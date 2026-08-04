Costa Rica
Agregar Infobae enGoogle

“El momento de actuar es ahora”: Universidad Nacional alerta sobre el deterioro de la niñez en Costa Rica

El Instituto de Estudios Interdisciplinarios de la Niñez y la Adolescencia (INEINA) de la Universidad Nacional advirtió que el aumento de la violencia, la crisis educativa y los recortes presupuestarios están debilitando la protección de las personas menores de edad, por lo que instó al Estado a actuar con urgencia para evitar un mayor deterioro de sus derechos.

Seis niños con los rostros oscurecidos caminan por un camino de tierra entre casas con techos de chapa. Al fondo se ven árboles y vegetación.
El instituto señaló que el incremento de la violencia, el reclutamiento de menores por grupos criminales y la crisis educativa evidencian un deterioro de la protección de esta población. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

El Consejo Académico del Instituto de Estudios Interdisciplinarios de la Niñez y la Adolescencia (INEINA) de la Universidad Nacional (UNA) lanzó una fuerte advertencia sobre el deterioro de las condiciones que enfrentan las personas menores de edad en Costa Rica y urgió al Estado a detener los recortes presupuestarios que afectan a las instituciones encargadas de garantizar sus derechos.

En un pronunciamiento público, el instituto aseguró que el país atraviesa una de las crisis más profundas de los últimos años en materia de protección, educación y atención integral de niñas, niños y adolescentes, situación que, según afirmó, amenaza el presente y el futuro de esta población.

PUBLICIDAD

El Consejo Académico manifestó su preocupación por lo que calificó como un deterioro sistemático del tejido social y de la institucionalidad pública, producto de decisiones político-administrativas que, a su criterio, contradicen el mandato constitucional y los compromisos internacionales asumidos por Costa Rica en materia de derechos humanos.

Uno de los principales cuestionamientos del instituto se centra en la reducción sostenida de los recursos destinados a las instituciones responsables de la protección y promoción de los derechos de la niñez y la adolescencia.

Según el INEINA, estos recortes representan un retroceso que impacta directamente a una población que depende del Estado para garantizar el acceso a servicios, atención especializada y mecanismos que permitan hacer valer sus derechos.

PUBLICIDAD

El pronunciamiento también cuestiona la percepción de la inversión social como un gasto público y plantea la necesidad de comprenderla como una estrategia indispensable para fortalecer el bienestar, reducir desigualdades y prevenir futuras problemáticas sociales.

Un grupo de estudiantes con camisas blancas y pantalones azules escribe en pupitres de madera en un aula. Se ven banderas y símbolos de Costa Rica en la pared.
El pronunciamiento sostiene que la prevención de la violencia y una educación de calidad deben convertirse en prioridades dentro de la agenda nacional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además del aspecto presupuestario, el instituto alertó sobre el incremento de la violencia que afecta a las personas menores de edad.

De acuerdo con el documento, estadísticas recientes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) correspondientes al periodo 2020-2025, así como información recopilada por distintas organizaciones sociales, evidencian un crecimiento en la captación y adoctrinamiento de niñas, niños y adolescentes por parte de estructuras ligadas al narcotráfico y al crimen organizado.

El Consejo Académico indicó que cada vez es más frecuente la utilización de personas menores de edad en actividades delictivas, así como el aumento de casos relacionados con explotación sexual comercial, abuso y otras formas de violencia.

Para el instituto, este escenario demuestra que las estrategias estatales de prevención no han logrado responder a la magnitud del problema.

“Resulta preocupante constatar que la prevención y atención de estas formas de vulneración no están siendo asumidas como una prioridad real y tangible”, señala el pronunciamiento.

A esta situación se suma, según la UNA, una crisis educativa ampliamente documentada por los Informes del Estado de la Educación.

El instituto sostiene que el país enfrenta un rezago significativo en competencias fundamentales como la comprensión lectora y el razonamiento lógico-matemático, lo que compromete el desarrollo académico y las oportunidades futuras de toda una generación.

Asimismo, advirtió que esta denominada “pobreza de aprendizajes” profundiza las desigualdades existentes y golpea con mayor fuerza a las poblaciones en condición de vulnerabilidad y a quienes habitan en zonas rurales.

Ante este panorama, el Consejo Académico del INEINA emitió una serie de llamados dirigidos al Estado costarricense.

En primer lugar, reafirmó que las personas menores de edad deben constituir la prioridad absoluta en todas las políticas públicas, decisiones fiscales y acciones gubernamentales, en cumplimiento del principio del interés superior de la persona menor de edad establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño y en el Código de la Niñez y la Adolescencia.

El INEINA hizo un llamado a los Poderes de la República, la academia y la sociedad civil para evitar un retroceso en la protección de los derechos de las personas menores de edad. REUTERS/Juan Carlos Ulate
El INEINA hizo un llamado a los Poderes de la República, la academia y la sociedad civil para evitar un retroceso en la protección de los derechos de las personas menores de edad. REUTERS/Juan Carlos Ulate

También solicitó al Estado asumir una estrategia integral para combatir la violencia que afecta a esta población, mediante políticas que fortalezcan la prevención comunitaria, generen oportunidades y trasciendan las acciones exclusivamente represivas.

El instituto insistió en la necesidad de detener de inmediato los recortes presupuestarios y fortalecer los recursos financieros, técnicos y humanos de las instituciones encargadas de atender a niñas, niños y adolescentes.

A criterio del Consejo Académico, debilitar el Estado social de derecho favorece la exclusión y crea condiciones propicias para el aumento de la violencia, mientras que invertir en la institucionalidad constituye una apuesta por la paz social y el desarrollo del país.

El INEINA hizo un llamado a los Poderes de la República, las instituciones autónomas, la academia, las organizaciones sociales y la ciudadanía para colocar la protección de la niñez y la adolescencia en el centro de la agenda nacional.

“El momento de actuar es ahora; el costo de la inacción será la pérdida irreversible de una generación, la fractura definitiva del Estado social de derecho y un retroceso en el desarrollo económico y social del país”, concluye el pronunciamiento emitido por el Consejo Académico de la Universidad Nacional.

Temas Relacionados

Costa RicaUNANiñezRecortes presupuestariosRezago educativo

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Autoridades panameñas advierten que continuarán inspeccionando los cilindros de gas de 25 libras

Al detectar un envase con menos gas del estipulado se retira el envase y se notifica al distribuidor para que presente sus descargos

Autoridades panameñas advierten que continuarán inspeccionando los cilindros de gas de 25 libras

Fiscalía pide un año de prisión preventiva para hijos del narcotraficante costarricense “Pecho de Rata”

La solicitud alcanza también a decenas de imputados señalados de integrar la organización que, según la investigación, continuó operando tras la extradición de su presunto líder a Estados Unidos

Fiscalía pide un año de prisión preventiva para hijos del narcotraficante costarricense “Pecho de Rata”

El Salvador: Fiscalía pedirá cadena perpetua para acusados de asesinar y quemar a un adulto mayor tras robarle USD 11,200

La Fiscalía General de la República busca la máxima condena contra dos hombres arrestados tras el hallazgo del cadáver de un adulto mayor con signos de violencia y quemaduras en una quebrada

El Salvador: Fiscalía pedirá cadena perpetua para acusados de asesinar y quemar a un adulto mayor tras robarle USD 11,200

¿Por qué República Dominicana y Venezuela decidieron restablecer sus relaciones diplomáticas?

El análisis del experto Iván Gatón revela las razones políticas y geopolíticas que influyeron en el acercamiento entre ambos gobiernos, tras una ruptura originada por los comicios venezolanos de 2024 y cambios recientes en la región

¿Por qué República Dominicana y Venezuela decidieron restablecer sus relaciones diplomáticas?

Una discusión de billar que terminó en homicidio: La policía de El Salvador arrestó a tres sospechosos

El hecho ocurrió de madrugada de este lunes en Ahuachapán Centro, durante una riña mientras consumían bebidas alcohólicas y terminó con la muerte de una persona de 40 años y otra lesionada, según la versión oficial

Una discusión de billar que terminó en homicidio: La policía de El Salvador arrestó a tres sospechosos

TECNO

Microsoft advierte amenaza en Wi-Fi de hoteles: hackers rusos detrás de este riesgo global

Microsoft advierte amenaza en Wi-Fi de hoteles: hackers rusos detrás de este riesgo global

Así es Google Pixel 11 Pro Fold: fecha de lanzamiento oficial, características y reservas

Gemini Spark, la IA de Google, gestiona tus vuelos, pero no puede despegar en España

Baterías que antes movían autos, hoy almacenan energía solar para casas y escuelas

BlackBerry: 10 usos que le puedo dar hoy al celular de moda

ENTRETENIMIENTO

Xuxa, en su gira de despedida, responde críticas: “Respeten mi edad, a esta hora debería estar tejiendo crochet”

Xuxa, en su gira de despedida, responde críticas: “Respeten mi edad, a esta hora debería estar tejiendo crochet”

Denise Richards revela cómo es actualmente su relación con Charlie Sheen tras el divorcio: “Solo busco su bienestar”

La actriz de voz de Shinji en ‘Evangelion’ exige al gobierno japonés imponer reglas contra la IA

A casi 45 años del estreno, Dee Wallace recordó orgullosa la magia en el set de E.T.

Natalie Portman revela el inesperado cambio que nota durante cada uno de sus embarazos

MUNDO

La Junta de Paz afirmó que Israel solo se retirará de Gaza cuando el grupo terrorista Hamas complete su desarme

La Junta de Paz afirmó que Israel solo se retirará de Gaza cuando el grupo terrorista Hamas complete su desarme

La isla de los conejos de Japón esconde un desequilibrio ecológico que ya involucra a los jabalíes

Voluntarias ucranianas cosen capas anti calor para proteger a los soldados de los drones rusos

La principal milicia proiraní de Irak rechazó el desarme y anunció que ampliará su arsenal

Reino Unido: un auto se incrustó en una vivienda de Sunderland y dejó a un joven en estado crítico