Los rugbiers franceses acusados de violar a una mujer en Mendoza enfrentarán una nueva audiencia en la Justicia

“Me cagó a palos”: el audio de la mujer que denunció por violación a los rugbiers franceses en Mendoza

Oscar Jégou y Hugo Auradou, los jugadores de la Selección de rugby de Francia acusados de violar a una mujer el 7 de julio de 2024 en el hotel Diplomatic de la capital de Mendoza luego de enfrentar a los Pumas, enfrentarán una nueva audiencia en la Justicia este miércoles próximo, según confirmaron fuentes del caso a Infobae.

Jégou y Auradou, defendidos por el abogado Rafael Cúneo Libarona, habían sido sobreseídos en diciembre de ese año, luego de que Darío Nora y Daniela Chaler, fiscales del caso, determinaran que no había existido un delito.

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Ahora, la denunciante del caso apeló su sobreseimiento con sus abogados querellantes, con un recurso de casación. La querella solicitó que se informe oralmente la impugnación, según indica un documento de la Sala 2 de la Suprema Corte de Justicia provincuial.

La audiencia se realizará de forma digital a través de la plataforma Microsoft Teams. Jégou y Auradou se conectarán desde Nueva Zelanda, donde enfrentarán a los All Blacks con el seleccionado francés el sábado próximo en la ciudad de Christchurch.

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Ezeiza, 3 de septiembre de 2024: Oscar Jégou y Hugo Araudou dejan la Argentina acompañados de su abogado defensor, Rafael Cúneo Libarona (REUTERS/Tomas Cuesta)

Ambos jugadores habían sido arrestados en Buenos Aires por el área de Interpol de la PFA horas antes de viajar a Uruguay para continuar su gira, para ser trasladados a Mendoza en un convoy policial. Luego, quedaron detenidos en una celda judicial, para luego cumplir arresto domiciliario en una casa de la provincia. Dejaron el paí

Finalmente, las pruebas los beneficiaron. Un video de una cámara de seguridad del ascensor oeste del hotel Diplomatic mostró a Araudou y a su denunciante tras conocerse en una discoteca, mientras subían a la habitación, una filmación en donde ambos se besaban. Jégou, el segundo acusado, aguardaba en la

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Los peritos de la Procuración que analizaron el relato de la denunciante determinaron que su testimonio estaba marcado por “elementos compatibles con exageración y acomodación de la información que aporta, detectándose contenidos contradictorios e inconsistentes”.

Los acusados con las esposas puestas, antes de ser trasladados a Mendoza

Lo que siguió en el reporte oficial del MPF mendocino fue aún más enfático: “Detectamos una tendencia a acomodar la información que brinda enfatizando aquellos aspectos que puedan favorecer su versión sobre los hechos y siendo evitativa acerca de aquellos datos que pueden comprometerla y que claramente van en una dirección contraria a sus fallidos intentos de instituirse en el lugar de víctima”.

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El abogado Cúneo Libarona asevera: " No fue facil. Eran dos chicos de 21 años, presos e inocentes. Sus vidas fueron arruinadas por mentiras. Cada detalle fue importante, cada contradicción. Ya conseguimos dos sobreseimientos con apoyos de los fiscales. Falta poco y se viene nuestro contraataque. La falsa denuncia es un delito gravisimo".