Selección Colombia: así fueron sus debuts en cada una de sus participaciones en la Copa del Mundo

Colombia tuvo una suerte dispar en los seis partidos debut en la Copa del Mundo disputados hasta la fecha - crédito Eric Feferberg/AFP

La Selección Colombia ya se encuentra en la Ciudad de México adelantando los últimos preparativos previo a su debut en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 ante Uzbekistán.

El encuentro, que se realizará en el estadio Ciudad de México, pondrá a prueba a los dirigidos por Néstor Lorenzo ante un plantel que se espera tenga similitudes con algunos de las vistas hasta ahora en el certamen: una Tricolor que controlará el balón y buscará la portería rival con insistencia, frente a un combinado asiático que priorizará el orden defensivo y buscará aprovechar la más mínima posibilidad de contraataque.

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Como suele suceder con Colombia en los debuts en la Copa del Mundo, cada participación ha oscilado entre el entusiasmo por un buen papel y las dudas sobre el estado físico y el rendimiento de los jugadores de cada plantel en las ediciones pasadas, llevando a que cada estreno de la Tricolor en el certamen sea diferente.

Con eso en mente, Infobae Colombia presenta un repaso por el balance de cada uno de los seis debuts del seleccionado nacional en la Copa del Mundo, previos a 2026.

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Chile 1962: Uruguay 2-1 Colombia

Colombia disputó su primer Mundial en Chile 1962, y debutó en Arica ante Uruguay - crédito Colprensa

En el estadio Carlos Dittborn de Arica, Colombia llegó el 30 de mayo de 1962 como debutante absoluta en la Copa del Mundo, tras superar de manera sorpresiva a Perú en la fase de clasificación.

El partido frente a la Celeste y bicamepona del mundo contó con la presencia de apenas 7.908 espectadores, que vieron con sorpresa a los dirigidos por Adolfo Pedernera llevando la iniciativa en los primeros minutos y poniéndose en ventaja rápidamente. En el minuto 19, Francisco “El Cobo” Zuluaga convirtió de pena máxima el primer gol de Colombia en la historia de los Mundiales.

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Sin embargo, la experiencia de los uruguayos y su juego físico fueron demasiado para Colombia, que vio a su estrella Delio “Maravilla” Gamboa y al propio Zuluaga perjudicados por las lesiones. En la segunda parte, Uruguay demostró su mayor experiencia y dio vuelta al marcador: Luis Cubilla anotó al minuto 56 y José Sasía sentenció al 75 para completar la remontada charrúa.

Italia 1990: Colombia 2-0 Emiratos Árabes Unidos

Colombia jugó su primer partido en Italia 90 contra Emiratos Árabes Unidos, tras 28 años de ausencia de la cita mundialista - crédito United Archives Sven Simon Archive/Grosby Group

Después de 28 años de ausencia, Colombia regresó al Mundial con una selección de gran nivel, liderada por Carlos “El Pibe” Valderrama y dirigida por Francisco Maturana.

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El rival en el debut fue Emiratos Árabes Unidos, que participaba por primera vez en una Copa del Mundo. El partido se disputó el 9 de junio de 1990 en el Stadio Renato Dall’Ara de Bolonia. Colombia impuso condiciones desde el principio ante una defensa cerrada que apostó por la trampa del fuera de juego para desquiciar a los titulares en zona de ataque, Bernardo Redín y Freddy Rincón.

Sin goles luego de 45 minutos, Colombia se puso en ventaja en el minuto 50 gracias a un centro de Leonel Álvarez por la derecha con el que habilitó a Bernardo Redín, quien cabeceó sin marca para abrir el marcador. El gol liberó al equipo y abrió espacios en la defensa rival, afianzando el dominio colombiano. A cinco minutos del final, Valderrama recibió un pase de Carlos Enrique “La Gambeta” Estrada cerca de la mitad del campo, recortó hacia adentro y remató bajo con la derecha desde unos 20 metros para sentenciar el 2–0.

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Estados Unidos 1994: Colombia 1-3 Rumania

Colombia inició de forma amarga su participación en Estados Unidos 1994, con una derrota ante Rumania - crédito EFE

Colombia llegó a Estados Unidos 1994 como una de las grandes favoritas del torneo, impulsada por el juego vistoso de Valderrama, la seguridad defensiva aportada por Óscar Córdoba en la portería y el poderío ofensivo de Faustino Asprilla, Freddy Rincón y Adolfo “El Tren” Valencia.

Sin embargo, el ambiente previo al partido estuvo enrarecido por la presencia de los miembros del cartel de Cali y el poco rigor durante la concentración. En ese contexto, Colombia hizo su debut en esa edición en el Rose Bowl de Pasadena, ante más de 91.000 espectadores, el 18 de junio de 1994.

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Rumania, liderada por su estrella Gheorge Hagi, tomó el control del partido desde el principio y no tardó en generarle problemas a Colombia dificultando su salida en la mitad del campo y explotando sus falencias defensivas, especialmente en la banda derecha. En el minuto 16, el delantero Florin Răducioiu superó a tres defensores y fusiló a Óscar Córdoba con un disparo raso. A los 34 minutos, Hagi sorprendió a Córdoba con un globo desde larga distancia al verlo adelantado, causando conmoción en el plantel Tricolor.

Durante el encuentro Colombia tuvo ocasiones claras, con Asprilla y Leonel Álvarez como protagonistas, pero el portero rumano Bogdan Stelea se erigió como figura del partido realizando varias paradas destacadas. En el minuto 43, “El Tren” Valencia descontó de cabeza tras un córner de Wilson Pérez para dar esperanzas a los cafeteros en el descanso.

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En la segunda parte, Colombia presionó en busca del empate, pero Rumania supo cerrarle los caminos. En los últimos minutos, Răducioiu anotó su segundo gol para sellar la derrota colombiana por 3–1 en el inicio de una participación traumática que terminó en la fase de grupos y, semanas después, con el asesinato del defensor Andrés Escobar días después de regresar al país —tras anotar un autogol ante Estados Unidos—.

Francia 1998: Rumania 1-0 Colombia

Colombia volvió a verse las caras ante Rumania en Francia 98, con una nomina envejecida - crédito Reuters

Colombia llegó a Francia 1998 con una generación de transición, todavía con Valderrama y Freddy Rincón como referentes, pero sin la misma profundidad de plantilla que en 1994. El rival en el debut volvió a ser Rumania, esta vez en el Stade de Gerland de Lyon, el 15 de junio de 1998.

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A diferencia de la intensidad ofensiva vista cuatro años antes, esta vez los dos equipos buscaron asegurarse en lo defensivo antes de cualquier otra consideración, llevando a que fuese un partido con pocas situaciones de gol.

Los rumanos pese a tener una nómina igualmente envejecida, mostraron más determinación para atacar desde el pitazo inicial, obligando a una doble parada del arquero Faryd Mondragón. La falta de eficacia en ataque y las lagunas en defensa se hicieron evidentes, y al final del primer tiempo Adrian Ilie aprovechó un error en la marca para rematar desde el costado izquierdo y colgar a Mondragón para darle la ventaja mínima a los europeos.

Colombia, que contaba con “El Tino” Asprilla y Víctor Aristizábal como referencias ofensivas, no logró inquietar con suficiente claridad al portero Stelea.

En la segunda parte, el técnico colombiano Hernán Darío “Bolillo” Gómez intentó mover el partido con cambios —incluida la salida de Asprilla, que le llevó a dar unas polémicas declaraciones postpartido que detonaron su expulsión del plantel—, pero la Selección no encontró el camino al gol.

Brasil 2014: Colombia 3-0 Grecia

Pablo Armero convirtió el primer gol de Colombia en una Copa del Mundo luego de 16 años de ausencia - crédito Mauricio Alvarado/Colprensa

Tras 16 años de ausencia en los Mundiales, Colombia llegó a su quinta Copa del Mundo con una generación brillante y hambre de revancha. Sin Radamel Falcao, lesionado, el peso ofensivo recayó sobre James Rodríguez, Juan Guillermo Cuadrado y Teófilo Gutiérrez.

El debut ante Grecia en el estadio Mineirão de Belo Horizonte, el 14 de junio de 2014 fue una demostración de poder desde el primer minuto: a los cinco segundos de recibir el balón en el costado derecho, Cuadrado habilitó a Armero, cuyo disparo se desvió en el defensor Kostas Manolas y entró en la portería para el 1–0 más rápido de Colombia en la historia mundialista.

Los griegos intentaron reponerse y gozaron de algunas situaciones de peligro en el primer tiempo, siendo la más destacada la que detuvo el portero David Ospina al minuto 45 a Panagiotis Kone. En la segunda parte, Colombia retomó el control, y al minuto 58 Abel Aguilar impactó con la zurda un córner de James que Teófilo Gutiérrez remató en el área chica para colocar el 2–0.

El partido quedó sentenciado en el tiempo de descuento, cuando Cuadrado habilitó con un toque sutil a James Rodríguez, quien remató de zurda desde el borde del área para el 3–0 definitivo. Así arrancó su mejor participación histórica en un Mundial, llegando hasta los cuartos de final.

Rusia 2018: Colombia 1-2 Japón

Carlos Sanchez fue expulsado en los primeros minutos del partido debut de Rusia 2018 ante Japón - crédito Damir Sagolj/REUTERS

Colombia llegó como una de las selecciones más completas de América del Sur y era favorita para acabar líder en el Grupo H. Sin embargo, el primer encuentro ante Japón se torció desde el arranque de manera dramática, en medio de un ambiente de incertidumbre por la salud de James Rodríguez, que llegó lesionado a la concentración.

Disputado en el Mordovia Arena de Saransk el 19 de junio de 2018, marcó el reencuentro de la Tricolor con los nipones, a los que ya se habían enfrentado cuatro años antes en la fase de grupos de Brasil 2014. Pero lo que entonces terminó en goleada y espectáculo de James Rodríguez, en Rusia terminó demostrando más falencias de las esperadas en los dirigidos por José Pekerman.

En el minuto 3, el centrocampista Carlos Sánchez extendió el brazo para bloquear un disparo de Shinji Kagawa dentro del área, en una acción que el árbitro sancionó con penalti y tarjeta roja directa, la segunda más rápida en la historia de los Mundiales.

Kagawa convirtió el penalti en el minuto 6 y Colombia tuvo que rehacer su plan de partido sobre la marcha con un hombre menos. Con eso enmente, Pékerman sacó a Juan Guillermo Cuadrado y dio ingreso a Wilmar Barrios. A través de la pelota quieta, Colombia empató al minuto 39 con un tiro libre de Juan Fernando Quintero que se coló por debajo de la barrera japonesa y sorprendió al portero Eiji Kawashima.

En el segundo tiempo, Colombia intentó sostener el empate. James Rodríguez entró al campo en el minuto 59, claramente disminuido en lo físico, pero el desgaste terminó por pasar factura y Japón lo aprovechó. En el minuto 73, Yuya Osako remató de cabeza un tiro de esquina, superando a Santiago Arias en el aire y batiendo a Ospina para sellar el 2–1 definitivo.