de Scaloni luego de la derrota de Argentina en la final del Mundial frente a España

"AGRADECIMIENTO ETERNO A ESTOS CHICOS QUE NOS HAN DADO OTRA FINAL DEL MUNDO"



Lionel Scaloni, tras la derrota de Argentina ante España. pic.twitter.com/U70HIAnf2F — TyC Sports (@TyCSports) July 19, 2026

Lionel Scaloni dio sus primeras sensaciones luego de la derrota de Argentina frente a España en la final del Mundial 2026. El estratega de Pujato lamentó no haber podido levantar su segunda Copa del Mundo y valoró lo hecho por sus jugadores.

“Tristeza, pero sabiendo que hemos dejado todo. Tengo un montón de cosas para decir de cómo hemos llegado acá, pero no vale la pena. Agradecimiento eterno a estos chicos que nos han dado otra final del mundo y que han competido hasta el final. Han sido mejores, eso es la verdad, pero yo me guardo un enorme recuerdo de ellos, con lo que han hecho, lo que vale llegar hasta acá”, arrancó Scaloni.

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Sobre el segundo puesto sostuvo: “Tenemos que darle una validez enorme porque cuesta un montón la victoria y tenemos que ser grandes, que sabemos perder. El partido lo perdimos y asumimos las cosas, pero no por eso vamos a dejar de acordarnos de todo lo que hicimos para llegar acá”.

Scaloni habló tras la derrota (REUTERS/Agustin Marcarian)

“Así que nada, agradecer a la gente, a mis jugadores y al país decirle que dimos todo. Hemos llegado en un momento muy justo, es la realidad, pero si dejan todo como lo dejaron hoy, es un gran ejemplo para nuestra gente, para nuestro país y sobre todo que se pierde. Se pierde y hay que levantarse otra vez. O sea que no hay otra”, añadió.

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Luego, concluyó con una reflexión: “Yo sí que me acuerdo de los segundos, porque cuesta un montón llegar hasta acá y creo que hay que darle una valía enorme. Lógico, nos gustaría haber ganado, pero agradecimiento, es la única palabra que tengo. Y tristeza, lógico. Pero cuando dejás todo así, después se puede jugar bien o mal, pero cuando dejás todo así es muy difícil reprochar algo, es muy difícil”.

Más tarde, en conferencia de prensa, se quebró y no pudo continuar cuando habló de su futuro: “Con respecto a mí, voy a hablar con el presidente. Yo más o menos tengo una idea de lo que quiero hacer. Cumpliré el contrato y después veo. La verdad que siento la necesidad también de pensar, porque ya no sé si se va a poder hacer algo tan grande como esto y a lo mejor habría que verlo”.

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“Yo al presidente estoy agradecido por haberme dado la oportunidad de estar en el lugar. De estar en el lugar que estoy, es el lugar soñado para todos. Hemos intentado hasta el último momento dar el máximo como cuerpo técnico, los jugadores y creo que es justo que me pueda tomar este tiempo y pensarlo. Este lugar es maravilloso. Es un lugar soñado. Que en mi vida pensé que... A ver si paro, porque no soy capaz. En mi vida pensé lo que pensamos todos los chicos del cuerpo técnico estar en ese lugar. Entonces, para seguir se necesitan un montón de cosas, sobre todo volver a resetearse, volver a formar un grupo como este, que difícilmente se vuelve a formar. Y me duele, me duele el alma. Lo siento”, sostuvo entre lágrimas y abandonó la sala.

MÁS FRASES DE SCALONI EN CONFERENCIA DE PRENSA

Qué faltó para ganar: “Faltó poquito, la verdad, solo quiero agradecer a mis jugadores, a toda la gente que ha sido, que ha dado una mano enorme para poder llegar a otra final del mundo y ya está. Ahora el partido terminó y hay que seguir, como siempre decimos, cuando se gana está todo bien y cuando se pierde no todo es malo. Así que agradecimiento es la única palabra que me sale y al público también, que estará sufriendo con nosotros, pero son momentos también para fortalecer a todo un país, a toda la gente que se puede perder y hay que resetearse y volver a empezar”.

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El desarrollo del partido: “Es evidente que hoy pasaron muchas cosas negativas con el tema de las lesiones en puestos claves que no lo esperábamos. Y tuvimos que cambiar a tres jugadores de cuatro de la defensa y eso no es una excusa, pero sí, es verdad, el desgaste ha sido enorme. Estos chicos han llegado de la manera mejor posible, han dado el último esfuerzo, pero contra un equipo así, si no llegás en las mejores condiciones, lo podés padecer, pero si hay un equipo que podía haber dejado el partido abierto hasta el final éramos nosotros”

“De lo contrario, otro equipo hoy, a lo mejor el partido hubiera terminado de otra manera. Y, estoy orgulloso de cómo han competido. Y la verdad, te soy sincero, en el momento que nos hacen el gol, yo creo que era el momento que nosotros estábamos sabiendo que íbamos a llegar hasta el final y que íbamos a tener alguna. Pero bueno, esto es el fútbol, lo lindo de este deporte. Hoy nos toca la parte negativa, no digo negativa, está mal dicho, la parte triste, digamos, de no poder ganar. Pero hay que seguir, hay que levantarse y hay que seguir”.

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La expulsión de Enzo Fernández: “La expulsión de Enzo, no me acuerdo, yo creo que la primera se la puede evitar el árbitro. Pero bueno, es lo que hay. Él nunca pensó que la segunda la tenía que sacar en ese momento. Hablaba con el árbitro, con mi inglés un poco extraño ahí. A ver, lógicamente es una final del mundo. Yo creo que hay cosas que se podían evitar, pero ya está, ya está. No, no hay reproches”.

Por qué se perdió: “Yo creo que hay que darle valor al rival. Y aun así, siendo yo creo ellos fueron superiores, era un momento del partido que hasta el minuto 85 habían tenido situaciones, pero me hubiera gustado ver qué pasaba si quedábamos con once. La verdad que fuimos sorteando obstáculos todo el mundial de manera increíble. Eh, y hoy se juntaron demasiadas cosas. La primera, que el equipo rival juega bien, indudable”.

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“Y después muchos aspectos que fueron llevando a realizar cambios por lo que pasó, por las lesiones, por la expulsión y ello va cambiando. Al final, los cambios que pudimos hacer fueron más por lesión y no pudimos hacer el retoque que nos hubiera gustado, si era posible. Pero yo creo que decir algún reproche a ellos, de mi parte, no me lo permitiría en mi vida. Yo solo tengo palabras de agradecimiento eterna para este grupo, que ojalá lo po-podamos repetir alguna vez, ojalá la selección pueda repetir lo que se ha conseguido hasta el final. Es muy difícil lo que ha conseguido este equipo, es muy difícil. Duele, duele no haber podido competir hoy en el sentido futbolístico, pero bueno, no hay mucho más para reclamar”.

Reconocimiento a los jugadores: “Lo de Nico Tagliafico es lo que uno quiere para un jugador de la selección argentina. Yo creo que hizo un partidazo. No quería salir, y porque si salía él, a nosotros se nos iba a complicar aún más la situación. No teníamos que poner gente que pueda defender. Y él me dijo que no, que estaba bien, aunque ya sabíamos cómo estaba. Pero bueno, eso es el ADN que se lleva este equipo y estoy muy orgulloso de él y de todos los compañeros. No tengo reproche para ninguno. Al público, yo recuerdo las palabras de Sabella que dijo en el predio,Si las pudiera repetir, no las tengo en la cabeza, pero guárdense eso que dijo Alejandro ese día que nos duele en el alma no haber podido llevar la copa, pero es un orgullo cómo han competido. Hemos llegado a esta final en unas condiciones que a lo mejor podían haber sido mejores, y aun así estuvimos a nada de poder competir. Esto es el entrenador, está satisfecho con su jugador y espero que su gente también. Es lo único que se le puede pedir a un jugador de la selección argentina, dar todo hasta el final. Y eso yo creo que lo hicieron y lo hicieron bien”.

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La situación de Lionel Messi: “No, yo creo que ya su figura ya tiene treinta y nueve años, muchachos, es una cosa increíble. Yo de mi parte ya sabían, lo tenía clarísimo que iba a jugar hasta que él quiera y sus jugadores, sus compañeros y toda su gente se iban a brindar por él. Espero que esté orgulloso de sus compañeros. Yo creo que sí. Espero que la gente esté orgullosa de su equipo, que esté orgullosa de él, de lo que ha hecho y es el mejor futbolista que ha pisado un campo de fútbol, a mi entender. No va a cambiar nada, a pesar de que fuese increíble lo que hizo este Mundial, no hubiera cambiado nada anteriormente”.

El valor de lo conseguido: “Sí, yo creo que es difícil hacerle entender a la gente que disfrute igual un subcampeonato, es muy difícil, y que sepamos que es un triunfo también. Es muy difícil hacerle entender a la gente. Yo espero y deseo, por lo que vos me estás diciendo, que la gente es consciente de lo que se ha conseguido, de la manera que se ha conseguido, sobre todo. Ya lloré todo lo que tenía que llorar en el vestuario, por eso no me ven que estoy llorando. Pero la verdad que yo le tengo que agradecer a este grupo porque han sido unos guerreros, es la realidad, y hemos competido contra un equipo que es un gran equipo y a cada uno de los futbolistas españoles que nos venían a saludar nos decían que les sorprendía la manera que teníamos de competir. Eso está bueno y ojalá las futuras generaciones se hagan eco de esto porque nosotros ese ADN lo tenemos y lo vamos a seguir teniendo”.

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