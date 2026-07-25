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La Unión Europea instó al régimen de Nicaragua a celebrar elecciones “transparentes, inclusivas y creíbles”

Bruselas reiteró su condena por “la represión sistémica” por parte de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murrillo, y volvió a exigir la liberación “de todos los presos políticos”

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La vicepresidenta de la Comisión Europea, Kaja Kallas. Ezra Acayan/Pool vía REUTERS
La vicepresidenta de la Comisión Europea, Kaja Kallas. Ezra Acayan/Pool vía REUTERS

La Unión Europea (UE) instó este sábado al régimen de Nicaragua a convocar elecciones “según lo previsto” y a que se celebren “de manera transparente, inclusiva y creíble”, después de las declaraciones del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, quien afirmó que en el país “no volverá” a haber comicios.

“La Unión Europea sigue observando de cerca la evolución de la situación política y el grave deterioro de los derechos fundamentales en Nicaragua”, señaló un comunicado europeo por parte de la alta representante de Exteriores, Kaja Kallas.

En su mensaje, instó además a las autoridades nicaragüenses “a que convoquen elecciones y garanticen que estas se celebren según lo previsto inicialmente y de manera transparente, inclusiva y creíble, de conformidad con las normas internacionales”.

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Asimismo, el bloque europeo reiteró su “condena de la represión sistémica” por parte de las autoridades del país, así como “sus reiterados llamamientos a la liberación de todos los presos políticos; al pleno restablecimiento del Estado de derecho y al regreso de las organizaciones internacionales de derechos humanos; y al diálogo entre el régimen y la oposición”.

En particular, pidió que se acuerden reformas electorales “con vistas a apoyar una solución democrática, pacífica y negociada a la crisis política actual”.

La UE aseguró que “seguirá apoyando al pueblo de Nicaragua en su legítima aspiración a la democracia, al respeto de los derechos humanos y al Estado de derecho” y que “sigue abierta al diálogo político con Nicaragua, a través de los canales diplomáticos adecuados, llevado a cabo de manera respetuosa y en cooperación con los actores regionales”.

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Por su parte, el régimen de Nicaragua informó este viernes que presentará su propuesta de reforma electoral ante los embajadores acreditados en el país, empresarios e inversionistas, luego del rechazo internacional que han provocado las declaraciones del dictador.

Durante la conmemoración del cuadragésimo séptimo aniversario de la Revolución Sandinista, celebrada el pasado domingo, Ortega propuso eliminar las elecciones en el país -que gobierna desde 2007- en medio de acusaciones de fraude electoral por eliminar y desterrar a la oposición, y declarar “inaplicable” el artículo de la Constitución que impedía la reelección.

El dictador de Nicaragua, Daniel Ortega. REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria/File Photo
El dictador de Nicaragua, Daniel Ortega. REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria/File Photo

En el acto, Ortega, un ex guerrillero de 80 años, aseguró que en Nicaragua “no volverá a haber elecciones para que por allí intenten ellos (la oposición) atrapar el Gobierno, atrapar el poder”.

La esposa de Ortega y copresidenta, Rosario Murillo, dijo a través de medios oficiales que la próxima semana se realizarán las consultas con embajadores, empresarios e inversionistas.

En el caso de los embajadores y el cuerpo diplomático, dijo Murillo, informarán “como corresponde: escuchamos, les escuchamos”.

Costa Rica, EE.UU., Panamá -que retiró su embajador-, Guatemala, la República Dominicana, Chile, Bolivia, Brasil, Perú, el secretario general de la OEA, Alberto Ramdin; y el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, han expresado su preocupación o rechazo a las recientes declaraciones de Ortega en las que afirmó que en Nicaragua “no volverán a haber elecciones”.

“Son encuentros que hemos denominado de amistad, de hermandad entre los pueblos, encuentros que nos fortalecen como patria”, continuó Murillo.

La dignataria dijo que la Asamblea Legislativa, coordinada por la Presidencia están avanzando en la elaboración de esa propuesta de reforma “para garantizar los procesos electorales libres, democráticos, soberanos y dignos”.

“¿Qué queremos?, continuidad de los avances, de los logros contra la pobreza, seguridad, estabilidad y para eso son nuestros procesos electorales, para garantizar la continuidad de todos esos triunfos (...). Eso es lo que vamos a garantizar con nuestros procesos electorales soberanos y dignos”, adelantó Murillo.

(Con información de EFE)

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