Dibu Martínez dio detalles del calvario que atravesó para jugar el Mundial con la selección argentina: “Sufrí mucho”

Dibu Martínez contó cómo se recuperó de la lesión en un dedo de su mano derecha para jugar el Mundial 2026 (IMAGN IMAGES via Reuters/Jay Biggerstaff)

(Desde Estados Unidos) Salió a la cancha para iniciar el calentamiento previo al partido y fue la primera vez en la tarde noche de Kansas City que el público se levantó de sus asientos para ovacionar a uno de los baluartes de la selección argentina. Ese que dijo presente fue Dibu Martínez, que a pesar de haber sufrido una fractura en el dedo anular de la mano derecha en la antesala de la final de la Europa League, no se operó, tuvo una recuperación contrarreloj y estuvo firme para defender el arco en el debut del Mundial ante Argelia.

Fueron 27 días entre aquella definición con el Aston Villa ante el Friburgo hasta el estreno en la Copa del Mundo frente al combinado africano. Y a pesar de que la lesión podría haber recomendado una operación por parte de los médicos, el ex Independiente sabía que no llegaría a pasar por el quirófano y ser parte de la nómina final de Argentina. Por eso fue que afrontó un tratamiento especial coordinado por el médico de la Selección, Daniel Martínez, y trabajó junto a Pablo Capuchetti, uno de los fisioterapeutas del combinado nacional.

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Después del partido, en medio de una multitudinaria zona mixta para los medios, entre los que estaba Infobae, Martínez aclaró cómo fue el proceso de recuperación. “Sufrí mucho estos días para bajar la inflamación. Me habrá vendado 75 veces, el fisio”, dijo Dibu y se sonrío frente a la prensa con su ya característico humor.

Acto seguido, amplió el concepto sobre los trabajos especiales que tuvo que llevar adelante para estar de pie en el estreno mundialista. “Fue un preparativo totalmente diferente. No pude hacer mucho en campo. Obviamente con Martín (Tocalli, entrenador de arqueros), con Capu, el fisio, era triple turno tratando de sacar la hinchazón del dedo, que la verdad era mucha. Le dejé a mi cuerpo tratar de curarse solo. No me operé y fue la mejor decisión”, agregó. Dibu fue uno de los últimos en salir del vestuario, justo por delante de Lionel Messi, al que definió con una palabra tras el concierto que dio el 10 de la Selección con los tres goles que anotó ante Argelia. “Extraterrestre”, lo calificó con su mate en la mano.

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Dibu Martínez y un saludo especial a la hinchada argentina (Photo by JUAN MABROMATA / AFP)

Hay que recordar que el oriundo de Mar del Plata recién logró volver a entrenarse con su guante en la mano derecha en la recta final de la preparación para el debut de la Copa del Mundo. En las primeras prácticas, mostró claros signos de dolor y en los trabajos iniciales no utilizó su mano derecha para levantarse, pero eso se trató de una situación normal en relación a los tiempos necesarios del tratamiento.

Antes del debut en el Mundial, Infobae accedió a la historia del artículo 3D que la AFA compró como parte de esa misma recuperación que todavía continúa en el dedo anular de su mano derecha. Marcelo Aztarbe, el responsable de Compras en la casa madre del fútbol argentino, se comunicó con Francisco Francesch y Leandro Ramírez, creadores de Artogrip, un elemento de plástico elástico desarrollado con la intención de que los deportistas puedan cuidar la articulación de sus dedos.

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Ambos emprendedores, también de la Feliz como el arquero, se trasladaron hasta el predio de la AFA en Ezeiza y fue el propio equipo médico el que aprobó la compra de estos grips para cuidar los dedos post lesión: “Nos dijeron que todavía no los usó, pero que es posible que más adelante en el tratamiento se los ponga”, dijo Francisco.

Más allá de todo lo que sufrió Dibu para llegar en condiciones al duelo contra los argelinos, hay que remarcar que en el aspecto deportivo sumó una valla invicta más con la camiseta del seleccionado nacional. Fue la número 42 en 60 presencias defendiendo los tres palos de la Argentina en los que acumuló cuatro títulos (Mundial de Qatar 2022, las Copa América de 2021 y 2024, y la Finalíssima 2022) y un palmarés que lo sitúa en el selecto grupo de los de mayor trayectoria en el puesto por detrás de Sergio Romero, quien suma 96 partidos y 47 vallas invictas. Además, Martínez acumula 45 triunfos, 10 empates y apenas 5 derrotas.

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El trayecto estadístico del guardameta lo confirma entre los nombres más relevantes del arco argentino: sus 60 presencias lo ubican detrás de Romero (96 partidos), y por encima de históricos como Ubaldo Fillol (54), Roberto Abbondanzieri (49), Sergio Goycochea (44) y Antonio Roma (41).

Puño arriba para Dibu tras el triunfo de Argentina en el debut del Mundial (Reuters/Denny Medley)

LOS PARTIDOS SIN RECIBIR GOLES DEL DIBU MARTÍNEZ

1- Copa América: 1-0 vs. Uruguay (2021)

2- Copa América: 1-0 vs. Paraguay (2021)

3- Copa América: 3-0 vs. Ecuador (2021)

4- Copa América: 1-0 vs. Brasil (2021)

5- Eliminatorias: 0-0 vs. Paraguay (2021)

6- Eliminatorias: 3-0 vs. Uruguay (2021)

7- Eliminatorias: 1-0 vs. Perú (2021)

8- Eliminatorias: 1-0 vs. Uruguay (2021)

9- Eliminatorias: 0-0 vs. Brasil (2021)

10- Eliminatorias: 1-0 vs. Colombia (2022)

11- Finalíssima: 3-0 vs. Italia (2022)

12- Amistoso: 3-0 vs. Jamaica (2022)

13- Amistoso: 5-0 vs. Emiratos Árabes Unidos (2022)

14- Mundial: 2-0 vs. México (2022)

15- Mundial: 2-0 vs. Polonia (2022)

16- Mundial: 3-0 vs. Croacia (2022)

17- Amistoso: 2-0 vs. Panamá (2023)

18- Amistoso: 7-0 vs. Curazao (2023)*

19- Amistoso: 2-0 vs. Australia (2023)

20- Amistoso: 2-0 vs. Indonesia (2023)

21- Eliminatorias: 1-0 vs. Ecuador (2023)

22- Eliminatorias: 3-0 vs. Bolivia (2023)

23- Eliminatorias: 1-0 vs. Paraguay (2023)

24- Eliminatorias: 2-0 vs. Perú (2023)

25- Eliminatorias: 1-0 vs. Brasil (2023)

26- Amistoso: 3-0 vs. El Salvador (2024)

28- Amistoso: 1-0 vs. Ecuador (2024)

29- Copa América: 2-0 vs. Canadá (2024)

30- Copa América: 1-0 vs. Chile (2024)

31- Copa América: 2-0 vs. Perú (2024)

32- Copa América: 2-0 vs. Canadá (2024)

33- Copa América: 1-0 vs. Colombia (2024)

34- Eliminatorias: 3-0 vs. Chile (2024)

35- Eliminatorias: 1-0 vs. Perú (2024)

36- Eliminatorias: 1-0 vs. Uruguay (2025)

37- Eliminatorias: 1-0 vs. Chile (2025)

38- Eliminatorias: 3-0 vs. Venezuela (2025)

39- Amistoso: 1-0 vs. Venezuela (2025)

40- Amistoso: 6-0 vs. Puerto Rico (2025) **

41- Amistoso: 4-0 vs. Zambia (2026) ***

42- Mundial: 3-0 vs. Argelia (2026)

*Fue reemplazado por Franco Armani sobre el final

** Fue reemplazado por Facundo Cambeses sobre el final

*** Fue reemplazado por Juan Musso sobre el final