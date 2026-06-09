Sin inauguración a días del Mundial: reprograman entrega de obras de la Línea 2 del Metro CDMX por esta razón

Posponen entrega de obras de la Línea 2 del Metro CDMX (X/ @MetroCDMX)

Clara Brugada Molina, jefa de gobierno de la Ciudad de México, canceló la entrega de obras de la Línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC). Se tenía programado que la tarde de este martes 9 de junio se llevara a cabo la ceremonia de inauguración en la terminal Tasqueña, la que recientemente fue remodelada.

Y es que, luego de cuatro meses de trabajos, cambio de pintura, nueva imagen y la renovación de equipo técnico en la Línea 2 del Metro CDMX, la mandataria tuvo que suspender la entrega de las obras. Cabe recordar que Clara Brugada insistió en que las obras en el Metro CDMX terminarán antes del inicio de la Copa Mundial 2026.

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Fue poco antes de las 13:00 horas que las autoridades informaron sobre la reprogramación del evento. A pesar de que se tenía considerado que esta tarde se hiciera un recorrido por las instalaciones, el gabinete de la jefa de gobierno no pudo visitar las nuevas instalaciones de la línea azul, por lo que dejó a los capitalinos a la expectativa de conocer si ya opera en su totalidad la Línea 2.

El video registra a numerosos usuarios del Metro CDMX transitando por pasillos y escaleras congestionadas en la estación Hidalgo de la Línea 2. Se observan filas de personas y estructuras provisionales en torno a las escaleras por as obras que se están realizando (Néstor Hernández/ Infobae México)

¿Por qué reprogramaron la entrega de obras en la Línea 2 del Metro CDMX?

De acuerdo con la información que difundió la jefatura de gobierno capitalino, las manifestaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) sobre la Calzada de Tlalpan provocaron un ajuste en la agenda de último minuto, razón por la que no se llevó a cabo la entrega de obras en la Línea 2.

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Con la promesa de tener concluidas las obras para el Mundial 2026, las autoridades capitalinas apresuraron los últimos ajustes en el Metro CDMX. Sin embargo, el evento oficial de las autoridades no se ha realizado; los usuarios tienen que lidiar con la confusión de cómo opera el servicio y los rezagos de los trabajos apresurados.

Más tarde, la jefa de gobierno compartió en sus redes sociales una publicación en donde compartió que entabló una mesa de diálogo a consecuencia de las manifestaciones de la CNTE.

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“Siempre es un gusto trabajar de manera coordinada entre el @GobiernoMX y la @SSC_CDMX. La coordinación y el trabajo conjunto nos permiten fortalecer acciones para proteger a los capitalinos y garantizar su bienestar”.

Inauguración de obras de la Línea 2 fueron aplazadas (X/ @MetroCDMX)

¿Cuándo entregan las obras concluidas en la Línea 2 del Metro CDMX?

Hasta el momento, las autoridades no han compartido algún comunicado o postura oficial sobre cuándo será la inauguración de la renovada Línea 2. Se prevé que a más tardar el evento se realice el 10 de junio, un día antes de la inauguración en el Estadio Ciudad de México.

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El STC Metro reabrió el domingo 7 de junio la estación San Antonio Abad de la Línea 2, con lo que los trenes volvieron a circular de Tasqueña a Cuatro Caminos en ambas direcciones. Aun así, la operación completa sigue condicionada por obras de remodelación y adecuaciones ligadas a la Calzada Flotante de Tlalpan.

El director general del STC Metro Adrián Rubalcava informó la reapertura la tarde de este domingo 7 de junio, después de que San Antonio Abad permaneció cerrada desde el 17 de marzo por las obras relacionadas con el jardín flotante, según precisaron en un comunicado. En redes sociales, el sistema publicó: “Se reapertura la estación San Antonio Abad de la Línea 2 del @MetroCDMX. El servicio de trenes se ofrece en toda la línea, de Tasqueña a Cuatro Caminos, durante toda la jornada”.

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Pese al restablecimiento del paso de trenes en toda la línea, las estaciones Chabacano, Zócalo/Tenochtitlan, Nativitas y Portales continúan cerradas, sin ascenso ni descenso de pasajeros, de acuerdo con el mensaje del STC Metro. Pero esta situación cambiará cuando se concluyan las obras.