Luciana Rubinska anticipó el posible equipo de Argentina para enfrentar a Jordania

Luciana Rubinska anticipó en Infobae a las Nueve el equipo probable de Argentina para enfrentar a Jordania en Dallas y detalló los motivos detrás de las decisiones de Lionel Scaloni.

En diálogo con Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet, Rubinska explicó: “Lionel Messi va a jugar frente a Jordania. No sabemos si desde el arranque o si va a ingresar en el segundo tiempo, pero jugar, ustedes pónganle la firma que va a estar dentro del campo de juego”. Según la conductora, la decisión se debe a la distancia de once días entre el último partido y el próximo cruce de dieciseisavos de final: “Es mucho tiempo para que no juegue. Lo negocia con el entrenador y depende de él. Si Lionel quiere jugar desde el arranque, va a estar”.

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Lionel Messi y Dibu Martínez, fijos en el equipo frente a Jordania

La periodista sostuvo que el plantel argentino prepara una rotación parcial, pero confirmó dos nombres. “Dibu no quiere dejar el arco y en este equipo alternativo, Lionel Scaloni no va a alternar en el arco”. Además, anticipó que Montiel, Otamendi, Senesi y Tagliafico formarían la línea de cuatro, con Montiel y Tagliafico sumando minutos y Otamendi y Senesi como dupla central suplente.

En la mitad de la cancha, Rubinska señaló: “Creo que Simeone va a estar jugando, puede que sea Paredes, que también necesita minutos, pero ahí pondría un asterisco porque no estoy tan segura de que juegue desde el inicio. Palacios creo que va a formar parte y en el sector izquierdo está entre Barco y Lo Celso”.

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En la ofensiva, la enviada de Infobae al Amanecer aclaró: “Si no es Lionel Messi, va a ser Nico Paz su reemplazante. Y el interrogante es si va a jugar Julián Álvarez de entrada o lo hará Lautaro Martínez. Ambos quieren convertir y necesitan amigarse con el gol porque de eso viven”.

La incidencia de las probabilidades en los cruces mundialistas

Rubinska también se refirió al clima previo en la concentración argentina y a la “fiebre de calculadora” en el país por los posibles cruces. “Hoy venimos con que tenemos amplias posibilidades de que sea Cabo Verde. La posibilidad actualizada está en Cabo Verde cincuenta coma dos por ciento, Arabia Saudita veintiuno coma siete por ciento, España nueve coma uno por ciento y Uruguay seis coma siete por ciento de posibilidades”.

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La periodista destacó la importancia de los partidos de la jornada: “Es muy importante hoy que Francia le gane a Noruega o que empate, porque si queda del otro lado de la llave, a Francia solo te lo podés enfrentar en la final”. Además, detalló que, en caso de superar los dieciseisavos, Argentina podría cruzarse con Australia, Bélgica, Irán o Egipto en los octavos de final.

La convivencia y los roles dentro del plantel

Consultada sobre la dinámica interna, Rubinska resaltó el peso de Rodrigo De Paul dentro del grupo: “Messi contó que cuando regresa a la selección, De Paul fue el que lo acercó a la nueva camada. Fue el eslabón que necesitaba para unirse a esta selección que después terminó coronándose”. Agregó que la convivencia diaria y la afinidad entre los jugadores resultan claves para el rendimiento.

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Sobre el modelo de rotación de Scaloni, Rubinska comparó: “La decisión de Scaloni de elegir un equipo alternativo y de rotar es diferente a la que han tomado, por ejemplo, Nagelsmann, el técnico de Alemania, que perdió frente a Ecuador jugando con titulares aun teniendo la clasificación asegurada. Scaloni entiende que debe darle minutos a muchos jugadores porque esto acrecienta la competencia interna y prepara a todos para una competencia larga”.

La enviada confirmó que el partido ante Jordania se disputará en Dallas, con entrenamiento previo y conferencia de prensa programada para hoy, y que el equipo viajará a Miami tras el encuentro.

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> • De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar

> • De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet

> • De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan

> • De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé

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> • De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

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