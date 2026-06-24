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Croacia se complicó en el Mundial 2026: estas son sus cuentas para clasificar en el grupo L

Pese a la victoria frente a Panamá en la segunda jornada, la Selección de Croacia no tiene un camino sencillo para asegurar su puesto en los dieciseisavos de final y la Tricolor está atenta al caso

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La Selección Croacia necesita un buen resultado en la última fecha para ilusionarse con el cupo a dieciseisavos del Mundial 2026 - crédito Kevin Sousa/IMAGN IMAGES vía Reuters
La Selección Croacia necesita un buen resultado en la última fecha para ilusionarse con el cupo a dieciseisavos del Mundial 2026 - crédito Kevin Sousa/IMAGN IMAGES vía Reuters

La Selección de Croacia revivió en la Copa Mundial de la FIFA 2026 con el triunfo sobre Panamá por 1-0 en Toronto, donde sumó sus primeros tres puntos en el grupo L y eliminó a los centroamericanos, pero no fue suficiente para alcanzar uno de los dos puestos arriba de la zona.

Los balcánicos ahora miran lo que necesitan en la tercera fecha para llegar a los dieciseisavos de final, pues no quieren depender de otros resultados para avanzar como uno de los mejores terceros porque se verían con un rival fuerte en la segunda instancia del certamen.

De otro lado, el técnico Zlatko Dalic analizó el triunfo sobre los panameños en la segunda jornada del campeonato del mundo, el valor de esos tres puntos para continuar la pelea y lo que necesita mejorar de cara al compromiso con Ghana, rival directo para obtener la clasificación.

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¿Qué necesita Croacia para clasificar?

Nadie imaginó que el semifinalista de Qatar 2022 y finalista en Rusia 2018 se complicara tanto contra Inglaterra, ante la que perdió 4-2 en el debut, y Panamá, a la que superó por la mínima diferencia en el BMO Field de Toronto, pero con muchas críticas por su rendimiento.

En este momento, Croacia puede clasificar a los dieciseisavos con un triunfo sobre la Selección de Ghana el sábado 27 de junio en el estadio de Filadelfia, porque puede asegurar el primer o segundo puesto y no depender del resto de grupos para avanzar como tercero.

Dicho partido será difícil porque los Black Stars ocupan la segunda posición con cuatro puntos, vienen de sacarle un empate a Inglaterra y les sirve un empate para garantizar la casilla dos, pero le apuntan a la victoria para liderar el grupo L.

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Si Croacia empata o pierde, solo le queda clasificar como una de las ocho mejores terceras de la Copa del Mundo, tiene la ventaja de disputar uno de los últimos encuentros de la fase de grupos, el 27 de junio, así que ya sabrá el futuro del resto de rivales.

Croacia también depende de lo que pase con Inglaterra frente a Panamá, pues una caída de los británicos le abre la puerta al liderato del grupo L - crédito Issei Kato/REUTERS
Croacia también depende de lo que pase con Inglaterra frente a Panamá, pues una caída de los británicos le abre la puerta al liderato del grupo L - crédito Issei Kato/REUTERS

Como dato a tener en cuenta, la Selección Colombia sigue de cerca la situación de los croatas porque, si la Tricolor acaba primera o segunda del grupo K, su potencial rival saldrá de la zona L. Por lo tanto, existe una opción de que se vea con los balcánicos en los dieciseisavos de final.

“Mirar hacia lo que nos espera”

En rueda de prensa, el técnico de Croacia, Zlatko Dalic, habló sobre las fallas en el partido contra Panamá: “Jugamos con bastante presión y no estuvimos relajados. Esa fue mi reacción en la pausa, intentar sacudir un poco a los jugadores, porque de verdad estábamos demasiado, diría, bajo presión e impresionados. Estábamos lejos de los jugadores y cada segunda jugada era del rival, sobre todo los balones largos, que realmente nos estaban destrozando. No conseguimos cerrarlo, no conseguimos llegar. El rival creó ahí sus ocasiones. Por eso estaba un poco enfadado y reaccioné a eso. Tenemos que olvidar este partido”

“Creo que ahora será más fácil. Mirar hacia lo que nos espera, mirar hacia Ghana. Estuvimos atenazados en esa parte. Lo más importante es que marcamos ese gol y, de alguna manera, después tuvimos esa ocasión, clarísima, y no la aprovechamos. No estoy muy contento con el juego, sobre todo con la fase defensiva en la primera parte”, añadió.

Zlatko Dalic, técnico de Croacia, reconoció que su equipo se equivocó mucho frente a Panamá - crédito Benoit Tessier/REUTERS
Zlatko Dalic, técnico de Croacia, reconoció que su equipo se equivocó mucho frente a Panamá - crédito Benoit Tessier/REUTERS

Sobre el próximo rival en Filadelfia, Dalic explicó que “tenían cuatro puntos y, de alguna manera, aseguraron la segunda ronda. Eso habla de su calidad. Tenemos que prepararnos muy bien para ese partido. Seguro que será parecido al de hoy, con la posesión del balón de nuestro lado, pero de nuevo ese contraataque puede ser muy, muy peligroso”.

“Hoy también tuvieron varias situaciones en salidas rápidas. Y, al fin y al cabo, así ganaron a Panamá. Estuvieron todo el tiempo en bloque. Último minuto, salida rápida y victoria. Ellos juegan de esa manera, es su estilo. Lo miraremos todavía un poco mejor y nos prepararemos. Creo que no son un rival invencible, pero seguro que tienen buena calidad”, finalizó.

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