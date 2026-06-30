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Impacto en la NBA por la salida de LeBron James de Los Ángeles Lakers tras ocho temporadas: dónde podría jugar

El máximo goleador histórico de la liga concluyó su etapa en la franquicia californiana y ya comunicó su decisión

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LeBron James deja Los Ángeles Lakers (Kirby Lee-Imagn Images)
LeBron James deja Los Ángeles Lakers (Kirby Lee-Imagn Images)

LeBron James les comunicó a los directivos de Los Ángeles Lakers que no continuará en la franquicia y jugará en otro equipo a partir de la próxima temporada. Así, cierra un ciclo de ocho años en la institución californiana, donde conquistó el título en 2020.

La noticia se conoció a pocas horas de la apertura del mercado de agentes libres. El máximo anotador histórico de la NBA, de 41 años, optó por anunciar su salida como muestra de consideración hacia los Lakers y para que el club pueda planificar su futuro inmediato.

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“LeBron James es uno de los atletas más grandes de la historia. Siempre estaremos agradecidos por sus ocho años con los Lakers, incluido el título que nos dio en 2020 bajo las circunstancias más difíciles imaginables y los innumerables récords que rompió vistiendo el púrpura y dorado. Le deseamos lo mejor en el futuro, tanto dentro como fuera de la cancha. Siempre será una parte valiosa de la familia de los Lakers”, comunicó oficialmente la franquicia poco después.

Los Angeles Lakers despedida LeBron James
El comunicado de Los Ángeles Lakers anunciando la salida de legendario jugador

Según el periodista Shams Charania, de ESPN, la decisión fue informada a la dirigencia angelina por Rich Paul, representante y CEO de Klutch Sports, tras una conversación privada entre las partes.

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En esa reunión, el presidente y gerente general de la franquicia, Rob Pelinka, expresó su deseo de retener al cuádruple campeón, aunque el propio jugador eligió buscar un nuevo destino. A través de su representación, James hizo saber su agradecimiento por el ciclo compartido.

De esta manera, el legendario basquetbolista deja Los Ángeles tras ocho temporadas en las que lideró el equipo y logró el anillo de la NBA en 2020. Durante su paso por la franquicia angelina acumuló distinciones individuales y superó el récord de mayor cantidad de puntos en la historia de la liga.

El histórico alero seguirá su cerrera en otra franquicia (Gary A. Vasquez-Imagn Images)
El histórico alero seguirá su cerrera en otra franquicia (Gary A. Vasquez-Imagn Images)

La salida del alero abre un nuevo escenario en el mercado, con la expectativa puesta en cuál será el próximo destino del jugador. En las últimas horas, la prensa estadounidense multiplicó las especulaciones acerca de las posibles franquicias interesadas en sumarlo.

Entre los equipos mencionados, Golden State Warriors aparece como uno de los postulantes, con versiones que apuntan a maniobras salariales y eventuales movimientos de otras figuras para hacerle espacio en el plantel.

Otras versiones señalan la chance de un regreso a Cleveland Cavaliers, la institución donde King James forjó la primera etapa de su carrera profesional y con la que obtuvo el campeonato de 2016, un triunfo que representó el primer título para la franquicia y marcó un antes y un después en la historia deportiva de la ciudad.

James defendió la camiseta de los Lakers durante ocho temporadas (Foto AP/Ryan Sun)
James defendió la camiseta de los Lakers durante ocho temporadas (Foto AP/Ryan Sun)

El periodista Brian Windhorst, cercano al entorno de James, indicó en su pódcast The Hoop Collective que la principal motivación del alero en esta etapa de su carrera es la búsqueda de satisfacción personal más allá de los aspectos económicos.

La presencia de James junto a ex compañeros de los Cavaliers durante un reciente viaje, en el marco del décimo aniversario del título, alimentó las versiones sobre un posible regreso a la ciudad de Ohio.

Además, en declaraciones públicas, David Griffin, ex director general de los Cavaliers, manifestó que le sorprendería que James no vuelva al equipo de Cleveland antes de su retiro definitivo de la NBA.

El Rey tuvo dos ciclos con los Cavs, en los que sumó once temporadas. ¿Habrá un nuevo regreso?

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