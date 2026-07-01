“Pollo, para los veganos”: la intimidad del asado de la selección argentina antes del partido con Cabo Verde

Chiqui Tapia mostró los detalles del asado ante Cabo Verde

La selección argentina repitió su tradición y realizó un nuevo asado grupal en Kansas City, ahora en la previa del duelo de dieciseisavos de final del Mundial ante Cabo Verde. El encuentro, que reunió a futbolistas, cuerpo técnico y dirigentes, volvió a mostrar el clima distendido que caracteriza a la delegación y fue documentado en videos publicados por Claudio “Chiqui” Tapia y Emiliano “Dibu” Martínez en sus redes sociales.

El ritual, que ya lleva cuatro ediciones en esta Copa del Mundo, se ha convertido en una postal de la convivencia interna y un símbolo de unión para el plantel dirigido por Lionel Scaloni. La dinámica se repite: música, bromas, participación activa de los referentes y menú completo de carnes.

PUBLICIDAD

El video compartido por Chiqui Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), comenzó con Lautaro Martínez invitando a la cámara a acercarse a su celular, donde sonaba el clásico “Pídeme la luna” en versión cumbia. La elección musical marcó el tono relajado del evento, mientras el cocinero Diego Iacovone afilaba los cuchillos y se preparaba para dar inicio a la cocción de los cortes seleccionados. Tapia acompañó el video en su red social con la frase: “Light, como dice el Dibu. Cuarto asado con la banda en Kansas City”.

El Dibu Martínez mostró la intimidad del asado de la selección argentina previo al partido con Cabo Verde

La secuencia continuó con imágenes del propio Tapia dando vuelta la carne y agregando sal, a Scaloni cortando porciones para los comensales y al Dibu Martínez repartiendo trozos de carne a sus compañeros, como Giuliano Simeone. Otro momento destacado fue la preparación de las provoletas a manos del arquero del Aston Villa, quien las lanzó sobre las provoleteras en la parrilla.

PUBLICIDAD

Dibu Martínez sumó su cuota de humor al compartir una historia en Instagram donde repasó los detalles del menú y lanzó frases que rápidamente circularon en redes sociales. “Acá con todas las vaquitas Light”, comentó mientras enfocaba la parrilla, y luego agregó: “Mirá qué colorcito tiene esto”. En otro tramo, bromeó: “Pollo, para los veganos”.

En diálogo con el cocinero, el arquero consultó por las opciones de la noche. La respuesta fue precisa: “Chori, pollo, asado, vacío, ojo de bife, entraña y provoleta”. No faltaron las bromas al nutricionista del plantel, a quien Martínez señaló entre risas: “Ese es el nutri, el que hace todo mal. Hace todo mal”.

PUBLICIDAD

Este tipo de reuniones no solo refuerzan el sentido de pertenencia dentro del grupo, sino que además permiten una desconexión temporal de la presión competitiva antes de los partidos clave. En la edición anterior del Mundial, y durante toda la gestión de Scaloni, los asados se consolidaron como una costumbre identitaria de la selección argentina.

Durante la secuencia, la interacción entre futbolistas, cuerpo médico y auxiliares mostró el nivel de confianza y camaradería que atraviesa al grupo. A diferencia de otras concentraciones, el plantel argentino priorizó estos encuentros sociales, siempre bajo la atenta mirada del cuerpo técnico y con la participación del presidente de la AFA.

PUBLICIDAD

El asado, que tuvo lugar en Kansas City, funcionó como espacio de encuentro antes del cruce por 16avos de final ante Cabo Verde, que tendrá lugar el 3 de junio, a las 19, en Miami. La Albiceleste accedió a esta instancia tras quedarse con el primer puesto del Grupo J, tras vencer 3-0 a Argelia, 2-0 a Austria y 3-1 a Jordania. En estos tres encuentros el capitán Lionel Messi se despachó con seis goles. Las otras conquistas fueron obra de Gio Lo Celso y Lautaro Martínez. El conjunto africano, por su parte, fue una de las sorpresas del Grupo H, al quedarse con el segundo puesto, sólo por detrás de España y por delante de Uruguay y Arabia Saudita.

Vale destacar que el ganador de este compromiso se medirá en octavos de final ante el ganador del cruce que protagonizarán el 3 de junio, en Dallas, Australia y Egipto.

PUBLICIDAD