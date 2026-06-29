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El ránking de los partidos del Mundial con más público: cuál fue el más visto de Argentina y en qué posición quedó

Tras el cierre de la fase de grupos, la FIFA comunicó que se alcanzó un record histórico de asistencias

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La edición alcanzó un récord histórico, según FIFA (Reuters)
La edición alcanzó un récord histórico, según FIFA (Reuters)

La fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 concluyó con cifras inéditas en la historia del fútbol, al registrar una asistencia total de 4.644.549 espectadores, lo que representa el 99,7% de ocupación de los estadios en territorio estadounidense, mexicano y canadiense. Según informó la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), la expansión a 48 selecciones y el interés global de los fanáticos provocaron que se superaran de manera holgada los registros previos de asistencia, consolidando al certamen como uno de los mayores fenómenos de convocatoria deportiva del siglo.

El promedio de público por partido alcanzó los 64.508 asistentes. Este número pulverizó las estadísticas de ediciones anteriores y derivó en jornadas históricas en materia de taquilla. La FIFA confirmó que el día en que Argentina enfrentó a Argelia, se rompió un récord: los cuatro partidos de esa jornada (Francia-Senegal, Irak-Noruega y Austria-Jordania, los otros) tuvieron estadios colmados y alcanzaron una cifra conjunta de 281.223 personas. Ese registro superó la marca establecida en el Mundial de Estados Unidos 1994, que había sido de 277.070.

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La tendencia ascendente no se detuvo. Durante el jueves posterior, fecha en la que se disputaron seis encuentros (Curazao-Costa de Marfil, Ecuador-Alemania, Japón-Suecia, Túnez-Países Bajos, Paraguay-Australia y Turquía-Estados Unidos), la asistencia global alcanzó la inédita cifra de 426.834 espectadores repartidos en seis estadios. La FIFA destacó este hito como una demostración del alcance global del torneo.

El partido inaugural en el Estadio Azteca, fue el que más público reunió, junto con otros dos encuentros disputados en el mismo recinto (Reuters)
El partido inaugural en el Estadio Azteca, fue el que más público reunió, junto con otros dos encuentros disputados en el mismo recinto (Reuters)

El análisis de los partidos con mayor concurrencia muestra que el techo máximo se fijó en 80.824 personas, número registrado en tres oportunidades. El partido inaugural entre México y Sudáfrica tuvo un Estadio Azteca completamente colmado, con los fanáticos locales celebrando la apertura del torneo. El mismo escenario recibió a Uzbekistán y Colombia para otro duelo con idéntica cifra de asistentes, jornada en la que la fiesta colombiana se hizo sentir desde las tribunas. El tercer encuentro en alcanzar ese número fue México frente a República Checa, disputado en el mismo recinto.

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En territorio estadounidense, Argentina mantuvo su atractivo como imán de multitudes. En su debut ante Argelia en el Arrowhead Stadium de Kansas City, 69.045 espectadores presenciaron la goleada, con el público argentino alentando a Lionel Messi desde las gradas. En Dallas, la cifra creció: 70.649 hinchas acompañaron a la selección tanto frente a Austria como contra Jordania, tiñendo las tribunas de celeste y blanco y mostrando el respaldo incondicional al equipo dirigido por Lionel Scaloni. El equipo avanzó a la fase de eliminación directa con puntaje ideal.

En el top de partidos multitudinarios también se inscribieron Brasil-Marruecos, Noruega-Senegal, Ecuador-Alemania y Panamá-Inglaterra, todos con 80.663 asistentes. El duelo Francia-Senegal, disputado en el MetLife Stadium, reunió a 80.545 hinchas, quienes presenciaron el triunfo francés con dos goles de Kylian Mbappé.

En el extremo opuesto, el partido con menor público fue el debut entre Ghana y Panamá en el BMO Field de Toronto, con 42.942 espectadores. La FIFA, de igual manera, celebró el resultado total, afirmando que la cifra alcanzada de asistentes no solo superó el récord de 1994, sino que lo hizo por un margen significativo.

El TOP10 de los partidos con más público

1.México 2-0 Sudáfrica: 80.824

2.Uzbekistán 1-3 Colombia: 80.824

3.República Checa 0-3 México: 80.824

Brasil 1-1 Marruecos: 80.663

Noruega 3-2 Senegal: 80.663

Ecuador 2-1 Alemania: 80.663

Panamá 0-2 Inglaterra: 80.663

Francia 2-1 Senegal: 80.545

9.Jordania 1-3 Argentina: 70.649

10.Argentina 2-0 Austria: 70.649

20.Argentina 3-0 Argelia 69.045

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