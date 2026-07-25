Venezuela

Donald Trump aseguró que Venezuela aún no está lista para celebrar elecciones: "Delcy está haciendo un trabajo fantástico"

El mandatario habló en el Despacho Oval y sostuvo que Washington seguirá de cerca un eventual proceso cuando se den las condiciones, tras reconocer avances durante el gobierno interino de Delcy Rodríguez

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Donald Trump. (Photo by Brendan SMIALOWSKI / AFP)
Donald Trump. (Photo by Brendan SMIALOWSKI / AFP)

Donald Trump afirmó este viernes que Venezuela no está “preparada” para celebrar elecciones, aunque reconoció que el país ha registrado “muchos progresos” bajo la presidencia interina de Delcy Rodríguez. El mandatario hizo las declaraciones ante la prensa en el Despacho Oval de la Casa Blanca.

En cuanto a las elecciones en Venezuela, todavía no están preparados para eso. Pero ha habido muchos avances”, dijo Trump. El presidente agregó que, cuando el país esté listo, Washington estará “encima de eso” supervisando el proceso. Sobre Rodríguez, señaló: “Delcy ha estado haciendo un trabajo fantástico”.

Venezuela atraviesa una transición política desde enero, cuando las fuerzas estadounidenses detuvieron al dictador Nicolás Maduro, quien permanece encarcelado en Nueva York a la espera de juicio. Tras su caída, Estados Unidos anunció un tutelaje sobre el gobierno provisional de Rodríguez con el objetivo declarado de lograr una transición democrática, sin establecer hasta ahora un calendario electoral.

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Trump subrayó el peso del sector energético en la relación bilateral. “La cantidad de petróleo que está saliendo de Venezuela ahora mismo, incluso antes de que todas las grandes compañías se dispongan a ir allí”, comentó, calificando al país de “territorio muy fértil”. Washington levantó las sanciones petroleras una vez que el nuevo gobierno aceptó sus condiciones, y se muestra satisfecho con la colaboración venezolana en ese frente, en un contexto de precios elevados del crudo por la crisis en el Golfo y el conflicto con Irán.

El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, y la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, conversan tras una reunión en el Palacio de Miraflores, en Caracas, Venezuela, el 11 de febrero de 2026. REUTERS/Leonardo Fernández Viloria
El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, y la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, conversan tras una reunión en el Palacio de Miraflores, en Caracas, Venezuela, el 11 de febrero de 2026. REUTERS/Leonardo Fernández Viloria

El mandatario vinculó además su popularidad personal con la recuperación económica del país: “Soy muy popular en Venezuela porque estamos devolviendo una economía tremenda al país”, afirmó. Señaló conocer Venezuela desde hace tiempo por haber sido propietario del concurso Miss Universo, en el que el país “siempre lo hizo muy bien”.

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La Asamblea Nacional venezolana, controlada por el chavismo, y un sector opositor anunciaron que iniciarán conversaciones a partir del 1 de agosto para promover la democracia en el país, con el respaldo de Washington. La líder opositora María Corina Machado, quien ha expresado su intención de regresar a Venezuela para encabezar una candidatura presidencial, no participará en esa mesa de diálogo.

Un mensaje de Donald Trump en sus redes sociales tras un diálogo hace semanas con Delcy Rodríguez
Un mensaje de Donald Trump en sus redes sociales tras un diálogo hace semanas con Delcy Rodríguez

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, declaró el jueves desde Filipinas que Machado “puede tener un rol” en la transición. Desde la oposición, distintos sectores denuncian que centenares de presos políticos permanecen encarcelados y que figuras del antiguo gobierno chavista siguen figurando en las listas de buscados del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Trump ha utilizado el caso venezolano como argumento de presión frente a Cuba, a la que describe como el siguiente objetivo de una transformación similar y sobre la que mantiene sanciones severas mientras lanza advertencias de posible acción militar. En paralelo, el presidente ha planteado en su plataforma Truth Social, en varias ocasiones, la idea de que Venezuela se convierta en el estado número 51 de Estados Unidos.

(Con información de AFP, EFE y Reuters)

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