El Salvador: El tribunal de sentencia de La Unión condena a siete costarricenses por transportar 1,562 kilos de cocaína

Manos de varias personas con esposas se extienden a través de los barrotes oxidados de una celda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Tribunal de Sentencia de La Unión condenó a siete ciudadanos costarricenses a penas de entre 10 y 15 años de prisión por transportar 1,562 kilogramos de cocaína en aguas territoriales de El Salvador, en un caso que la Fiscalía General de la República valoró en más de USD 39.2 millones.

La interceptación ocurrió en enero de 2025, cuando la Marina Nacional detuvo a los imputados a bordo de dos embarcaciones. Una cargaba 78 bultos con cocaína; la otra operaba como nave de abastecimiento de combustible, un esquema logístico habitual en el tráfico marítimo de alta mar.

Los siete sentenciados son Francisco Ávila, Erick Gómez, Yeudi Espinoza, Edgar Carranza, Guido Burgos, Alexander Alvarado y Hugo Martín Calvo Sandino. La FGR no precisó cuáles de ellos recibieron la pena máxima de 15 años y cuáles la de 10.

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El Tribunal de Sentencia de La Unión condenó a siete ciudadanos costarricenses a penas de entre 10 y 15 años de prisión por transportar 1,562 kilogramos de cocaína en aguas territoriales de El Salvador, en un caso que la Fiscalía General de la República valoró en más de USD 39.2 millones. Foto cortesía FGR.

Una ruta consolidada

El Salvador se ha consolidado como uno de los puntos de interdicción más activos del corredor del Pacífico Oriental, la principal arteria del narcotráfico marítimo regional, según un análisis del Poder Judicial de Costa Rica publicado en 2025.

Ese mismo corredor conecta los puertos de salida colombianos con Centroamérica, México y, finalmente, Estados Unidos y Europa. Las organizaciones criminales utilizan embarcaciones pesqueras, lanchas rápidas y naves de apoyo logístico, el mismo esquema del caso juzgado en La Unión, para mantener el flujo de cargamentos.

En 2024, las autoridades salvadoreñas registraron el mayor volumen de droga incautada en operaciones marítimas hasta entonces: 16.7 toneladas de cocaína. En lo que va de 2026, la Marina Nacional ya suma 13.28 toneladas decomisadas en dos operativos que el Gobierno describió como los más grandes de su historia.

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Costa Rica, un eslabón recurrente

La participación de ciudadanos costarricenses en operaciones de tráfico hacia o a través de El Salvador tampoco es excepcional. En junio de 2026, las autoridades de Costa Rica desarticularon una red vinculada al decomiso de aproximadamente cuatro toneladas de cocaína en tres operaciones marítimas realizadas durante 2025, según informó CR Hoy, medio costarricense.

Dos de esas operaciones involucraron directamente aguas salvadoreñas. En una de ellas, el presidente Nayib Bukele señaló que la Marina interceptó un barco pesquero a 1,055 kilómetros al suroeste de la Bocana El Cordoncillo con una tonelada de cocaína y cuatro costarricenses a bordo.

Foto cortesía de la red social X del ministro Gustavo Villatoro

La investigación costarricense apuntó a Engler Araya Aguilar como presunto líder de la organización, quien ya cumplía condena por hechos anteriores y habría continuado coordinando operaciones desde prisión.

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El patrón en los tribunales

Los tribunales salvadoreños han procesado una serie de casos similares en los últimos meses. En julio de 2026, el Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 15 años de prisión a dos ecuatorianos y un colombiano por transportar 1,326 kilos de cocaína, valorados en USD 33.3 millones, tras ser interceptados a 600 millas náuticas (unos 1,110 kilómetros) de la costa.

Desde marzo de 2026, al menos tres procesos distintos por tráfico marítimo de cocaína han concluido con condenas firmes en distintos tribunales del país, con penas que oscilan entre los 10 y los 15 años.

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Los tribunales salvadoreños han procesado una serie de casos similares en los últimos meses. Foto cortesía FGR.

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) advirtió en su Informe Mundial sobre Drogas 2026 que el mercado mundial de la cocaína sigue en expansión y que las organizaciones criminales han diversificado sus métodos de transporte para evadir controles. El Salvador, con 13 toneladas decomisadas en lo que va del año, figura entre los países que más presión ejercen sobre ese corredor.