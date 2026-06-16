La Selección Colombia debuta en el Mundial 2026 ante Uzbekistán: este es su historial en el estadio Azteca

El estadio Ciudad de México, conocido como el Azteca, es la sede para el debut de la Selección Colombia en el Mundial 2026 - crédito Henry Romero/REUTERS

La Selección Colombia se encuentra lista para su debut en el Mundial 2026, siendo el equipo que le dará cierre a la fase de grupos contra Uzbekistán el 17 de junio, por el grupo K, en el estadio de la Ciudad de México, donde el objetivo es sumar una victoria que la encamine a los dieciseisavos de final.

El combinado cafetero regresa al estadio Azteca después de varios años, un escenario que está lleno de historia porque coronó como campeones del mundo a Pelé, en 1970, y a Diego Armando Maradona en 1986, además de ser sede de la Selección mexicana y de distintos compromisos recordados por la afición en sus tribunas.

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Además de eso, los dirigidos por Néstor Lorenzo quieren el apoyo de los hinchas en la Ciudad de México para ganar y cortar la mala racha de la Conmebol en el inicio de la Copa del Mundo de la FIFA, pues la mayoría de ellos no obtuvieron victoria en la primera fase y se dieron sorpresas como los empates de Brasil y Uruguay.

El historial de la selección Colombia en el estadio Azteca

Cuando se habla del “Coloso de Santa Úrsula” se hace referencia a un estadio importante para el fútbol internacional, en especial ahora porque se convirtió en el primero que abre tres Copas del Mundo: la primera fue en 1970, le siguió la de 1986 y ahora en 2026.

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La Selección Colombia jugó dos partidos en el estadio Azteca en condición de amistoso, frente a México y preparatorio para un mundial, aunque en condiciones diferentes porque, en uno de ellos, fue “sparring” del Tri para su participación en el certamen de la FIFA.

Este fue el equipo de Colombia que jugó por primera vez en el estadio Azteca en 1994 - crédito Colprensa

La primera presentación de los cafeteros en el escenario de la Ciudad de México fue el 2 de marzo de 1994, durante la gira de los dirigidos por Francisco Maturana antes del Mundial de Estados Unidos ‘94, finalizó con empate sin goles y tuvo la novedad de que Carlos “El Pibe” Valderrama no fue de la partida.

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El 12 de mayo de 2002 fue la última actuación de Colombia en el estadio Azteca, de nuevo ante México y con derrota 2-1, cuyos goles fueron de Jared Borguetti, Rafa Márquez y el descuento de Óscar Restrepo. Ese triunfo le sirvió al Tri de cara a la Copa de Corea/Japón al mes siguiente.

Colombia perdió 2-1 contra México en 2002 en el estadio Azteca, al que volverá 24 años después para el Mundial 2026 - crédito Omar TORRES / AFP

Como dato curioso, el famoso portero mexicano Jorge Campos, una de las leyendas del fútbol mexicano, hizo parte de ambos amistosos ante los colombianos en el “Coloso de Santa Úrsula”: en 1993 en condición de titular, mientras que en 2002 ingresó desde el banco por Óscar “Conejo” Pérez.

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“Es un estadio mítico”

Néstor Lorenzo habló en la rueda de prensa previa al debut ante Uzbekistán en la Ciudad de México, donde dirigirá su primer mundial como entrenador y el segundo en su carrera, pues el primero fue siendo jugador de Argentina en Italia 1990 y se encuentra motivado con la Tricolor.

El timonel reconoció la importancia del Azteca: “Es un estadio mítico, emociona con solo pisar ese césped y saber que ahí vimos al mejor Pelé y al mejor Maradona; yo estaba en las juveniles de Argentina en el 86 y lo viví de cerca. Entrenaba con el equipo mayor. Así que lo tengo en el corazón, recordar lo que hizo Diego y otros compañeros y amigos míos es maravilloso. Y Pelé, yo era chiquito, pero fue un monstruo”.

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El técnico Néstor Lorenzo se siente motivado porque Colombia jugará en el estadio Ciudad de México - crédito Cristian Bayona/Colprensa

Lorenzo también resaltó que la Tricolor no tendrá problemas con la altura de la Ciudad de México, pues fue el primer punto que trabajó con los 26 convocados a lo largo de la preparación: “Estuvimos en Guarne, Bogotá y bajamos a San Diego, pero la adaptación va a ser buena”.

Finalmente, el argentino criticó las pausas de hidratación en el Mundial 2026: “Cuando las temperaturas suben de 30, 35, como nos pasó en Copa América, la pausa es correcta. Cuando se hacen de 3, 4, 5 minutos, pierde la esencia y pasa a otro tema. Veo que antes mostraban al técnico ahora son pautas publicitarias, o sea, tiene otro sentido. Me pregunto cuál era el sentido inicial”.

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