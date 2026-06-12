Boca Juniors va con todo por una figura colombiana: presentó una oferta de US$3 millones

Jhohan Romaña se consolidó como una de las figuras de San Lorenzo en 2026, temporada en la que disputó 21 partidos oficiales y superó los 1.800 minutos en cancha - crédito Prensa San Lorenzo

La dirigencia de Boca Juniors comenzó a mover sus fichas en el mercado de pases y ya presentó una oferta formal por el defensor colombiano Jhohan Romaña, una de las figuras de San Lorenzo durante las últimas temporadas.

Según informó el periodista Diego Monroig en Espn, el club xeneize ofreció tres millones de dólares por el 100% de los derechos económicos del zaguero de 27 años.

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La operación se da en un momento clave para el conjunto argentino, que busca reforzar su defensa de cara al segundo semestre de 2026 y a la inminente llegada de Rodolfo Arruabarrena como nuevo entrenador.

De acuerdo con distintas versiones de la prensa argentina, el central colombiano aparece como una de las prioridades para fortalecer una zona del campo que Boca considera fundamental para afrontar los retos deportivos de la próxima temporada.

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Aunque todavía no existe un acuerdo definitivo entre las partes, varios medios coinciden en que las negociaciones ya están en marcha. Mientras el periodista Germán García Grova señaló inicialmente que Boca había abierto conversaciones por el jugador sin presentar una oferta formal, reportes posteriores de Espn aseguraron que el ofrecimiento de tres millones de dólares ya fue entregado a San Lorenzo.

Según ESPN, Boca Juniors ya presentó una oferta de USD 3 millones por el defensor colombiano Jhohan Romaña, una de las prioridades del club para reforzar su defensa -.crédito Sportscenter/X

Jhohan Romaña atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera en San Lorenzo

Romaña atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera. Durante 2026 ha disputado 21 partidos oficiales con San Lorenzo y acumuló 1.831 minutos en cancha. Su participación se distribuye en 15 encuentros de la liga argentina, uno por la Copa Argentina y cinco por la Copa Sudamericana.

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El defensor colombiano se ha consolidado como una pieza clave en el esquema del conjunto de Boedo e incluso ha portado la cinta de capitán en varias oportunidades, reflejo de la importancia que tiene dentro del plantel.

Uno de los factores que podría influir en la negociación es la situación contractual del futbolista. Romaña tiene vínculo vigente con San Lorenzo hasta diciembre de 2026, por lo que se encuentra dentro de los últimos seis meses de contrato.

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Según explicó Monroig en Espn, esta condición le permite negociar un precontrato con cualquier club, una situación que Boca busca evitar mediante una transferencia inmediata.

La situación económica que atraviesa San Lorenzo también aparece como un elemento relevante en la operación. La institución mantiene algunas deudas con el plantel profesional, un contexto que podría facilitar la salida de jugadores importantes si llegan ofertas consideradas atractivas por la dirigencia.

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Boca Juniors busca reforzar su defensa para el segundo semestre de 2026 y ya presentó una oferta de USD 3 millones por el colombiano Jhohan Romaña - crédito Rodrigo Valle/Reuters

A ello se suma la voluntad del propio futbolista. Mientras Germán García Grova aseguró que Romaña tiene interés en continuar su carrera fuera de Argentina, otras versiones indican que el defensor considera que ha llegado el momento de dar un salto importante en su trayectoria deportiva.

Desde Boca también existe tranquilidad respecto al cupo de extranjeros. Según el medio citado, el club cuenta actualmente con espacio disponible tras la salida del español Ander Herrera y la nacionalización del paraguayo Adam Bareiro, situación que habilita la incorporación de un futbolista extranjero sin inconvenientes reglamentarios.

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Rodolfo Arruabarrena pidió refuerzos para la defensa de Boca Juniors

La búsqueda de un defensor central responde además a las necesidades identificadas por el nuevo cuerpo técnico. El periodista Emiliano Raddi aseguró que Rodolfo Arruabarrena tiene todo acordado para convertirse en el próximo entrenador del equipo y que solo restan detalles para oficializar su llegada.

El defensor colombiano de 27 años fue incluido por Néstor Lorenzo en la prelista ampliada de Colombia para el Mundial de 2026 gracias a su destacado rendimiento en Argentina - crédito Prensa San Lorenzo

En paralelo, desde Argentina se reveló que uno de los pedidos realizados por el futuro entrenador es precisamente la contratación de un marcador central de jerarquía.

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Romaña cumple con varias de las características que busca la dirigencia. Además de su buen presente en el fútbol argentino, el colombiano cuenta con experiencia internacional y una trayectoria que incluye pasos por Guaraní de Paraguay, Austin FC de la MLS y Olimpia, antes de consolidarse en San Lorenzo. También tuvo formación en Independiente Medellín, club con el que logró títulos antes de emigrar al exterior.

Su rendimiento reciente incluso le permitió entrar en el radar de la selección colombiana. El defensor fue incluido por Néstor Lorenzo en la prelista ampliada de 55 futbolistas para el Mundial de 2026, aunque finalmente no logró integrar la convocatoria definitiva.

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