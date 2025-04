Maxi López reveló el recuerdo “para toda la vida” de Messi y eligió a los dos equipos que le “gustan más como juegan” que Boca y River

Maximiliano López brindó una entrevista en la que además de rememorar sus tiempos como futbolista del Barcelona en el momento en que daba sus primeros pasos Lionel Messi, también se fijó en el nivel de los clubes del fútbol argentino. Mencionó cuáles son los dos que más le gustan ver y a los que incluso pondera por encima de Boca y River. El ex futbolista de 41 años también dio detalles de su nuevo rol como accionista de un club de la tercera división de Suiza.

“Yo veía que se la bancaba con todos. Ante cualquiera que venía y le metía una patada, él se levantaba y seguía. Tenía 16 años. Obviamente uno no se imaginaba todo lo que logró, pero se veía que era diferente. Con 16 años ya se veía. Es tan grande el legado que dejó y que sigue dejando... ¿en qué cabeza entra? Se veía que era un genio que ya hacía la diferencia. Todo lo que vino después fue un regalo para todos nosotros”, fue la definición que Maxi dio de Lionel Andrés Messi.

Y amplió: “Hay recuerdos que te quedan para toda la vida. Nosotros éramos los más chicos del grupo y nos recibieron bárbaro. Con cualquier cosa que necesitábamos, nos ayudaban. ¿Si le enseñé algo? Ja. Qué le voy a enseñar. Ya tenía 16 años, jugaba con los de 30 y se bancaba todas. Pasamos momentos muy lindos juntos”.

Por otra parte, aseguró que ve y sigue siempre a River. Cuando está en Argentina, concurre al Monumental, pero cuando está en Suiza, ve los partidos más allá de la diferencia horaria: “Es un momento difícil para los dos grandes del país, River y Boca. Tienen dos entrenadores capacitados, que no le encuentran la vuelta a los equipos. Yo veo jugar a Independiente y Racing y me encantan. Es una lástima que River y Boca no pueden llegar a un nivel alto. Tener a todos los equipos en copas y buen nivel, da prestigio al fútbol”.

En tanto, se fijó en el estado de situación de la directiva millonaria: “Es difícil. Pienso en lo que invirtió, fue a buscar perfiles y todo, pero no terminan de rendir. La camiseta de River no es para cualquiera, pero les cuesta a los que tuvieron pasado con la camiseta también”.

El análisis de Maxi López también estuvo enfocado en el fútbol argentino en general: “Los jóvenes cambiaron, el nivel se bajó mucho, no se prepara como se preparaba a los juveniles en otro momento. Antes a los chicos los sacabas de la calle, de una plaza. Yo me pasaba todo el día jugando a la pelota en la calle, hoy a los chicos los tenés que sacar del departamento, les tenés que sacar la tablet de la casa. Hay muchas cosas que no son como antes”.

Y concluyó: “Los entrenadores buscan más la táctica y el objetivo personal y no forman a los jóvenes. Antes el entrenador era un formador. Hoy son muy pocos los que pueden formar. Hay muchas cosas que cambiaron y que lo ves en el desenlace cuando llegan a Primera. Antes River sacaba tres o cuatro jugadores cada seis meses. Hoy, si saca uno o dos año año, tiene que tener suerte”.