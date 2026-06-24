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Cuánto han ganado los árbitros colombianos en el Mundial 2026: así va la bolsa de bonos para los jueces

Nicolás Gallo, Alexander Guzmán y Andrés Rojas fueron asignados en algunos compromisos de la Copa del Mundo

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Wilton Sampaio debutó en el Mundial 2026 con tres tarjetas rojas en el México-Sudáfrica y abrió el debate sobre el VAR y el reglamento-crédito Diego Pineda/Colprensa
El colombiano Nicolás Gallo fue llamado para el Mundial 2026 como uno de los jueces en el VAR - crédito Diego Pineda/Colprensa

El Mundial 2026 también es una vitrina para los jueces convocados a los 104 compromisos del certamen, pues es un premio para aquellos que, gracias a su esfuerzo y trayectoria en los últimos años, son parte del principal campeonato de fútbol en el planeta.

Nicolás Gallo, Andrés Rojas y Alexander Guzmán son la representación de Colombia en las ternas arbitrales, un logro para el fútbol cafetero porque, en Qatar 2022, solo uno asistió al torneo, un hecho que evidenció la crisis del arbitraje en el país.

Los tres jueces no solo están ganando reconocimiento en el Mundial 2026, sino una buena cantidad de dinero de la FIFA por cada compromiso en el que imparten justicia, como parte de los bonos para los árbitros, e irá subiendo la cifra conforme pasen de ronda.

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Bonos para jueces colombianos

Así como los 48 equipos participantes obtienen un premio por disputar la fase de grupos y las siguientes rondas, los colegiados reciben un bono por la designación de compromisos, pero los primeros beneficiados son los centrales, debido a su labor en el campo de juego.

Para empezar, los tres jueces colombianos ganaron 100.000 dólares por ser parte de la Copa del Mundo, según un artículo del medio The Times sobre la remuneración para las 107 personas que imparten justicia en el certamen de la FIFA en Estados Unidos, México y Canadá.

La FIFA está premiando a los equipos y árbitros por su participación en el Mundial 2026, sin importar la cantidad de partidos - crédito Jeenah Moon/REUTERS
La FIFA está premiando a los equipos y árbitros por su participación en el Mundial 2026, sin importar la cantidad de partidos - crédito Jeenah Moon/REUTERS

Con respecto a los bonos, los centrales ganan 5.000 dólares por cada partido en fase de grupos y 10.000 dólares en las rondas finales, mientras que los asistentes y VAR obtienen US$3.000 en la primera fase y $5.000 a partir de los dieciseisavos, por eso es clave el rendimiento para avanzar en el torneo.

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En este momento, Nicolás Gallo ha conseguido 121.000 dólares por aparecer en el VAR de siete compromisos, uno de ellos fue el inaugural de México ante Sudáfrica, mientras que Alexander Guzmán y Andrés Rojas suman 112.000 dólares cada uno, ya que participaron en cuatro juegos como asistentes.

River vs Blooming
Andrés Rojas ha partipado como cuarto juez en cuatro compromisos del Mundial 2026 - crédito AIZAR RALDES / AFP

Como un dato a resaltar, ninguno de ellos ha sido convocado para ser juez central, pero aspiran a ser tenidos en cuenta para los dieciseisavos de final, los cuales arrancarán el domingo 28 de junio con 16 encuentros, todos ellos de alto nivel en la Copa Mundial de la FIFA.

La razón de las pausas de hidratación

Uno de los cambios en la Copa del Mundo 2026 son las pausas de hidratación, las cuales se aplican a partir de los minutos 25 y 70 del partido, con una duración de dos a tres minutos y para ayudar a los equipos a afrontar las altas temperaturas en Estados Unidos, México y Canadá.

Existen críticas de que corta el partido de manera abrupta, pero el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, fue claro a la agencia EFE que “el motivo por el que hay estas pausas es claramente el calor” y la idea es “dar iguales condiciones a todos”, por eso también se realizan en zonas con clima menos cálido.

Las pausas de hidratación pueden demorar de dos a tres minutos, en cada uno de sus dos momentos del partido - crédito Brian Snyder/REUTERS
Las pausas de hidratación pueden demorar de dos a tres minutos, en cada uno de sus dos momentos del partido - crédito Brian Snyder/REUTERS

“Es muy difícil aceptar que un entrenador tenga la posibilidad de influenciar un partido corrigiendo algo porque hace calor y en otro donde hace un poco menos calor no tenga la misma oportunidad. Por esto en todos los partidos hay estas pausas”, mencionó el directivo.

El presidente aseguró que la entidad no se lucra con estas pausas de hidratación, ya que algunas marcas aprovechan para mostrar sus productos en los canales de televisión: “La FIFA no gana absolutamente nada con esto. Todos los contratos ya estaban firmados antes, con lo que no es una cuestión económica, para nosotros es una cuestión puramente deportiva”.

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