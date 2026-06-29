La emoción de Vinicius Jr tras escuchar un mensaje de su abuela en la previa al partido contra Japón: “Marcó mi vida”

Vinicius se emocionó tras recibir un mensaje de su abuela

La entrevista a Vinicius Júnior, transmitida por la cadena de televisión Globo, dejó al descubierto un costado poco habitual del delantero de la selección brasileña. El futbolista del Real Madrid, figura de la Canarinha en la fase de grupos del Mundial 2026, se emocionó hasta las lágrimas al recordar públicamente el peso que tuvo su abuela Nilza en su vida. Su reacción se produjo tras ver un mensaje en video de la mujer, quien evocó la infancia del jugador y le envió una bendición especial de cara a la continuidad del torneo.

Ante las cámaras, Vinícius Júnior admitió la influencia central de su abuela en su crecimiento, tanto personal como profesional. “Cuando empezó a hablar, ya sabía que era ella”, confesó el atacante, quien reconoció que su familia estuvo marcada por la ausencia de su padre, lo que reforzó el vínculo con su madre y sus hermanos, y en particular con su abuela. “Ella siempre estuvo ahí para todo. La casa era muy pequeña, así que tuve que dormir con ella. Incluso me quedo sin palabras, es alguien que marcó mi vida”, relató el futbolista.

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El video mostrado durante el programa Domingao com Huck impactó profundamente a Vinícius, quien se quebró al escuchar el mensaje de Nilza. “Era un niño avergonzado. Lo suyo era la pelota. Ahí, dormía a mi lado, hasta los 16 años. A veces nos abrazábamos y miraba a ver si estaba a mi lado”, recordó la abuela en la grabación. La mujer, visiblemente emocionada, cerró su intervención dirigiéndose a su nieto con un mensaje directo: “Vini, nieto mío, Nuestra Señora de Aparecida te protege siempre. Tu abuela te quiere mucho, mucho, mucho, mucho”.

Vinicius Jr sumó 4 goles en la fase de grupos (Efe)

Tras el emotivo testimonio, el delantero volvió a referirse al sacrificio familiar que marcó su infancia. “Mi abuela hizo de todo para sacarme adelante, a pesar de tener una casa muy pequeña. Por eso tenía que dormir con ella. Me quedo sin palabras. Es una persona que marcó mi vida y, siempre que puedo, estoy a su lado y aprovecho cada momento porque sé que en algún momento las personas tienen que partir y vivo cada momento con ella y con mi familia, que hicieron de todo para que pudiera vivir mi sueño”, expresó Vinícius Júnior.

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La charla con el presentador se desarrolló en plena concentración de la selección brasileña, que disputa el torneo en Estados Unidos, México y Canadá. La emoción de Vinícius se produjo en un contexto de alta exigencia deportiva, ya que Brasil finalizó la fase de grupos en el primer lugar del Grupo C. El equipo dirigido por Carlo Ancelotti cosechó un empate ante Marruecos y una goleada sobre Haití y Escocia, ambos por 3-0.

El rendimiento de Vinícius Júnior en la competencia ha sido destacado: cuatro goles y una asistencia en tres partidos lo convierten en la referencia ofensiva de Brasil en la presente edición del Mundial. El próximo desafío para el equipo será ante Japón, en los dieciseisavos de final, en un encuentro que se disputará en Houston, Texas.

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