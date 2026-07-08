El Gobierno cerró préstamos por USD 3.200 millones con bancos del exterior y garantía de organismos internacionales

El Gobierno cerró dos operaciones de crédito con bancos del exterior y garantía de organismos interacionales por un total de USD 3.200 millones, según de informó a través de dos resoluciones del ministerio de Economía publicadas hoy en el Boletín Oficial.

Las operaciones se concretaron ante el inminente compromiso de la Argentina por USD 4.300 millones que la Argentina afrontará mañana, 9 de julio, con los tenedores de bonos. El vencimiento abarca amortización de capital y pago de intereses por esa cifra.

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La primera de ellas es por USD 2.000 millones con los bancos BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) y Santander, en ambos casos a través de la sucursal de Nueva York, con garantía del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) / Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (OMGI o MIGA por su sigla en inglés).

También se acordó otro préstamo por USD 1.200 millones con el Deutsche Bank, con “garantía parcial” del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por hasta USD 550 millones. Ayer, las reservas del BCRA aumentaron USD 1.264 millones y fuentes oficiales confirmaron que el incremento respondió al ingreso de préstamos garantizados.

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