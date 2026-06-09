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Decreto por inauguración del Mundial 2026: quién hace home office y quién va a clases el 11 de junio

El gobierno federal publicó un decreto en el DOF que suspende clases y promueve el teletrabajo en CDMX el día de la inauguración del Mundial 2026

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La disposición, difundida en el DOF, busca mejorar el traslado, la seguridad vial y el acceso durante la inauguración del Mundial de la FIFA 2026 en la capital, informa Luisa María Alcalde en la mañanera. (Infobae-Itzallana)
La disposición, difundida en el DOF, busca mejorar el traslado, la seguridad vial y el acceso durante la inauguración del Mundial de la FIFA 2026 en la capital, informa Luisa María Alcalde en la mañanera. (Infobae-Itzallana)

La presidenta Claudia Sheinbaum firmó y publicó este lunes 8 de junio en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un decreto con medidas administrativas especiales para el próximo jueves 11 de junio de 2026, día de la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en la Ciudad de México.

El objetivo declarado en el documento es mejorar las condiciones de movilidad urbana, seguridad vial y accesibilidad tanto para habitantes de la capital como para turistas que asistirán al evento. La medida fue presentada y explicada durante la conferencia mañanera por Luisa María Alcalde.

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Teletrabajo para servidores públicos federales

El primer punto del decreto instruye a todas las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal con sede en la Ciudad de México a implementar esquemas de teletrabajo, trabajo a distancia o modalidades flexibles para sus trabajadores ese día.

Sin embargo, quedan excluidas de esta medida las siguientes actividades:

  • Servicios de salud, atención médica y emergencias sanitarias
  • Seguridad nacional, seguridad pública y control migratorio
  • Operación de infraestructura crítica: transporte, telecomunicaciones, energía, agua
  • Actividades directamente vinculadas a la organización del Mundial
  • Programas sociales y servicios públicos que no puedan prestarse de forma remota
  • Cualquier función que requiera presencia física para garantizar la continuidad del servicio
Imagen dividida: una laptop frente a una calle de CDMX con banderas, y un aula vacía con un pizarrón que tiene un balón de fútbol dibujado y una ventana abierta.
La orden incluye esquemas a distancia y modalidades flexibles para personal de dependencias federales con sede en la capital, pero deja fuera salud, seguridad, migración e infraestructura crítica, entre otros servicios esenciales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Exhorto al sector privado

El segundo artículo del decreto exhorta —no obliga— al sector privado y social de la Ciudad de México a que, en actividades no esenciales, apliquen también esquemas de teletrabajo o trabajo a distancia el 11 de junio, de acuerdo con los artículos 330-A y 330-G de la Ley Federal del Trabajo.

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Suspensión de clases en todos los niveles

El tercer punto es el que impacta directamente a familias: se suspenden las clases el jueves 11 de junio en:

  • Escuelas de educación preescolar, primaria, secundaria
  • Escuelas normales y de formación de maestros
  • Instituciones de nivel medio superior y superior dependientes de la SEP

La medida aplica para planteles tanto públicos como privados con sede en la Ciudad de México.

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¿A quién aplica y a quién no?

En resumen, el decreto está dirigido a tres grupos dentro de la Ciudad de México:

  1. Trabajadores del sector público federal → teletrabajo obligatorio en áreas no esenciales
  2. Trabajadores del sector privado → teletrabajo recomendado en actividades no esenciales
  3. Estudiantes de todos los niveles → suspensión de clases

Las actividades esenciales —salud, seguridad, transporte, energía— continuarán con normalidad.

El decreto entró en vigor el mismo día de su publicación en el DOF y, de acuerdo con el documento oficial, los gastos derivados de su implementación se cubrirán con los presupuestos ya aprobados, sin autorización de recursos adicionales.

Se espera oleada de protestas el 11 de junio

El decreto se publica en un contexto de tensión en la capital. LaCoordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación(CNTE), un sindicato disidente del magisterio, mantiene bloqueos en el Centro Histórico desde días antes de la inauguración del Mundial, con accesos al Zócalo cerrados por barreras metálicas.

Los maestros exigen aumento salarial y la derogación de una ley de pensiones. El gobierno ha respondido con propuestas concretas —entre ellas, un nuevo mecanismo de asignación de plazas y la creación de una aseguradora pública para pensiones de maestros retirados— pero el gremio las ha rechazado.

Martí Batres, director del instituto de seguridad social para empleados públicos, advirtió que derogar la ley vigente implicaría un gasto equivalente al 20% del PIB, lo que el gobierno considera inviable.

Los bloqueos han golpeado a comerciantes del Centro Histórico. La cámara que los agrupa reporta pérdidas por 642,5 millones de pesos desde que comenzaron los cierres.

La cámara que agrupa a negocios de la zona informa un impacto acumulado desde el inicio de los cierres, mientras continúan las movilizaciones del magisterio en demanda de incrementos al sueldo y cambios al sistema de retiro. REUTERS/Luis Cortes
La cámara que agrupa a negocios de la zona informa un impacto acumulado desde el inicio de los cierres, mientras continúan las movilizaciones del magisterio en demanda de incrementos al sueldo y cambios al sistema de retiro. REUTERS/Luis Cortes

Pese a las manifestaciones, Claudia Sheinbaum aseguró: “Vamos a garantizar que la celebración de la inauguración de la Copa Mundial se lleve bien, en paz y tranquila”, dijo en su conferencia matutina.

El jueves 11 de junio, el mundo pondrá sus ojos en el Estadio Banorte —antes conocido como Azteca— para el partido inaugural de la Copa Mundial entre México y Sudáfrica.

La máxima fiesta del futbol compartirá el escenario con el descontento social de quienes buscan estrangular los principales accesos al coloso de Santa Úrsula. Estos son los seis contingentes convocados, sus puntos de reunión y horarios:

  • CNTE — Zócalo y Paseo de la Reforma, desde las 08:00 horas
  • Colectivos de familias buscadoras — Avenida Santa Úrsula, frente al Parque Cantera, desde las 09:00 horas; avance a las 11:30
  • Transportistas (ANTAC) — Anillo Periférico Sur, glorieta de Vaqueritos, desde las 09:30 horas
  • Organizaciones campesinas — Calzada de Tlalpan, a la altura de División del Norte, desde las 10:00 horas
  • Pensionados y jubilados de Pemex y CFE — Anillo Periférico Sur, a la altura del Hospital Central Sur de Alta Especialidad (Picacho), desde las 10:00 horas
  • Trabajadores del sector salud — Avenida del Imán, a la altura del Parque Cantera, desde las 10:30 horas

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