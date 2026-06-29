Deportes

La crítica de una leyenda del fútbol a Cristiano Ronaldo por su rendimiento en el Mundial: “Termina condicionando a Portugal”

En la previa de los duelos de 16avos de final, Diego Forlán opinó sobre la actuación del Bicho en la Copa del Mundo

Guardar
Google icon

Diego Forlán analizó el rendimiento de Portugal en el Mundial y dio su mirada sobre el rol de CR7

La selección de Portugal avanzó a los 16avos de final del Mundial como segundo del Grupo K tras el empate sin goles frente a la puntera Colombia. El rendimiento de los dirigidos por Roberto Martínez aún no convence y deberá verse las caras en el cruce eliminatorio frente a Croacia el próximo jueves. En el foco de las críticas del conjunto luso (empató dos partidos y ganó el otro) se encuentra su estrella: Cristiano Ronaldo.

En la presente Copa del Mundo, el Bicho se convirtió en el máximo goleador de la historia de la selección portuguesa al superar a Eusebio (10 goles) en el evento estelar de la FIFA gracias a sus dos anotaciones frente a Uzbekistán y es el único futbolista en marcar al menos un tanto en todos los Mundiales que disputó (6). Sin embargo, al delantero de 41 años se le exige el doble y su actuación está en tela de juicio permanente.

PUBLICIDAD

“Creo que el problema acá es que como delantero Cristiano está en el centro. Entonces, él está de nueve y se queda ahí para aprovechar el gol, porque él ya no sale a buscar la pelota. Pero termina condicionando a Portugal. Porque es la típica situación cuando te dicen: ‘No, yo me quedo acá porque estoy cerquita del arco para hacer un gol’”, comenzó el ex delantero de la selección uruguaya que disputó tres Mundiales, en una charla con el programa La Casa del Kun, por ESPN.

El gesto de Cristiano Ronaldo tras el empate sin goles entre Portugal y Colombia (Reuters/Nathan Ray Seebeck)
El gesto de Cristiano Ronaldo tras el empate sin goles entre Portugal y Colombia (Reuters/Nathan Ray Seebeck)

Luego, Forlán explicó el concepto con un ejemplo táctico: “Pero vos no entendés que terminás perjudicando a tu equipo, porque los dos marcadores centrales se te quedan ahí: vos no te movés y los centrales se quedan. Uno toma referencia, el otro sobra y no tenés quién te puede llegar, porque vos empezás a cerrar ese lugar. Si se moviera un poquito para los costados, los demás pueden entrar. Él está muy estático“.

PUBLICIDAD

Oscar Ruggeri, quien se encontraba en el programa, agregó que Cristiano Ronaldo no quería moverse para no quedar expuesto. El Kun Agüero fue más allá: “Creo que ya no le da”. Para cerrar, Forlán opinó sobre las posibilidades de Portugal en la Copa del Mundo: “Creo que ahí flaquean, porque no terminan explotando y termina todo hacia un lado que en realidad es un embudo. No sé si hoy en día Cristiano es un problema. Si no hacerle entender y decirle: ‘Movete, salí que vas a tener goles’”.

Portugal se enfrentará el próximo jueves 2 de julio, a las 20.00 (hora de la Argentina) frente a Croacia por el pase a los octavos de final del Mundial. El partido se jugará en el estadio BMO Field de Toronto, Canadá. El ganador de este cruce se medirá con el vencedor del partido España-Austria.

Así están los cruces eliminatorios del Mundial 2026

Temas Relacionados

Diego ForlánCristiano RonaldoSelección Portugal Mundial 2026Mundial 2026CopaMundial2026

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Brasil-Japón, EN VIVO por los 16avos del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

La Canarinha, líder del Grupo C con siete puntos y Vinícius Júnior como figura del torneo, enfrenta a un elenco asiático invicto que busca por primera vez en su historia llegar al quinto partido de una Copa del Mundo

Brasil-Japón, EN VIVO por los 16avos del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Qué dijo la FIFA sobre la denuncia por violación contra el capitán de Cabo Verde antes del partido contra Argentina en el Mundial

Ryan Mendes, figura del seleccionado africano, quedó en el centro de la escena por un supuesto caso de agresión sexual, denunciado en Nueva Zelanda

Qué dijo la FIFA sobre la denuncia por violación contra el capitán de Cabo Verde antes del partido contra Argentina en el Mundial

Alemania-Paraguay, EN VIVO por los 16avos del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Los tetracampeones del mundo reciben el desafío de la Albirroja de Gustavo Alfaro, que llega como uno de los mejores terceros del certamen

Alemania-Paraguay, EN VIVO por los 16avos del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

La emoción de Vinicius Jr tras escuchar un mensaje de su abuela en la previa al partido contra Japón: “Marcó mi vida”

El delantero brasileño no pudo contener las lágrimas en medio de una entrevista. La Verdeamarela clasificó a los 16avos de final como primera de su grupo

La emoción de Vinicius Jr tras escuchar un mensaje de su abuela en la previa al partido contra Japón: “Marcó mi vida”

La “rebelión” de tenistas que pone en alerta a Wimbledon: los ejes centrales de la protesta y el acuerdo al que llegaron

Los jugadores decidieron levantar la medida de fuerza de restringir el contacto con la prensa durante el torneo

La “rebelión” de tenistas que pone en alerta a Wimbledon: los ejes centrales de la protesta y el acuerdo al que llegaron

DEPORTES

Qué dijo la FIFA sobre la denuncia por violación contra el capitán de Cabo Verde antes del partido contra Argentina en el Mundial

Qué dijo la FIFA sobre la denuncia por violación contra el capitán de Cabo Verde antes del partido contra Argentina en el Mundial

Alemania-Paraguay, EN VIVO por los 16avos del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

La emoción de Vinicius Jr tras escuchar un mensaje de su abuela en la previa al partido contra Japón: “Marcó mi vida”

Brasil-Japón, EN VIVO por los 16avos del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

La “rebelión” de tenistas que pone en alerta a Wimbledon: los ejes centrales de la protesta y el acuerdo al que llegaron

TELESHOW

El emotivo recuerdo de Matías Bagnato a su madre: “Hoy cumplirías 73 años”

El emotivo recuerdo de Matías Bagnato a su madre: “Hoy cumplirías 73 años”

Crisis en vivo en Gran Hermano: el mensaje que desencadenó el llanto de Tamara Paganini y su posible salida de la casa

El inesperado encuentro de Tini Stoessel después del partido de Argentina: baile, música y emoción con “Las princess”

Beto Casella con Fernando Marín: su desaliento con la política y el emotivo recuerdo de sus padres

Robbie Williams levantó una camiseta argentina en pleno show y alentó por Lionel Messi: el video

INFOBAE AMÉRICA

Sofía Córdova, representante de la diáspora, es coronada Miss Universo El Salvador 2026

Sofía Córdova, representante de la diáspora, es coronada Miss Universo El Salvador 2026

El tiburón más grande de la historia medía 24 metros: qué reveló el análisis de sus vértebras perdidas por décadas

Graduados de universidades públicas y privadas acceden a las mismas oportunidades laborales en Costa Rica

Donald Trump dijo que Irán solicitó una reunión con Estados Unidos y que se realizará este martes en Doha

Samuelandia frente a la Constitución