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Brasil vs. Noruega: hora y dónde ver en Colombia el duelo entre Vinicius Jr. y Erling Halaand por el Mundial 2026

El duelo de los octavos de final de la Copa del Mundo tendrá un choque de superestrellas tanto del Real Madrid como del Manchester City

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-crédito Hannah Mckay-Annegret Hilse /REUTERS
Brasil llega a los octavos del Mundial 2026 con las bajas de Neymar, Wesley, Lucas Paquetá y un Raphinha que solo iría al banco-crédito Hannah Mckay-Annegret Hilse /REUTERS

Comienzan los octavos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, y uno de los duelos más destacados que tendrá esta instancia será el encuentro que protagonicen brasileños y noruegos.

Por su parte, Erling Halaand viene de ser el gran ‘héroe’ para el cuadro nórdico, mientras que en Brasil, Vinicius Jr. quiere comandar a los cinco veces campeones del mundo a un nuevo triunfo que les permita soñar con acercarse a la final que les ha sido esquiva desde hace 24 años.

-crédito Hannah Mckay- Phil Noble/REUTERS
Noruega sostiene su ambición en Erling Haaland, autor de cinco goles en el Mundial 2026, y en un ataque que también integran Antonio Nusa y Alexander Sorloth-crédito Hannah Mckay- Phil Noble/REUTERS

El encuentro se disputará en el estadio de Nueva York-Nueva Jersey y será transmitido desde las 3:00 p. m. de Colombia por Dsports (610-1610), Gol Caracol, Fútbol RCN, Ditu, Paramount Plus, DAZN, Direct 4K y Amazon Prime Video.

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El árbitro del partido será Ismail Elfaht.

Cómo vienen ambos equipos al duelo

Brasil

El gol agónico de Gabriel Martinelli ante Japón-crédito Pedro Nunes/REUTERS
El gol agónico de Gabriel Martinelli ante Japón-crédito Pedro Nunes/REUTERS

El equipo dirigido por Carlo Ancelotti viene de derrotar en un partido complicado a Japón, en el estadio de Texas, el 29 de junio de 2026 por 2-1.

El gol inicial llegó a favor de los asiáticos gracias a la anotación de Kaishu Sano al minuto 29 de partido, resultado con el cual se irían al descanso, pero en el segundo tiempo, Casemiro al minuto 56 de cabeza y Gabriel Martinelli al 90+5 le dio la victoria al “Scratch”.

A continuación, así viene Brasil en sus últimos cinco juegos:

  • 29 de junio de 2026 - Mundial de la FIFA Norteamérica: Brasil 2-1 Japón
  • 24 de junio de 2026 - Mundial de la FIFA Norteamérica: Escocia 0-3 Brasil
  • 19 de junio de 2026 - Mundial de la FIFA Norteamérica: Brasil 3-0 Haití
  • 13 de junio de 2026 - Mundial de la FIFA Norteamérica: Brasil 1-1 Marruecos
  • 6 de junio de 2026 - Amistoso internacional: Brasil 2-1 Egipto

Estos son los convocados de Brasil para el Mundial 2026:

Porteros

  • Alisson (Liverpool – Inglaterra)
  • Ederson (Fenerbahce – Turquía)
  • Weverton (Gremio – Brasil)

Defensores

  • Alex Sandro (Flamengo – Brasil)
  • Bremer (Juventus – Italia)
  • Danilo (Flamengo – Brasil)
  • Douglas Santos (Zenit - Rusia)
  • Gabriel Magalhães (Arsenal – Inglaterra)
  • Roger Ibañez (Al-Ahli – Arábia Saudita)
  • Léo Pereira (Flamengo – Brasil)
  • Marquinhos (Paris Saint-Germain – Francia)

Mediocampistas

  • Bruno Guimarães (Newcastle United – Inglaterra)
  • Casemiro (Manchester United – Inglaterra)
  • Danilo Santos (Botafogo – Brasil)
  • Lucas Paquetá (Flamengo – Brasil)
  • *Ederson - (Atalanta- Italia) *Ederson fue llamado por Ancelotti para suplir al lesionado Wesley (Roma- Italia).

Delanteros

  • Endrick (Lyon – Francia)
  • Gabriel Martinelli (Arsenal – Inglaterra)
  • Igor Thiago (Brentford – Inglaterra)
  • Luiz Henrique (Zenit – Rusia)
  • Matheus Cunha (Manchester United – Inglaterra)
  • Neymar Junior (Santos – Brasil)
  • Raphinha (Barcelona – España)
  • Rayan (Bournemouth – Inglaterra)
  • Vinicius Junior (Real Madrid – España)
Gabriel Martinelli le dio un triunfo clave ante Japón-crédito -crédito TyC Sports

Noruega

Erling Haaland y el segundo gol ante Costa de Marfil-crédito Issei Kato/REUTERS
Erling Haaland y el segundo gol ante Costa de Marfil-crédito Issei Kato/REUTERS

La selección de Noruega por su parte viene de lograr un triunfo clave ante Costa de Marfil por 2-1, el 30 de junio de 2026, también en el estadio de Texas.

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El gol inicial para los nórdicos llegó por medio de Antonio Nusa al 39 de partido, pero al 74 de juego, Amad Diallo empató el juego, y parecía complicar la situación para el equipo de Erling Haaland.

Pese a ello, al 86 de partido, el delantero del Manchester City colocó el 2-1 final, y selló la clasificación para los nórdicos a los octavos de final de la Copa del Mundo.

A continuación, así vienen los europeos en sus últimos cinco partidos:

  • 30 de junio de 2026 - Mundial de la FIFA Norteamérica: Costa de Marfil 1-2 Noruega
  • 26 de junio de 2026 - Mundial de la FIFA Norteamérica: Noruega 1-4 Francia
  • 22 de junio de 2026 - Mundial de la FIFA Norteamérica: Noruega 3-2 Senegal
  • 16 de junio de 2026 - Mundial de la FIFA Norteamérica: Irak 1-4 Noruega
  • 7 de junio de 2026 - Amistoso internacional: Marruecos 1-1 Noruega
Haaland quiere ser protagonista con los nórdicos-crédito TyC Sports

Estos son los convocados de Noruega al Mundial 2026

Porteros

  • Orjan Haskjold Nyland
  • Egil Selvik
  • Sander Tangvik

Defensores

  • Kristoffer Vassbakk Ajer
  • Fredrik Bjorkan
  • Henrik Falchener
  • Sondre Langas
  • Torbjorn Heggem
  • Marcus Holmgren Pedersen
  • Julian Ryerson
  • David Moller Wolfe
  • Leo Ostigard

Mediocampistas

  • Thelonious Aasgaard
  • Fredrik Aursnes
  • Patrick Berg
  • Sander Berge
  • Oscar Bobb
  • Jens Petter Hauge
  • Antonio Nusa
  • Andreas Schjelderup
  • Morten Thorsby
  • Kristian Thorstvedt
  • Martin Odegaard

Delanteros

  • Erling Haaland
  • Jorgen Strand Larsen
  • Alexander Sorloth

Así va el Mundial de 2026

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