Cabo Verde firma una clasificación inédita en el Mundial 2026 tras su empate ante Arabia Saudí y jugará contra Argentina: el resumen, en vídeo

Mundial 2026 - Cabo Verde 0 - Arabia Saudita 0 - ES

Cabo Verde ha firmado una clasificación histórica para los dieciseisavos del Mundial 2026 tras empatar 0-0 con Arabia Saudí este viernes en el NRG Stadium de Houston y aprovechar la derrota de Uruguay ante España, un resultado que le ha colocado frente a la Argentina de Lionel Messi en su primer torneo mundialista.

La selección caboverdiana ha cerrado el grupo H en segundo lugar con tres puntos, por detrás de España, que ha sumado siete, y por delante de Uruguay y Arabia Saudí, ambos con dos. El cruce de dieciseisavos le enfrentará a Argentina tras completar la fase invicta con tres empates.

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El pequeño país africano, de apenas medio millón de habitantes, ha alcanzado la siguiente ronda sin ganar un partido: 0-0 ante España, 2-2 frente a Uruguay y 0-0 contra Arabia Saudí. Ese recorrido le ha convertido en una de las sorpresas del torneo en el año de su debut.

Contención, cálculo y un ojo en Guadalajara

Cabo Verde ha interpretado el encuentro con una idea nítida: orden defensivo, pocas prisas y atención permanente a lo que sucedía también en Guadalajara. El empate podía bastarle si España derrotaba a Uruguay, mientras que Arabia Saudí estaba obligada a ganar para mantener opciones de pasar.

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El partido en Houston ha transcurrido durante muchos minutos entre la contención y la calculadora. Apenas hubo ocasiones claras en la primera parte y la mayor sacudida emocional llegó cuando las pantallas gigantes del estadio mostraron el gol de Álex Baena para España ante Uruguay.

Ese tanto alteraba de inmediato la clasificación provisional. Cabo Verde pasaba a ser segundo del grupo, mientras Arabia Saudí seguía necesitando una victoria para adelantarle. Al descanso, el 0-0 mantenía abierto el desenlace.

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Cabo Verde se ha clasidficado como segunda de grupo (IMAGN IMAGES via Reuters/Troy Taormina)

El encuentro también ha dejado dureza desde el arranque y ha dejado una tarjeta amarilla para cada selección en los nueve primeros minutos y la grave lesión de Hassan Al-Tambakti pasada la media hora, una acción que le obligó a abandonar el terreno de juego en camilla.

En esa secuencia, el defensa saudí se lesionó cuando trataba de frenar una ofensiva caboverdiana por la banda derecha. La publicación describe además a una selección africana más suelta en ataque que en jornadas anteriores, con juego rápido por las bandas, aunque penalizada por la falta de acierto en el remate.

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Ocasiones y suspense hasta el final

Tras el descanso, Cabo Verde ha sido el equipo que más ha buscado el gol, pese a que el más necesitado era su rival. La primera gran ocasión ha llegado en el minuto 75, cuando Laros Duarte ha perdonado un mano a mano con el portero saudí.

La segunda llegó diez minutos después. Pina probó con un remate desde la frontal que encontró el bloqueo de la defensa saudí, antes de que Garry Rodrigues dispusiera de la última oportunidad en el tiempo añadido con una volea que no encontró portería.

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Cabo Verde celebra su histórica clasificación en el Mundial (IMAGN IMAGES via Reuters/Troy Taormina)

Vozinha volvió a sobresalir bajo palos y le atribuye dos intervenciones ante disparos de Mahamed Kanno y Feras Al Brikan en la primera media hora, mientras la afición caboverdiana seguía pendiente del otro partido del grupo.

El desenlace se decidió en cuestión de segundos. Nada más sonar el pitido final en Houston llegó la confirmación del 1-0 de España sobre Uruguay en Guadalajara, un resultado que desató la celebración de Cabo Verde y selló una de las irrupciones más inesperadas del campeonato.

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