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Uno de los “villanos” de la Selección arriesgó que Argentina volverá a ganar el Mundial: sus otras predicciones

El neerlandés Edwin van der Sar realizó un breve cuestionario sobre la próxima Copa del Mundo y sus respuestas se hicieron virales

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El ex arquero de la selección de Holanda, protagonista de la eliminación de Argentina en cuartos de final en la Copa del Mundo de 1998 eligió al equipo que saldrá campeón

A horas del comienzo del Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, las personalidades destacadas del fútbol hacen sus pronósticos y en uno de los juegos virales el ex arquero de la selección de Países Bajos Edwin van der Sar se animó a responder por el favorito a ganar la copa, el equipo que decepcionará y el que será la revelación, entre otros tópicos.

El ex futbolista de 55 años, de una carrera brillante en el Ajax, Manchester United, Juventus y Fulham, fue consultado en un ping-pong de preguntas y respuestas sobre algunos temas de la próxima Copa del Mundo. En la primera consigna debió contestar rápidamente por el que será el goleador de la competencia (Bota de Oro) y eligió al inglés Harry Kane, quien se desempeña en el Bayern Múnich. Como mejor arquero (Guante de Oro), Pinocho se quedó con el alemán Manuel Neuer, quien atajará su quinto Mundial.

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Luego, el verdugo de la selección argentina en los cuartos de final del Mundial de Francia 1998 (fue el arquero titular en el triunfo 2-1 de Holanda y generó la expulsión de Ariel Burrito Ortega) votó a los Países Bajos de Ronald Koeman como el equipo revelación, mientras que en la categoría decepción eligió a España, a quienes muchos dan como máxima favorita a levantar el trofeo en Nueva York.

Edwin van der Sar cae tras el cabezazo que le aplicó Ariel Ortega en los cuartos de final entre Argentina y Holanda en el Mundial de 1998 (AP Photo/Lionel Cironneau)
Edwin van der Sar cae tras el cabezazo que le aplicó Ariel Ortega en los cuartos de final entre Argentina y Holanda en el Mundial de 1998 (AP Photo/Lionel Cironneau)

Por último, Van der Sar fue consultado por el puesto en el que finalizaría la selección de Inglaterra y su respuesta fue que alcanzaría las semifinales. Al llegar el momento de nombrar al equipo que será campeón, el ex arquero no dudó y dijo con firmeza: Argentina. El conjunto que dirige Lionel Scaloni defenderá el título logrado en Qatar 2022, con un Messi que disputará su sexta competencia con 38 años.

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Edwin van der Sar es una voz autorizada dentro del fútbol, ya que en su amplia trayectoria sumó 26 títulos, destacándose las Champions League que ganó con Ajax (1995) y Manchester United (2008). Además, el espigado arquero sumó 951 partidos oficiales entre actividad en clubes y selección nacional. Tras su paso como director deportivo del club de Ámsterdam entre 2016 y 2023, cuando renunció formalmente. “Después de casi once años es el momento de terminar. Hemos vivido cosas maravillosas, pero también ha sido un período increíblemente difícil. Estoy muy agradecido por las personas que conocí y con las que trabajé durante mi segunda etapa en el Ajax, y lo que hemos logrado y vivido juntos. Siento la necesidad de tomar distancia, descansar un poco y hacer otras cosas”, había declarado en su momento.

En junio de ese año, mientras veraneaba en una isla de Croacia junto a su familia, sufrió un derrame cerebral que lo dejó internado en terapia intensiva algunas semanas. Sin embargo, pudo recomponerse y no le quedaron secuelas graves de aquel inconveniente de salud. Fue trasladado rápidamente en helicóptero y pudo salvar su vida. En la actualidad, el ex jugador realiza algunas actividades como analista deportivo y vive sin presiones, lejos de las rutinas, aunque sigue al día con el fútbol.

Edwin van der Sar se alejó de la rutina diaria del fútbol tras sufrir un derrame cerebral en 2023 (Reuters/Matthew Childs)
Edwin van der Sar se alejó de la rutina diaria del fútbol tras sufrir un derrame cerebral en 2023 (Reuters/Matthew Childs)

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