Brasil vs. Noruega: hora y dónde ver en Colombia el duelo entre Vinicius Jr. y Erling Halaand por el Mundial 2026

Comienzan los octavos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, y uno de los duelos más destacados que tendrá esta instancia será el encuentro que protagonicen brasileños y noruegos.
Por su parte, Erling Halaand viene de ser el gran ‘héroe’ para el cuadro nórdico, mientras que en Brasil, Vinicius Jr. quiere comandar a los cinco veces campeones del mundo a un nuevo triunfo que les permita soñar con acercarse a la final que les ha sido esquiva desde hace 24 años.
El encuentro se disputará en el estadio de Nueva York-Nueva Jersey y será transmitido desde las 3:00 p. m. de Colombia por Dsports (610-1610), Gol Caracol, Fútbol RCN, Ditu, Paramount Plus, DAZN, Direct 4K y Amazon Prime Video.
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El árbitro del partido será Ismail Elfaht.
Cómo vienen ambos equipos al duelo
Brasil
El equipo dirigido por Carlo Ancelotti viene de derrotar en un partido complicado a Japón, en el estadio de Texas, el 29 de junio de 2026 por 2-1.
El gol inicial llegó a favor de los asiáticos gracias a la anotación de Kaishu Sano al minuto 29 de partido, resultado con el cual se irían al descanso, pero en el segundo tiempo, Casemiro al minuto 56 de cabeza y Gabriel Martinelli al 90+5 le dio la victoria al “Scratch”.
A continuación, así viene Brasil en sus últimos cinco juegos:
- 29 de junio de 2026 - Mundial de la FIFA Norteamérica: Brasil 2-1 Japón
- 24 de junio de 2026 - Mundial de la FIFA Norteamérica: Escocia 0-3 Brasil
- 19 de junio de 2026 - Mundial de la FIFA Norteamérica: Brasil 3-0 Haití
- 13 de junio de 2026 - Mundial de la FIFA Norteamérica: Brasil 1-1 Marruecos
- 6 de junio de 2026 - Amistoso internacional: Brasil 2-1 Egipto
Estos son los convocados de Brasil para el Mundial 2026:
Porteros
- Alisson (Liverpool – Inglaterra)
- Ederson (Fenerbahce – Turquía)
- Weverton (Gremio – Brasil)
Defensores
- Alex Sandro (Flamengo – Brasil)
- Bremer (Juventus – Italia)
- Danilo (Flamengo – Brasil)
- Douglas Santos (Zenit - Rusia)
- Gabriel Magalhães (Arsenal – Inglaterra)
- Roger Ibañez (Al-Ahli – Arábia Saudita)
- Léo Pereira (Flamengo – Brasil)
- Marquinhos (Paris Saint-Germain – Francia)
Mediocampistas
- Bruno Guimarães (Newcastle United – Inglaterra)
- Casemiro (Manchester United – Inglaterra)
- Danilo Santos (Botafogo – Brasil)
- Lucas Paquetá (Flamengo – Brasil)
- *Ederson - (Atalanta- Italia) *Ederson fue llamado por Ancelotti para suplir al lesionado Wesley (Roma- Italia).
Delanteros
- Endrick (Lyon – Francia)
- Gabriel Martinelli (Arsenal – Inglaterra)
- Igor Thiago (Brentford – Inglaterra)
- Luiz Henrique (Zenit – Rusia)
- Matheus Cunha (Manchester United – Inglaterra)
- Neymar Junior (Santos – Brasil)
- Raphinha (Barcelona – España)
- Rayan (Bournemouth – Inglaterra)
- Vinicius Junior (Real Madrid – España)
Noruega
La selección de Noruega por su parte viene de lograr un triunfo clave ante Costa de Marfil por 2-1, el 30 de junio de 2026, también en el estadio de Texas.
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El gol inicial para los nórdicos llegó por medio de Antonio Nusa al 39 de partido, pero al 74 de juego, Amad Diallo empató el juego, y parecía complicar la situación para el equipo de Erling Haaland.
Pese a ello, al 86 de partido, el delantero del Manchester City colocó el 2-1 final, y selló la clasificación para los nórdicos a los octavos de final de la Copa del Mundo.
A continuación, así vienen los europeos en sus últimos cinco partidos:
- 30 de junio de 2026 - Mundial de la FIFA Norteamérica: Costa de Marfil 1-2 Noruega
- 26 de junio de 2026 - Mundial de la FIFA Norteamérica: Noruega 1-4 Francia
- 22 de junio de 2026 - Mundial de la FIFA Norteamérica: Noruega 3-2 Senegal
- 16 de junio de 2026 - Mundial de la FIFA Norteamérica: Irak 1-4 Noruega
- 7 de junio de 2026 - Amistoso internacional: Marruecos 1-1 Noruega
Estos son los convocados de Noruega al Mundial 2026
Porteros
- Orjan Haskjold Nyland
- Egil Selvik
- Sander Tangvik
Defensores
- Kristoffer Vassbakk Ajer
- Fredrik Bjorkan
- Henrik Falchener
- Sondre Langas
- Torbjorn Heggem
- Marcus Holmgren Pedersen
- Julian Ryerson
- David Moller Wolfe
- Leo Ostigard
Mediocampistas
- Thelonious Aasgaard
- Fredrik Aursnes
- Patrick Berg
- Sander Berge
- Oscar Bobb
- Jens Petter Hauge
- Antonio Nusa
- Andreas Schjelderup
- Morten Thorsby
- Kristian Thorstvedt
- Martin Odegaard
Delanteros
- Erling Haaland
- Jorgen Strand Larsen
- Alexander Sorloth
Así va el Mundial de 2026
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