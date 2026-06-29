La crítica de una leyenda del fútbol a Cristiano Ronaldo por su rendimiento en el Mundial: “Termina condicionando a Portugal”

Diego Forlán analizó el rendimiento de Portugal en el Mundial y dio su mirada sobre el rol de CR7

La selección de Portugal avanzó a los 16avos de final del Mundial como segundo del Grupo K tras el empate sin goles frente a la puntera Colombia. El rendimiento de los dirigidos por Roberto Martínez aún no convence y deberá verse las caras en el cruce eliminatorio frente a Croacia el próximo jueves. En el foco de las críticas del conjunto luso (empató dos partidos y ganó el otro) se encuentra su estrella: Cristiano Ronaldo.

En la presente Copa del Mundo, el Bicho se convirtió en el máximo goleador de la historia de la selección portuguesa al superar a Eusebio (10 goles) en el evento estelar de la FIFA gracias a sus dos anotaciones frente a Uzbekistán y es el único futbolista en marcar al menos un tanto en todos los Mundiales que disputó (6). Sin embargo, al delantero de 41 años se le exige el doble y su actuación está en tela de juicio permanente.

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“Creo que el problema acá es que como delantero Cristiano está en el centro. Entonces, él está de nueve y se queda ahí para aprovechar el gol, porque él ya no sale a buscar la pelota. Pero termina condicionando a Portugal. Porque es la típica situación cuando te dicen: ‘No, yo me quedo acá porque estoy cerquita del arco para hacer un gol’”, comenzó el ex delantero de la selección uruguaya que disputó tres Mundiales, en una charla con el programa La Casa del Kun, por ESPN.

El gesto de Cristiano Ronaldo tras el empate sin goles entre Portugal y Colombia (Reuters/Nathan Ray Seebeck)

Luego, Forlán explicó el concepto con un ejemplo táctico: “Pero vos no entendés que terminás perjudicando a tu equipo, porque los dos marcadores centrales se te quedan ahí: vos no te movés y los centrales se quedan. Uno toma referencia, el otro sobra y no tenés quién te puede llegar, porque vos empezás a cerrar ese lugar. Si se moviera un poquito para los costados, los demás pueden entrar. Él está muy estático“.

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Oscar Ruggeri, quien se encontraba en el programa, agregó que Cristiano Ronaldo no quería moverse para no quedar expuesto. El Kun Agüero fue más allá: “Creo que ya no le da”. Para cerrar, Forlán opinó sobre las posibilidades de Portugal en la Copa del Mundo: “Creo que ahí flaquean, porque no terminan explotando y termina todo hacia un lado que en realidad es un embudo. No sé si hoy en día Cristiano es un problema. Si no hacerle entender y decirle: ‘Movete, salí que vas a tener goles’”.

Portugal se enfrentará el próximo jueves 2 de julio, a las 20.00 (hora de la Argentina) frente a Croacia por el pase a los octavos de final del Mundial. El partido se jugará en el estadio BMO Field de Toronto, Canadá. El ganador de este cruce se medirá con el vencedor del partido España-Austria.

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