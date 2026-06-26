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La frase de Franco Colapinto sobre su futuro en la Fórmula 1 que ilusionó a sus fanáticos

El piloto argentino del equipo Alpine reveló su aspiración final en la Máxima. Este año logró su mejor resultado y va por más

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La frase de Franco Colapinto sobre su futuro en la Fórmula 1 que ilusionó a sus fanáticos

Franco Colapinto quiere ganar carreras y ser campeón en la Fórmula 1: el piloto argentino de Alpine dijo que haber llegado a la categoría ya no le alcanza y que su objetivo deportivo apunta al título mundial, en una temporada en la que busca afirmarse como titular dentro de la escudería francesa.

El bonaerense atraviesa un año clave porque ya logró sumar puntos y convertirse en una de las referencias del equipo en varios fines de semana, en medio de un contexto exigente para la estructura con base en Enstone. Ese proceso de consolidación convive con una meta mayor: transformar su presencia en la máxima categoría en una plataforma para pelear victorias.

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Colapinto expuso esa ambición durante una charla producida por su principal sponsor. Allí planteó que su crecimiento debe sostenerse de manera progresiva para alcanzar la meta que se fijó desde ahora dentro de la categoría.

“Sé que si voy creciendo así, paso a paso, voy a llegar a donde quiero llegar, que es ganar carreras y ser campeón en un futuro”, afirmó.

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Joven con pelo rizado y camiseta azul con cuello blanco sostiene termo y mate; segunda imagen, mismo joven de espaldas con camiseta que dice COLAPINTO 43
"Pausa de hidratación", tituló la F1 en sus redes sociales jugando con el Mundial 2026 y la imagen de Franco Colapinto con el mate (@f1)

El piloto dejó en claro que cumplir el sueño de correr en la F1 no representó un punto de llegada. Para él, el ingreso a la grilla fue apenas el primer gran paso de una proyección más amplia.

“Me visualizaba hace mucho tiempo llegando a Fórmula 1. Ese sueño ya lo cumplí. En general soy muy poco conformista; no me conformo con sumar un par de puntos. Yo quiero ser campeón, quiero ganar en la F1. Al final el sueño que tenía de chico, correr en F1, ya lo cumplí y otros sueños van apareciendo”, sostuvo Colapinto.

La definición también resume su manera de entender el desarrollo deportivo en la máxima categoría. El piloto bonaerense de 23 años asocia ese recorrido con resultados, adaptación y continuidad, y por eso insistió en la necesidad de avanzar de forma gradual sin perder de vista el objetivo principal.

En Alpine, Colapinto comparte equipo con Pierre Gasly en una temporada en la que la escudería intenta elevar su rendimiento y sumar con constancia. El team galo dejó atrás el último puesto en el Campeonato Mundial de Constructores y es quinto en el presente ejercicio.

Franco Colapinto buscará seguir sumando puntos este fin de semana en Austria (Photo by Clive Mason/Getty Images)
Franco Colapinto buscará seguir sumando puntos este fin de semana en Austria (Photo by Clive Mason/Getty Images)

Franco sumó puntos en cuatro de las siete fechas disputadas y en Miami logró su mejor resultado en la Máxima ya que resultó sexto. En China llegó a ubicarse segundo en la carrera dominical gracias a las paradas de varios rivales. Allí fue décimo al igual que en Barcelona. Y fue séptimo en Canadá.

El corredor de Pilar viene de clasificar adelante de su compañero en las últimas tres carreras, pero sabe que puede mejorar los días sábado. A la vez, la estructura francesa destacó su capacidad para recuperarse los domingos y convertir esas remontadas en puntos. En ese escenario, el proceso del argentino combina crecimiento individual con la búsqueda colectiva de un funcionamiento más competitivo.

Este fin de semana Colapinto buscará seguir su cosecha en el Red Bull Ring ubicado en la localidad de Spielberg, sede del Gran Premio de Austria. Franco anticipó que su equipo llevó un alerón nuevo y espera que ese elemento aerodinámico le ayude a tener un mejor rendimiento en su Alpine A526, que de momento y pese a altibajos, se mostró competitivo.

La llegada de Franco Colapinto a la F1 también tuvo un efecto inmediato en la Argentina, porque devolvió al país presencia en la grilla de la categoría y generó una conexión directa con una nueva generación de fanáticos. Ese impacto no alteró su discurso: el piloto entiende que el sueño de la infancia ya quedó cumplido y que ahora la vara está puesta en ganar carreras y pelear por el campeonato mundial.

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